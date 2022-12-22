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賽事心得／台北馬拉松 第二隻半馬大破PB、順便破二啦！

運動筆記／ Jo Lo

是仙輩大神！要笑啊！

從 2021 第一個半馬過了一年半，這中間發生了好多事

  • 參加第一個三鐵（接力）
  • 摔車後第一次再騎上公路車
  • 買了人生第一台公路車
  • 第二波疫情爆發跟新買的車車一起被鎖在家裡
  • 做了近視雷射
  • 養狗狗
  • 參加第一個個人三鐵
  • 第一次參加馬拉松訓練營
  • 滿 30 歲
  • 生平第一次染頭毛

偷偷置入狗狗的照片

偷偷置入狗狗的照片

這裡面有一些是我腦海中曾經想過要做的，有更多是以前的我從來沒有想過的，參加訓練營以及再跑一個半馬絕對就是其中之一了。每次跟朋友同事聊到跑步，大家都會面有難色說「我討厭跑步」。其實說真的我也不愛跑步啊！（教練不要打我）有時上了一整天的班，想到晚上還要上課跑課表就真的很想翹課。但每次都還是認命的來到台大田徑場，跟同學一起抱怨今天課表看了就想吐。但跑完的當下真的會超感謝兩小時前沒有翹課的自己，那種腦內啡釋放、大汗淋漓的暢快感，以及對於又完成一次課表的成就感，沒體驗過真的很難想像。

親愛的半馬班夥伴們

這次半馬成績大躍進超過 30 分鐘，除了自己的努力，最感謝的就是 IR Sports 的兩位教練了。在前面幾週的訓練，全馬班的男友每次看到我輕鬆跑 3 公里、5 公里的課表都很懷疑我可以順利完賽。但就是這樣循序漸進的吃完 13 週的課表，還常常把選修課表當成休息日，讓我順利跑完而且大破 PB。

賽前教練讓大家自己設定完賽目標，我本來保守的設了 2:30，直接被教練打槍，重新設定 6 分速作為目標。沒想到賽前一週我的目標又突然被 Ada 教練改成破二，雖然嘴上嘻嘻哈哈說我儘量，但我心裡一點點都不覺得我可以摸到破二的邊緣，總覺得加上起跑的擁擠、水站之亂、無法跑直線多出來的距離，比賽成績可以6分速就很不錯了，畢竟我上一個半馬最後可是跑跑走走完成的。

起跑啦，天氣好到炸裂

賽前一天剛好在 YT 看到哲睿的破二影片，或許這個影片也在我心裡種下了一點什麼吧，起跑兩公里後發現我的速度居然可以輕鬆維持在 5:40 以內，心中突然有一個想法「難道 30 歲的第一個半馬真的可以破二？

起跑還算輕鬆

前面的 10 公里咻的就過去了，中途好像追過了 2:15 的氣球，看到路牌我心裡還想著：這樣就一半了？手錶時間好像落在五十幾分，破二感覺越來越不是不可能。可能因為天氣很冷，肚子很快就餓了，我在 10 公里水站吃了半個香蕉、12.5 公里的時候吃了個 32GI，雖然不是很渴，還是按照教練賽前的叮嚀，每個水站喝了一口水跟運動飲料（而且杯子都有精準丟進垃圾桶，覺得自己很棒！）跑到 12 還13 公里的時候，看到隔壁的全馬指示牌，居然才 17 公里，還剩下 25 公里，對於全馬選手的敬佩真的是油然而生啊。

人真多啊

越接近比賽後半段，身體的疲勞開始浮現，但這時賽道上的攝影機也越來越密集，每次看到相機我都會儘量擠出人群，拍完照或經過一個路邊的加油團，都覺得好像又可以再撐 500 公尺！

17 公里後，右邊臀大肌開始隱隱作痛，踩到小小馬路裂縫時也開始感覺腳踝沒有開賽時有力跟靈活，還好沒有翻船，而且速度還是能維持在 5:30 上下，一邊咬牙擺臂前進，一邊告訴自己接下來得靠意志力了，同時也更加注意腳下，儘量找最最平的落腳點。到了最後一座麥帥一橋，腳意外的還有些力，上坡配速掉到 6:30，但還能繼續用跑的，下橋時也記得教練（還是哲睿的影片？）說要稍微壓一下速度，接著進到最後的平路。

麥帥一橋——準備下橋囉

最後的兩公里心裡其實最煎熬，因為破二近在眼前，不敢衝太快以免抽筋或爆掉，又怕太慢跟它失之交臂。不知道是不是太累，我找不到哩程標示，只好相信路人喊的「最後一公里了！」跳過最後一個水站沒喝，但所有的志工還是非常賣力的幫大家加油，又給了我一點點力氣。看到拱門了！大家開始擺衝線姿勢，啊！我要擺什麼姿勢？攝影機在哪？幾個念頭間，我已經衝過拱門，大會時間落在 2:01，但我知道自己應該破二了，踉蹌的走到一邊的欄杆，眼眶有點熱，旁邊的女生已經忍不住啜泣了起來，分不出來是喜極而泣還是難過，很想跟她說：我們今天都很棒很棒！但還是沒有鼓起勇氣。

衝線——表情管理有點失敗

破二啦啦啦

我很喜歡在雨天/很累的下班後/很早的清晨堅持跑步的自己；很喜歡不帶手機跑出門跑步暫時沒有任何人可以找到我的時候；很喜歡一起痛苦吃課表再一起痛快大吃的夥伴；也很喜歡鏡子裡氣色紅潤的自己。希望我可以一直跑下去！但我還是不會跑全馬的 😏—- 同場加映一下睽違四年破 PB 的男子，謝謝你每次都督促我早睡、乖乖跑課表。

台北馬拉松

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