低溫神助攻！台北馬破三人數激增5成 女性 SUB 330 提升8成

2022 臺北馬拉松頂著 7-9 度的低溫盛大開跑。圖/Sport taiwan

12/18 這日台北市清晨的溫度僅 7-9 度，對一般人來說可能只想躲在被窩裡冬眠，但對馬拉松跑者來說，這可是一個極佳的機會可以突破個人最佳成績，而今年的臺北馬恰逢寒流，全馬破三的人數也直線上升。

整體來說跑馬拉松最佳的溫度約於 5-10 度，若是高於 10 度或是低於 3 度都會影響到跑者的速度。在 2021 年時臺北馬當天溫度為 14 度，完賽人數 6,474 位；2020 年溫度約 12 度，完賽人數 7,373 位，而今年頂著 7-9 度的低溫，完賽人數直飆 7,840，完賽率高達 87% 去年則僅 75%。

近三年臺北馬完賽人數比較圖。圖/Eulla

值得注意的是，因為天氣因素今年全馬破三的人數大幅增加，一路衝到 439 位，比 2021 年的 284 位增加了 54.5%，相較於 2020 年的 301 位則成長了約 46%，其中女性成長幅度更是比 2021 年多了 54%。

近三年臺北馬破三人數比較圖。圖/Eulla

在 SUB 330 的部分更可以明顯的看出差距，今年達標的人多達 1,892 位，佔整體完賽人數的 21％，相較於去年的 1277 位成長了 48%，其中女性大躍進，新增了 82%。和 2020 年的 1403 位相比則是提升了 34％。

近三年臺北馬破 SUB 330 人數比較圖。圖/Eulla

在好天氣的幫助下，很多全馬或是半馬的選手都圖破個人最佳成績，百傑的名單也跟著更新一波，雖然當天整體的風偏大，河濱路段更是強風吹拂，但跑者們都表示，今年的天氣跑起來很舒服，路線調整後賽道跑起來也比較順暢，恭喜今年在馬場上突破 PB 的跑友們，沒有刷新個人最佳成績的跑友也別氣餒！賽道永遠都在，讓我們繼續熱愛跑步，明年馬場上相會！

數據來源：中華民國路跑協會官網

責任編輯：Eulla

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