賽事心得／台北馬拉松 人生第二馬大破PB 73 分鐘拿下第一名！

這次最喜歡的照片之一！

2022.12.18 台北馬拉松

大會時間: 3:13:42

個人時間: 3:12:52

年齡分組(20-29) 排名 1th

先總結這次比賽表現的話，賽前兩周疲勞爆炸，小腿腳踝連5分半慢跑都嚴重抗議，本來以為要準備棄賽了。好在有物治俊羽完整檢查與復健教學，還有姚姚教練的調整課表建議，讓我最後還是無痛抵達終點。

因為腳的狀況一直不明朗，出發前我一直秉持只要有跑完我就很滿足，有 3:30 以內當然更好。所以這次的表現對我而言，真的是太好、超好、無敵好了！不過好笑的是，又再次變成百傑守門員啦！這次直接26人新進榜，最後成績卡在了歷代 102 傑，雖然有小小遺憾，但對這次的表現已經很滿意了，跟上次比已經整整進步73分鐘，或許百傑的部分可以變成未來繼續努力的目標之一？接下來，就用一張可愛的比賽照，開始我的故事吧!(對了，字有點多，如果懶得認真看也可以看圖片就好ww)

怎麼會跑全馬呢？

因緣際會下認識披薩妞，還有陽光跑團的朋友們，就一起練習了好一陣子，練到台北馬開始報名的時候：你一起來跑全馬拉，大家一起練比較不孤單！我明年就不一定會跑惹喔！

可愛陽光跑團！

想著跟大家可以一起練習(絕對不是被強迫推銷)，也想到 2019 的星光馬，沒準備就傻傻去跑，跑跑走走4:26:33，就想看自己究竟可以突破上次的成績多少。

跑前心得記錄

為了不影響全田錦，直到 10/23 長榮馬完才開始練全馬的距離。因為主要目標還是明年的場內賽，跟教練討論後，就維持平日田徑的間歇課表，假日再用 long run 提升距離耐受度，於是跑量跟強度同時一路飆升，從 9月的 220K，到10月的 285K，然後11月沒有控制好，不小心跑了364K，同時，間歇也一次比一次快。

有趣的跑量變化

然後、然後，12/03 跑完校運+東吳超馬接力後，小腿就因為過勞，出現了各種酸緊腫痛，腳踝的舊傷也小復發

起初不以為意，想著休息幾天就會好，但連續休息三、四天，跑 5:30 的慢跑，2K 不到就出現脛前、腓腸過緊繃住的狀況，腳踝舊傷也相當疼痛，我才意識到問題的嚴重性。

過於認真的東吳超馬接力

於是開始找整復、物治、針灸，進行各種治療與加強訓練，那幾天心情真的很鬱悶，覺得一直沒看到好轉的跡象，很絕望、也很焦慮。好在我身邊的朋友都極為正面的鼓勵我，印象很深的是陽光群的凱蒂的一句話點醒了我: 要跑一輩子，不是跑一陣子，慢慢調整心態後，順利把失望跟得失心減低許多。

就這樣到了賽前2天，下班到河濱，想著慢跑一點讓自己找回跑步的感覺，沒想到狀況又變得很糟，2K就緊痛到無法正常活動，記得停下來時，雨剛好變很大，只能淋雨走回家，恍如一顆泡水饅頭。

賽前1天，速速找物治評估與加強貼紮，做了一些活動發現狀態還可以，所以就決定，能跑多少就跑多少吧！

賽前一天才真正決定上場，袖套手套都是臨時買的XD

比賽當天早上

為了讓受傷的腳可以正常運作，早早就起來做了各種熱身拉筋，然後跟新店好夥伴們集合後就一起搭車到現場，在溫暖的市政府內拉筋熱身，還有物治令人感動的一大早來幫我貼動態貼布，加強小腿支撐。

在黑暗中幫我補強貼紮的物治(太偉大拉)

本來講好要跟運筆紅人天穎一起跑，殊不知在集合地點直接找不到彼此，只好直接到集合區準備。

好在終點還是有遇到一起拍照

過去沒有合格馬拉松的成績，所以被分配到C區起跑，不到六點就已經擠滿了人，讓人感覺不到是在10度的低溫下準備開跑，集合的過程幸運遇到田徑隊麻吉升湧，讓等待的時間似乎沒那麼枯燥。時間到出發時，我還有點發楞，想說怎麼那麼快就開始了，然後就被人海捧了出去。

比賽過程

前面4K一直擔心腳傷復發，所以跑的小心翼翼，盡量是靠體感把身體帶出去。5K時，發現速度有點偏快，所以就邊跑邊感受腳傷狀態(積極復健兩個禮拜後學會的奇妙能力)，適時的調整姿勢跟速度，讓偏掉的跑姿回歸正常，也不讓自己的跑姿因為速度快所以跑掉。就這樣順利的到12K，或許因為動態貼布的輔佐，讓小腿維持在沒有過度用力的狀態，也沒有特別的疲勞感，這給了我很大的信心，覺得跑完是有機會的！

那時候的心情就是: 看到相機還可以偷笑

13K，吃了第一次膠，但手套很滑，所以拿果膠的時候不小心弄掉一條，還跑了快一公里才發現，直接少了一次補給，好在有聽教練的話多帶一條，後段才有東西吃。

15K 開始，左腳下開始有一顆石頭卡到的感覺，用腳挪動了好幾次都還是一樣，掙扎很久要不要道路邊脫鞋看看，但想到如果看完後發現能根本沒有石頭，會覺得很浪費時間，所以努力無視這感覺。

20K，受傷的右腳狀態一切安好，但是左腳底有石頭的異物感越來越重，整路在跑的時候都在想要不要停下來看，也算是成功轉移注意力(？)。

注意力全部都在左腳異物感的呆滯狀態，看起來莫名的很好笑

25K 上了環東大道，應該是整趟馬拉松最累的部分，不僅風大、而且有好幾次的上下坡，不時的就要重新調整身體的狀況。還記得好幾次被突然變大的風吹得有點站不穩，想要躲到人後面，結果前面的人都無情地跑 開(可能大家不喜歡被跟)，試了幾次都一樣，就決定乖乖自己破風。

因為實在是消耗太多力氣，26K左右我就拿出了另一包果膠補充糖分，一邊自己對話、告訴自己很快就要下橋了，所以看到下橋的時候，真的很想要大叫。

過了折返點沒多久，就進到河濱，記得這段路有好幾個人叫我、幫我加油，但我剛好處於一個恍惚狀態，所以其實忘記到底是誰們XD

在環東的心情應該是這樣：眉頭緊鎖、雙下巴快被擠壓出來。

進河濱沒多久就迎來30K的標示，看到的時候心理既緊張又開心，因為過去訓練最長的距離只有到 31K，而且大家都說，過32K會是個大考驗，所以持續不斷的跟自己說加油，也開始把注意力放在身邊跑友的衣服、路邊的樹跟鳥、還有加油團的髮型等奇奇怪怪的點上，把一切可以關注的點都關注一遍，讓腳的疲勞感沒那麼明顯。

36K，真的感受到乳酸堆積在腳內，而且風景相對無聊許多，沒有東西轉移注意，讓速度一度掉到 4:43

看到攝影機才勉強擠出的笑容

好在 39K 左右就出了河濱，想到快要結束這場戰爭，就重新調整心情，把速度再拉回了4:34

40K，當看到標示時，真的激動得很想哭，想到要結束了、想到腳沒有不舒服、想到應該可以順利在3:15 內進終點，真的內心激動到不行，也因為這樣表情一度扭曲，哽咽的好想哭，但哽咽了200公尺左右發現這樣很影響呼吸，所以就努力讓自己冷靜下來

因為想哭，加上沒料到有朋友會在這裡偷襲，所以表情管理極度失敗的狀態

41K、41K、41K的標示出現時，也表示快要進終點了，澎派的心情讓腳痠感幾乎消失不見，開始努力的加速，順利在最後一公里加到了 4:20。最後的 0.195K，已經看到兩邊的大家在幫選手加油打氣：劉聿欣! 快點! 劉聿欣!

突然聽到茫茫人海中好多人在大叫，讓我整個力氣迸發 (是不是迸發的有點晚XD)，然後直接 開回終點。

在踩到終點的前一刻，我的臉就扭曲了，因為我已經幾乎要哭出來。不僅是因為自己的表現超出預期、自己這段時間的努力沒有白費，也因為覺得被好多人支持、鼓勵。不過事後想想有點後悔，應該要進終點再哭的，衝線的表情整個很搞笑。

表情還沒扭曲前的衝線照，表情扭曲的我就不放了XD

進到終點

進到終點就迎來了陽光跑團大家的祝賀、鼓勵，聽到披薩還有大家都成功破三，真的真的很為大家開心!休息一下後，看到場邊爸爸媽媽的身影，也覺得好感動，一直以來他們都很支持我，也對我的每一次表現、無論好與壞，感到驕傲。

最愛的老爸老媽，因為進不來只能遠端自拍。

領完衣保袋後，遇到了也都成功破三的 象總、Jon哥互相分享喜悅。還跟陽光群的大家 & 女神 Sharon 姊姊合照到 。可惜因為披薩還在醫護站休息，所以沒有一起合照到QQ

因為跑得很滿意所以極度開心的Jon哥、象總跟me

陽光群的大家 & Sharon

大家都因為順利跑完了一場漂亮的比賽開心，也因為遇到了漂亮的天氣感到幸運。速速領完物資後，找到了剛剛在場邊幫我大叫，然後還等我很久很久的田徑隊大家。

熱鬧的台大田徑隊大家庭

接下來呢

結束了台北馬，接下來就是好好的備戰明年的田徑場內賽們啦！希望自己可以成功的突破心魔，在比賽好好發揮嘻嘻。好了，這次的分享就到這，用我快樂的照片下台一鞠躬。

拿到獎品 & 很重的大理石獎盃所以很黑皮黑皮！