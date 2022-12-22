賽事心得／台北馬拉松 科學化訓練達到設定目標

賽前倒數6天，在台北田徑場，最後一次第10週訓練課表，進入到跑道最後100公尺時，我已經明確知道，這次我可以達到設定的目標！

每週一的訓練日，北田Ｄ門內半圓是我們的集合地

我幸運在10月成為2022 GRC x 台北馬 女子半馬PB專班的一員，毓軒教練、Kiki 、嘉徽是這次專班靈魂人物。沒有他們，沒有全破PB的我們！在科學化的課表、充滿激勵的老酥說話時間、用心記錄每次訓練美美的影像，為學員爭取更多的體驗，每週一晚上&週末團練都讓我一次比一次更相信自己的進步。

科學化訓練最大的敵人是自己的懶惰

還好我認識了一群跑步好夥伴，有人美跑又快的同學們，也有來自初半馬體驗的同學，還有各種快樂跑步的同學。不管滂薄大雨、高溫悶熱的天氣，還是年底加班的旺季，還好有你們每次跑課表的陪伴，哀嚎與快樂同時進行．

每個人跑步的定義不同，目標也不同。

我從馬拉松過程學到的是與自己內在的對話，聽自己的聲音，我會繼續挖掘自己的潛力，累積自己的奇蹟，找更多跑的理由。

早上9點多的台北，不到10度的氣溫，完賽心情雀躍！

2022台北馬拉松半馬完賽時間 2:01:59#第13個半馬 #WhyDoWeRun #找更多跑的理由特別感謝GRC的總教練 毓軒教練@e.d.huang ，專業科學化的帶領，精準預估配速完賽時間，也謝謝GRC 的寧寧教練、小美教練等許多教練群輪流陪伴十週訓練時光，還有令人感動激勵的Pacer ！

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