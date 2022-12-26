賽事心得／台北馬拉松 第五馬大破PB

下半年（剛踏入全馬的世界）：

2022.08.28 真武山超級馬拉松-53k 08:59:17

2022.09.17 基隆瑪陵女巫馬拉松 07:10:3

22022.10.02 博客多烏來馬拉松 06:59:3120

22.12.11 屏東高樹馬拉松 05:42:21

2022.12.18 台北馬拉松 05:02:05

報名動機

當初一開始開放報名時，我有考慮1-2個禮拜的時間，是否參加這場活動？

畢竟去年跑完半馬後，有去田徑場2F觀眾席觀看全馬終點的畫面，當時有被跑友們感動到，並心中喑自許願，它日「我一定要跑進田徑場」的想法。

加上今年下半年才剛踏進全馬的世界，而且下半年的賽事都跑山路馬居多，並且把月跑量增加，甚至周六不到五點就出門跑長距離練習，雖然中間好像有疑似中「ITBS」，但我並沒有放棄任何練習的機會。雖然台北馬完賽時間是530，對幼幼班的我來說是很大的門檻，即使失敗也沒有關係，最後我決定去挑戰它。

活動當天

和跑友們先一起在市府B1集做暖身操和上廁所，以及互相打氣拍照，接著在一起去各自寄物到集合起點。因為跑友們等級太高，所以他們都在C or D組。而我因為是幼幼班的關係，所以我一個人在F組，不過我還是偷偷去E組等待開跑。

剛好有一個朋友在E組，在加上因為今年下半年才剛接觸全馬的世界，所以才會在F組。而F組的列車是530。

活動開始

因為和朋友在E組的關係，剛好有看到515列車（E組）和530列車（F組）在我附近。所以今日策略是「要跑在他們的前面」，萬一後半段不幸爆掉的話，還有列車可以搭乘🤣不過在5 k上完廁所後，發現己經被515和530列超越，所以趕緊馬上加快速度先超越他們。

由於今天的天氣特別冷，約7-9度之間，所以今天的配備：上衣：長+短袖+輕外套褲子：長版壓縮褲 + 短褲配件：脖巾、頭帶、帽子、手套襪子：羊毛野跑襪。

前半馬跑的滿順的，都有在6分速左右，而且半馬時間還在230以內。不過後半段上環東大道開始，就迎來一面又一面的強冷風。而且我看有些跑友好像失溫，還好有緊急巡邏救護小組隨時注意大家的安全狀況。#在橋上有看到500列車#但追不上去只能遠望😭

好不容易下環東大道後，稍微可以喘口氣。但跑河濱公園那段，也是遇到強冷風。由於今天的強冷風太強，還把我的帽子一度吹飛，導致我返回去撿帽子😱#此時515列車在我身後#甚至被515列車追過😭

好不容易跑出河濱公園，終於剩下最後的3-4公里，而我只能遠遠的看著515列車在我前面。不過有趣的是，來到最後一個補給站時，515列車團隊在旁邊休息。#因為他們跑太快🤣#所以他們在那邊先休息一下

最後終於跑到南京東路，距離終點剩下1-2公里，但我並沒有馬上加速，因為我知道最後會加碼。

直到最後1公里，開始慢慢加速往前跑。看到田徑場時，我就知道自己離終點不遠了。因此最後700公尺開始高速加速，甚至還飆到410的配速，並且追過其他選手們。由其是進田徑埸那一段跑道，左右兩旁都有熱心的民眾群為你加油。

最後進到田徑場內，在終點至少有6-9位攝影師在為您拍攝，但我還是不管3721就是往前衝，我終於如願成真跑進田徑場。

#502完賽#破個人pb#差一點點可以在5小時內完賽#但我很滿意了#而且這次沒有爆掉#全程都用跑的。

#感謝footland的完賽手環#雖然當初設530#但今天狀況還不錯#所以手環就用來參考

#這半年來的付出終於沒有白費#跑步真的沒有奇蹟只有累積#第5馬達成#辛苦所有的工作人員和志工們#為大家堅守賽道和清理現場