訓練心得／我型我速萬金石訓練營 開箱文

我型我速萬金石-2023MIZUNO REBELLINO很幸運的被通知入選了！於是到板一報到進入教室領取專屬裝備箱，真的好興奮跟期待。

小心翼翼打開箱子裡面有碳板跑鞋、跑衣、跑褲、三雙跑襪、鞋袋、帽子的一整套裝備。大夥立馬換上！

跑衣的顏色相當亮眼感覺很有精神跑褲也是很合身瞬間感覺腿變長了，大夥把白帽子戴上，穿著合自己的尺寸跑鞋，著裝完畢先上室內課程完後，便馬上上室外的課，大夥排排站排團體照。

瞬間感覺到我型我速美津濃萬金石訓練營的氣勢非凡，隨後熱身完畢便馬上跑間歇訓練體驗跑鞋帶來的跑感，我驚艷不已，鞋子穿起來包覆性強鞋底的抓地力很強跑起來很輕盈又舒服，相信在過一陣子一定更能與鞋子摩擦出新的火花創造更多很棒的成績💪

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