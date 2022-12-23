賽事心得／台北馬拉松 破sub310、流下感動的淚水

再確認一次有沒有機會進310，感謝steve幫拍。11314棒棒

難得有好成績，紀錄一下。這個賽季真要說一個開啟的契機，應該就是3月跑5000跟4月的追火車吧，除了是團友第一次的接力賽，準備期間，讓自己多了一點追求速度的自信。

5月老婆為了慶祝週年，幫忙報了阿里山路跑，又是另一個故事（是不是想整我:p）。不過荒廢一陣的緣故，始終沒把走完一個週期、跑一個馬拉松放在心上，甚至在電腦裡課表的名稱是「2022臺北嗎？」XD18週課表排好之後，也是先混了2週，到第3週才正式開始認真面對課表。

課表沒有什麼特別之處，就是網路上流傳的那一份漢森，然後依自己的需求調整。例如，因為週間晚上時間比較少，所以就把星期四跟星期五對調。避免連續2天的workout，再把星期六跟星期日對調，星期一跟星期三的輕鬆跑或休息日，就看當週身體的狀況決定跑或不跑。只是多數都是能不跑就不跑XD經過這樣的改動，一週的課表的長相大概就是休-間歇-輕鬆跑-輕鬆跑-Tempo-輕鬆跑-長距離。

休息日每週1天，但是實際上通常是2天，因為想把週跑量控制在85以下，原因是，在運筆看到某位全馬破3的作者（抱歉我找不到名字），自介寫著週跑量75–85，所以索性不要追求跑量，哈哈。就實際執行面來說，有點超負荷的概念。就是訓練配速其實是高於目標配速的。不過這是在自己評估過自身能力後才這麼做，一般應該不會建議這樣搞。

長距離的部分，感覺這一季有在吃課表的人都很猛，在strava裡面看到一堆人第1週開始就20K起跳。我自己則是第4週開始進入20K，每週維持或累加1–2K，最長跑到32K。這和原課表有些不同，但算是信心的建立。最後3週的時候中了腸胃炎還是什麼，總之身體非常虛弱，跑量自動減半。

跑量增加的時候身體很容易出狀況，這個時候要特別小心，以免功虧一簣。每當氣象報告說基隆北海岸會下雨的時候，我就知道我們這邊也不會小。10月幾乎下了一整個月，11月下了半個月，12月則是在比賽當天雨才停。整個訓練週期又風又雨的，不習慣也只能習慣了。所以當氣象說比賽當天沒有雨的時候，就覺得，哇，天氣真好。

賽前評估ABC goal分別是3:10、3:15、3:20。3:10其實沒有什麼信心，3:20是小破PB這樣。

比賽當天大概4點吃早餐：白吐司(花生及巧克力醬)、大會發的活力點心棒（賀寶芙）、茱蒂絲純花生醬三明治餅乾，配黑咖啡，起床時也有配300cc的溫開水。另外再準備威德in果凍，還有一樣是expo拿到的能量飲（抱歉我又忘記名字），準備在寄物前吃掉。果膠的部分準備了3包，除了sis是自己買的，另外還有Banana GO跟紅牛的聰勁Energy Gel，都是活動拿到的。

比賽吃膠這件事我非常不擅長，所以非常適合當個免費仔。寄物的時候身上只帶了Banana GO跟紅牛Energy Gel。sis太大包有點重。最後是在環東的時候吃了Banana GO，可是好像沒有香蕉味。可能是因為在樂群一路的某個補給站才吃了一小段真香蕉。其他補給就身上帶的鹽糖，跟大會的運動飲料還有水。

這次被分到C區，想說要早點進去卡位，但咖啡利尿的效果發揮作用了。這個時候跑去上廁所好像有點不智，特別是B區的守門員檢查得非常認真，雖然說後來C區就整個往前了，守門員的辛苦好像有點白費。才起跑沒多久就一直很想尿尿，遠遠看到藍藍綠綠的就以為是流動廁所，跑近才發現是電箱或是路牌之類的東西。

一開始想要先穩一波的策略，就在未獲得解放前，被迫提速。好險第一個流動廁所不是在印象中的中山橋，到中正紀念堂就可以解脫。重回賽道，看到遠方有幾個配速氣球，想說跟上去看看。因為繩子很短，氣球又晃來晃去的，太遠的人很難辨別究竟是幾分車。但路邊傳來一個聲音「3:05的人這麼多阿。」心想，印象中沒有3:05的車，而這車的配速又不像3:15，大概追到中華路才確定是3:15的列車。這個配速似乎有點超速，但我覺得可以，於是就跟到上環東才下車。

雖然說下車，但其實3:15列車一直在後方不遠處，一直可以聽到列車長貓眼石的呼喚。前半因為列長開得很穩，不用太在意配速。後來離開列車，就是每10k看一下累計時間這樣。一來是因為數學不好，10的倍數比較好算。二來是當下那個速度，我覺得是體感最適合的配速，再快可能會帶來負面的影響。

另一方面，前方有三人女子小隊(一位是11314，一位是苗栗鄉親，還有一位握不知道)，聽說女森配速就是穩，所以也默默跟了一段，也算是惠我良多。下環東、進水門，成功橋、彩虹橋，整個場景都是那麼的熟悉。剩10k的時候，掐指一算，用5分速也能破pb，但是我還不想慢下來。到了鴨頭段，還有一個熟悉的背影，是海螺。在仁愛路的時候匆匆瞥見，這個時候再見面，顯然不太妙。我那時原本是想說「跟我跑！」但好像有點太狂妄了，所以改喊一聲加油。（好好調養，總有一天，會比我早去波士頓的，我相信）

到了這個階段，雙腳其實都處於一個緊繃的狀態，一個轉彎或加速，都非常有可能會導致抽筋，或炸裂。到南京東路的時候，好像有機會sub310，不管會不會抽筋了，開下去了…轉進田徑場，計時器上面顯示3:09:5x，通過終點是3:10:09，啊～成功了嗎。

領了大毛巾，用雙手撐著微微顫抖的雙腳，站在等著被撒隆巴斯舒緩的行列裡。這個時候才意識到sub310了，也忍不住為自己落下感動的淚水。

其他還想記的事：整個週期從開始到結束，感覺都是平平淡淡的。當然到了後段，也是會心生倦怠。此時Jay的跑步筆記傳來賽報，無疑是注入了一道激勵的活水。不過也不能說沒有特別精彩的地方，至少在半馬也跑出最佳成績了。比賽階段則是還有一些要練習或調整的，像是用左手拿水，載著手套吃補給，禦寒對策等等。印象中補給桌大部分都在右手邊，這次經過幾桌在左手邊的，有一站左手撈了三次都撈到空氣，最後是側身用右手才順利拿到水杯。戴著手套做什麼都很不方便，後來有一段時間索性不戴了。到後半段覺得手有點冷才戴回去。然後天氣真的幫了很大的忙，若不是這個氣溫、無雨，可能不會跑出這個成績。雖然說有到BQ，但我知道這個成績還沒辦法帶我去波士頓，還要再努力。

另外關於跑錶，本來想說點什麼，但想想還是算了XD一代神錶935，和手機一樣，到最後最常用的功能就那些。我自己覺得最常看的就是累計時間和距離，這兩個數字而已。其他的數據，大概都是建立在這兩個數字之上，所以「基本面」還是很重要阿，哈。另一方面，有些數字很常失準，像是心率。運動科技的進步固然可以帶來良好的體驗，像是小綠豆，可以蒐集更多數據的配備，現在也幾乎沒有在用了。

除非是非常熱衷研究各種數據，不然還是不要被數字綁架比較好。佳明很愛說我效率不佳，RQ的跑力分析就相對準確一些，因為他說我是波馬級選手XDD社群的話，用比較多的是strava，反而不是原生的garmin sports.可能是因為手機版跟網頁版長得不一樣?雖然幾乎都是線上共跑，不過看到有共同目標的跑友，還是很開心。我最愛海螺的紀錄了，只要發現他某天沒跑，就覺得很開心，因為就有偷懶的藉口了:D不過多數是被激勵的成份比較高：什麼！？海螺今天尻了36K…這樣。也感謝都會約我付500的男哥，吃鴨頭都靠男哥了，萬金石加油。

賽前亞瑟士有個贊助3000元穿 metaspeed的徵選活動，但我沒中。也許亞瑟士會後悔沒有選我（開玩笑的）。不過後來自己跑去買了magic speed2，算是事隔5年(?)，再次穿回亞瑟士。跑起來其實還不錯阿，至少比賽時沒有感到特別不適應的地方。

最後，仍要不免俗的謝謝我的老婆，給我很大的空間從事我喜歡的活動。這次站在南京東路上幫我加油，也很感動，應該有因此快了1秒，呵。和那些奶爸跑者比起來，真的幸福很多。只是PB也沒有什麼特權，比完賽回家做的第1件事是洗廁所（笑）。

關於2022的跑步生活，就這樣結束了。下一場預計是被嘟粉韋哥揪去跑的臺北國道半馬，我們國道見。

若可以儘量減少一次用產品(半馬@三得利路跑)。有時比賽的照片自己都認不得自己XD