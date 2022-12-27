跑步小品／我到底為什麼要跑馬拉松？

台北馬完賽，Penny拖著鐵腿鐵屁股想著：「我到底為什麼要跑馬拉松？」這次她破PB 3分鐘，成績從3:27進步到3:24，覺得「成績離目標還有一大段距離，不過，順利完賽+小小的進步，已經心滿意足了！」

肉腳訪問Penny的同時，也想著「我到底為什麼要跑馬拉松？」–這真是個有趣的問題，我們當然知道自己為什麼跑馬拉松，但，現在跑馬拉松，和當年初（誤）入馬場時的馬拉松，還一樣嗎？

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回味乾冷台北馬

台北馬當天乾冷的天氣，讓大夥兒心中都默默懷著破PB的盼望，起跑槍響，眾人一個勁兒的往前擠，弄得Penny也有點爆衝，雖然一路提醒自己不能太快，但隨著週遭的一股超嗨的氛圍與步頻，腳步不知不覺也加快了；跑到十公里時身體暖開，於是把手套拿掉，一路跑過明水路、堤頂大道，在堤頂大道要上環東之前，準備拿出補給時，卻發現自己的手抖到不行，完全凍僵了，根本沒辦法撕開能量膠，這才把手套再戴回去。上了環東風很強，又是逆風，跑到有點難受，「那天滿難跑的，前面配速快了點，原本應該配速440-445，但有飆到43X，如果維持445的話，應該可以維持體力，上環東後到35K應該沒問題；我前兩次跑全馬，後半馬都比前半馬快，但這次沒有，和我一起共跑的跑友實力很棒，我一路追趕很辛苦，配速錯誤，前半馬跑太快，後半馬很虐心…」。盡管如此，最後還是破了PB，成績進步到3:24，「今年原本應該可以更好，但跑馬需要天時地利人和，缺一不可，是自己沒有把速度掌控好…」。

聽到這裡，你應該可以感到Penny是位認真跑者，在我的眼中，她不僅認真，也是嚴肅跑者，但律己甚嚴的她，總往前看那些更認真嚴肅的人：「每晚要求自己八點就上床，早上三、四點就起床，課表強度超高，沒有跑到課表會自責，當跑到課表的要求又覺得自己可以表現得更好…」。（唉～肉腳內心獨白：其實Penny也差不多是這樣啦，沒有三點起床的話也是四點起床…😅

其實Penny在外人的眼中，成績的躍進是有目共睹，過去她老受傷，2020年初開始規律認真吃教練課表，2020年底時設下破4目標，當時成績就來到3:48，去年台北馬3:27，今年更是看能不能再進步一點，雖然沒有達到高標3:20，但3:24這成績說真的也是夠快的了！到底都怎麼練的？🧐

（2021台北馬，Penny破PB近20分鐘，成績來到3:27 照片提供：Penny）

認真跑者的日常

「我自認不是練武奇才，是個滿認真的跑者，跟著教練開的課表，而且非常重視跑前暖身和跑後收操，吃比較重的課表之前，一定花20-30分鐘暖身；我受過傷，很認真看待跑步，飲食也很重視，讓自己瘦得更健康，只喝白開水、吃天然飲食，相信自己、相信教練！」教練開的課表，除了周一、周五休息，每個星期都有長距離、節奏跑、間歇和兩天的輕鬆跑，另外也包括肌力訓練。「我練了十幾年重訓，以前喜歡拳擊，可能有爆發力，但耐力不足，長跑更需要訓練肌耐力。去年參加兩鐵賽時我跌倒，今年波馬也跌倒，台北馬前在自家樓梯上又跌倒，傷了肩膀，無法扛重量，拿壺鈴時姿勢會跑掉，最多就是徒手練習…」「台北馬沒有達到預期目標，也可能因為肌力訓練不夠，有點可惜，再接再勵囉，每次的小遺憾都讓我們有更大的進步空間，目標3:20是滿大的挑戰，明年再努力！」💪🏻💪🏻💪🏻

（認真練跑+肌力訓練+飲食控制，從Penny的身材線條就可以看得出來～ 照片提供：Penny）

回到最前面的問題：「 我到底為什麼要跑馬拉松？ 」當這次台北馬跑完，拖著鐵腿鐵屁股回家的Penny就問自己這個問題，頂著冷風、吞下一條又一條的能量膠，挑戰自己對痛苦的極限，到底為什麼我們都這樣周而復始地重複這42.195的考驗？

Penny回想自己跟著同班同學宗才夫妻去跑了兩年大阪馬，發現跑馬原來這麼棒這麼酷，以跑馬拉松來探索一個陌生的城市，順道旅遊，真棒！但因為沒有受過科學化訓練，拚著拚著就容易受傷；發現跑旅很快樂，才開啟自己想要認真跑步這件事。「健康跑、不受傷，是最基本的，藉著練跑增加心肺功能，看到自己進步就開心愉悅！我也要提醒自己，為什麼每次課表跑不好就不開心、難過，為什麼要這樣呢？我們要健康快樂開心！」

（Penny於2018、2019都去跑了大阪馬，從此愛上以跑步探索城市 照片提供：Penny）

回到跑步初衷 為健康快樂而跑

「只要設定目標就會去做，但是也不要太注重成績，跟誰比？只要更健康、自己一天比一天更好。我常說beyond the limit超越極限，每個人極限都不一樣，跑馬拉松是為了自己，實現自我，這就夠了！大家都認為我很注重成績，我問自己要的是什麼？我會繼續努力，成績就順其自然，跟隨教練、設定目標。」認真跑者如Penny，也要重回自己跑步的初心，回到最初跑步讓自己快樂的原點，從在乎成績，或與人比較的漩渦中拉回來。Penny今年當選台大EMBA最大社團–門外社社長，在這個注重戶外運動、以跑步為主的社團引導剛入門的跑步新手和所有愛跑步的社員一起健康快樂運動。「因為我曾經受過傷，想把個人經驗分享給大家，不希望大家在練習時過於重視成績表現，在團練時先請教練帶領大家從動態訓練、馬克操開始，鍛鍊肌耐力，也請物理治療師在旁，讓大家無後顧之憂。」

前一陣子，Penny也特別請了網紅小羊，示範如何在Cosco選擇對的食物，吃好的蛋白質和碳水化合物。

**同場加映🐑小羊的運動日誌🐑

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走出門外，從試著動一動開始，大多數的我們，不也是從這樣開始漸漸愛上跑步？於是漸漸地不可自拔，不練習就渾身不對勁...；追逐成績的進步很正常，但從全方位的訓練、修復、飲食著手，才會有更好、更健康的自己。明年，Penny將再度前進波馬，也因為今年的台北馬好成績，後年BQA在握，真令人羨慕！每個人都有一本跑馬經，看看別人的故事，回想自己跑步的起點，新的一年快到了，讓我們不忘初衷，繼續朝著心裡想追的那個目標奔去！🏃‍♀️🏃🏻🏃‍♀️🏃🏻‍♂️

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