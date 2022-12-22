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賽事心得／台北馬拉松 來來妹晉身媽咪、剖腹產後依舊破PB

運動筆記／ Jill 來來妹

我是來來妹，今年一月生下了兒子(洛哥) ，剖腹產後11個月，我又破PB了...

2020年的12月，是來來妹最後一次跑全馬馬拉松，後來因為疫情的關係所以很多馬拉松比賽都相繼停賽。2021年，來來妹結婚了…之後也懷孕了…2022年的1月來來妹剖腹生下了洛哥，晉身來來媽咪。2022年的7月，產後半年，終於可以運動了～於事來來妹開始恢復跑步，但是卻沒有想過要報名參加任何一場馬拉松比賽。因為那時候，才跑5k就覺得好累，速度也不像以往的快….

有溫度的中小跑團跟捷豹的跑友們，在8月底開啟了18週的馬拉松訓練課表，就是爲了參加年底的台北馬拉松比賽當驗收。來來妹無聊跑去看台北馬拉松報名網頁，發現免抽資格只能維持兩年，意思就是我今年如果沒跑，資格就會喪失了。於是我就這樣報名了台北馬拉松比賽…

來來妹10周的訓練課表

我其實開始課表是在10月初的時候。我跟教練說，我跟不上330的課表，但是至少讓我可以繼續SUB 4 or 維持之前的紀錄（03:49）。就這樣我開始了有一搭沒一搭的訓練…起初每週二跟四我還會去中和國小跑步，但是每每我都還是一個人跑，因為我的課表跟大家不一樣，然候跑完我就必須快快的回家，因為我擔心洛哥起床找不到我會哭（那時他才9個月）。

有時候我可能沒辦法出門跑課表，因為哄完洛哥睡覺可能時間已經5:30 or 6:00 am, 這樣就會來不及上班。但是我都盡可能找時間去補課:

1)利用中午時間去公司附近國父紀念館繞圈圈。

2)晚上去錦和運動場補課。

3)雨太大就是建身房了

後來，我連中和國小都不去了，還是繼續在家附近的錦和運動場練跑。不論在中小或是錦和我都是一個人在跑，但是看著旁邊跑友們的努力，還是會有大家在一起練習的感覺。當然，有時候一個人吃課表跑Tempo Run 還是會覺得無聊到爆！！

我的課表很簡單

速度都是維持4:50~4:55, 長度1600 m, 2400 m, 3200 m, 休息： 400m, 800m (5:20配速) Tempo Run: 12k, 13k, 14k, 15k, 16k (每週加1k) 配速： 5:00~5:10

LSD: 16k, 18k, 20k, 23k, 25k and 27k (老實說這個我幾乎沒有在執行) 最多我只跑到22K。因為一樣擔心洛哥起床時間，所以週末幾乎八點前就要回家，所以算沒有認真執行LSD。

比賽當天

老實說我是抱持這一個非常輕鬆的態度，唯一擔心的就是30K後的耐力 ， 因為我在練習的時候並沒有跑到這麼長的距離。再來就是聽說天氣會非常的寒冷，所以也擔心自己會在失溫的情況之下沒有辦法完賽。

比賽當天我站在Ｃ區非常後面的位子，因為也不好意思往前面鑽，於是我就更抱持著平常心的想法去跑。天氣似乎沒有想像中那麼的寒冷，也許是因為參賽人的熱情讓我忘記了當天只有9~10度的溫度。

一開始其實我也沒有想要超速，就是順著身體的感覺跑。一直到上中山橋來來妹都覺得一路順暢，而且緊緊跟著345的配速列車。上橋之後，決定趁著還有些許體力，先超車等到後面沒力氣再等345超越，至少不會差太多。

一直到21k前雖然跑的很無聊，但是體力也算可以，維持穩定配速，但是到21k後來來妹左膝開始疼痛，後悔怎麼肌肉貼只貼了有舊傷的右腳，卻忘記應該一起貼的...(內心OS: 完蛋了，我應該跑不完...)

賽前二天，因為洛哥腸胃型感冒，照顧他到自己也有點小感冒，所以很擔心比賽當天會變嚴重。上到了環東高架，我的鼻涕瘋狂的流，一有風就是大片的鼻涕，這時候很感謝自己手上戴了一雙要丟掉的手套，於是只能用手套把鼻涕一次一次的擦掉。

這時候我看到345的列車已經追上我了，我很努力的想要跟上，但是最後還是被超越了...然後氣球離我越來越遠...我心想這次可能連SUB4都不保了.... 一直看到有人不斷地停下噴撒隆巴斯，但是經驗告訴我千萬不能停下來噴，因為之後會一直想要停下依賴塞隆巴斯，這樣只會浪費時間，所以來來妹強忍著痛，繼續往前進就對了~

到了31k的時候我左膝蓋居然不痛了...但是換到右膝蓋舊傷開始痛...(內心OS:這什麼鬼...)但是還好有KT的肌肉貼，痛起來是沒有像之前那般疼痛... (大推)終於下橋折返了~ 印象中河濱也不是很好跑，但是今年卻覺得好像沒有想像中的糟糕，只覺得路線真是又臭又長...然後太陽公公居然出現了！

但是河濱的加油民眾倒是特別多，沿途上還被陌生跑友認出'來來妹'，跟我打聲招呼，要我加油，這總感覺就是怎樣都不能丟捷豹臉的感覺。終於，從河濱進塔悠路，因為一直在找尋當志工的朋友，所以就分心忘記了身上的疼痛。哈哈~終於在塔悠路底轉南京東路看到朋友，跟我擊掌要我加油之後，此時只剩下不到2k，於是來來妹決定衝出去了...

就這樣衝著衝著我看到345的氣球了... 好像有機會可以破PB耶!!  衝過了345，配速員喊著加油，還有旁邊圍觀的民眾，你說怎麼不衝刺。這時候謝謝攝影大哥拍下我全程唯一有看鏡頭並且笑著拍的照片 (太開心了~)

接著我聽到有人說:剩600m了，直接開出去了啦~ 於是我卯足全力，奔向終點，在終點前我看到344....無比的開心。

媽:你女兒我又破PB了~~ 

兒子:媽媽趕回來看你了～

PS:老實說，後來看到這張，我實在不知道為什麼我不把口罩摘掉跑步阿~~??

總之，要感謝的人多，我的教練，中和捷豹，有溫度的中小跑團，錦和運動場的夥伴，還有李先生對我運動的支持，以及我兒子洛哥(因為媽媽實在太想可愛的你了!)

馬拉松的結果幾家歡樂幾家愁，不論你的目標是否達成：方向對了就不怕路長，有了目標夢想就不遠

IG：chic_jill

FB：Fong Jill

台北馬拉松

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