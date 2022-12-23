TNF100 臺北越野跑挑戰賽 早鳥優惠結束 賽事正式開報

(圖/運動筆記提供)

2023 TNF100 臺北越野跑挑戰賽將於2023年5月21日舉行，以新北市金瓜石勸濟堂做為賽事起終點，由運動筆記專業賽事團隊主辦，為期一週的早鳥優惠已結束，即日起正式開放報名，20 K野跑探索組 已於早鳥優惠期間報名額滿，10 K 凹豆輕越野 體驗組/挑戰組與50 K 菁英硬派組報名狀況亦十分踴躍，對於賽事有興趣的跑者們需要加快速度了！本次賽程路線規劃從遠眺東北角美景的金瓜石出發，穿過曲折蜿蜒的百年山路，到氣勢磅礴的黃金瀑布，沿途有金字碑古道、猴硐車站、草山戰備道、貂山古道與燦光寮古道等知名景點，在跑步途中體驗、欣賞山海古城之美。賽程更鼓勵越野跑者一起愛護自然山徑，以無痕山林方式進行賽事維護步道，秉持『尊重自然』和『無痕山林』的理念，透過賽事與體驗讓越野跑者、登山者、當地居民及遊客，相互尊重，讓美麗的環境持續傳承。

(圖/運動筆記提供)

除了延續越野高手的長距離組別，本次賽事為了推廣越野跑體驗在規劃上更特別新增「10K凹豆輕越野體驗組」，拉近越野跑與大眾的距離，除了能跑在200年歷史的百年山徑「淡蘭古道」外更能夠遠眺以獨特金黃色與蔚藍色海水著名的東北角濱海地區的特殊地理景觀「陰陽海」，熱愛路跑與山林卻遲遲沒踏入越野跑的你，想透過輕越野體驗卻苦無機會的你，TNF100是你2023初嘗試越野跑的必選賽事，歡迎所有年滿18歲的跑者與TNF一起探索戶外運動。

(圖/運動筆記提供)

越野跑名將江晏慶表示，5月份進入到馬拉松、路跑賽事的淡季，在這個季節中很適合以越野跑做為交叉訓練和心境轉換的選項。其實無論您是跑者，或是登山者，10公里的距離都會是您體驗和進入越野跑最合適的長度！ 若您具備公路跑10K在70分內完成的能力，在金瓜石的野跑賽道上，一般情況而言2.5小時內完成不是問題，而這樣的時間與距離是最讓人“心滿意足”的，可以充分體驗、又不至於太虐心。此次的賽制將10K組分為“體驗組”與“挑戰組”，如果您的目標是愜意的體驗越野跑，在金瓜石這塊特別的土地上好好享受，可以報名體驗組；若您想更進一步突破自我，感受野跑競技的氛圍，挑戰組就是為您所預備的！

(圖/運動筆記提供)

2023 TNF100 臺北越野跑挑戰賽報名連結➤ https://lihi2.cc/KEAuB

▸活動日期：2023年5月21日（星期日）

▸活動地點：金瓜石勸濟堂大停車場

▸活動組別&價格：

10 K 凹豆輕越野 體驗組NT$ 1,600

10 K 凹豆輕越野 挑戰組NT$ 1,600(已於報名首日額滿)

20 K 野跑探索組NT$ 2,100 (已於早鳥優惠期間額滿)

50 K 菁英硬派組NT$ 3,100

12/22 中午12:00起至 1/27 23:59(或額滿為止）於筆記報名頁面，輸入The North Face TW LINE好友獨享碼 (立即加入https://maac.io/1X6wm) 就能再折$150！*每位跑者限用一次，僅適用於個人報名