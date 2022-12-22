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賽事心得／台北馬拉松 最感動的生日初馬

運動筆記／ 娜美

「因為很難，所以更值得！」

賽後第二天，看著影片，仍舊對遠遠就高舉著雙手，比著4開心奔向終點的身影難以忘懷。

我不斷地想：「那是我嗎？真的是我耶!!!」是那個報名時不被看好，被說不可能、做不到，練習時就會生病受傷，跑不完全程的我啊！

當時的自己雖然非常生氣，卻也無法反駁，甚至懷疑過自己。

12月的台北馬往年都會遇到寒流，加上以練習的週數來算，夏天就要開始堆疊，怕冷又怕熱的自己，真的能堅持下去嗎？

「痛是自找的，苦是甘願的」

這時，海綿寶寶出現了!他說：先讓自己具備完賽的能力，再來就要看自己想貪心到甚麼程度了!那些跑過的路，絕對不會背叛妳！

睡過頭、練到爆掉抽筋、撞牆厭跑、腳酸想偷懶、跑到肚子餓生氣，各種疑難雜症一樣都沒落下的通通遇上，還好老天給了我最溫暖的家人、最好的導師，讓我一路堅持了過來。

「最難忘的年底期末考，最感動的生日初馬」

台北馬當天清晨，一個人走在陌生的城市，我不覺得孤單害怕，因為我有前輩用時間累積下來的經驗傍身、有家人在南部等我回家、有老爺和少爺會在終點守候、有朋友在會場幫忙、還有北上前大家給我的滿滿祝福，我相信我一定會完成目標。

起跑前的低溫讓人瑟瑟發抖，但澆不熄內心想達標的鬥志，起跑後不到3公里，就看到一位跑者誤踩貓眼石摔跤，讓我更謹慎地踏出每一步。

跑上讓我最害怕的新生高架時，不忘給自己打氣，並躲進人群中，雖然跑坡又吹冷風好虐心，但看著前方4:15列車長和身旁的跑者們不斷前進，跑著跑著就挺過去了！

「突破是孤獨，成長是寂寞，記住有一種信仰，叫做前進。」

邁向風很大的河濱段是我最害怕的第二個考驗，因為要開始面對30公里後的撞牆期，身體開始疲憊也稍微掉速，看著前方4小時列車長，我咬牙追上去，然後聽到了陳曉東的心理遊戲，情緒開始慢慢放鬆。仔細一看才知道，4小時列車長揹著喇叭跑，還開放跑者點歌，一曲又一曲輕快的歌，讓跟在列車後的大家唱了起來，也讓我的嘴角慢慢失守，忍不住上揚，甚至跟著哼了幾句茄子蛋的歌。

熬過撞牆期後，我在心裡向身邊的跑者道謝，感謝他們陪我撐過撞牆期，而後加速脫離4小時列車，脫離人群後，河濱公園的冷風吹得我直發抖，看著身邊的人群慢慢稀疏，沿路抽筋的跑者一個接著一個停下來，讓我害怕極了！

咬著牙頂著逆風，不斷地向前跑，不斷的鼓勵自己：「挺過去!就達標了!」

轉彎跑回市區後，賽道兩側熱情的歡呼聲好溫暖，讓我忍不住跑過去和人群擊掌，沿途不斷的聽到：穩住!!要破4了!加油~~

最後踏進台北田徑場時，馬上就聽到少爺對我大喊：娜美加油！

抬頭果然看見少爺拿著手機幫我錄影，還有對我揮手的老爺，忍不住紅了眼眶！對他們比出"耶"的手勢後，努力奔向終點。

完成目標的路上，天時、地利、人和缺一不可，過終點停下腳步後，我轉身向賽道深深一鞠躬，感謝賽道、感謝老天、感謝身邊所擁有的一切！

套句魁哥的話：馬拉松之所以迷人，在於它忠實地反應我們的人生，如果你沒有紮實的練習，賽場上是不會有奇蹟發生的！

努力踏出的每一步，都算數，無論晴雨與結果，皆是生命中最好的饋贈。

大會時間：3小時58分19秒，個人時間：3小時55分22秒

沒有能不能，只有肯不肯，首戰初馬，我的第一支42.195公里，SUB4挑戰成功！

台北馬拉松

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