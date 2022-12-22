賽事心得／台北馬拉松 學到享受一場全馬賽事

上次跑全馬是2020年底，那時候馬克重病沒時間練跑，月跑量只有12公里的我去跑了場全馬，5小時21分完賽，什麼都沒練跑完全身痠痛像出了場車禍。「沒有奇蹟只有累績」這句話常套用跑者身上，也適合在馬克的病情，沒有奇蹟降臨在馬克身上，2021年初他離開了，2021年中的最後一刻選擇加入RQ半馬線上訓練營，開始了一場自我追尋，期待身體跟心理的重整修復。結果是好的，「守護那顆想跑的心」是上次訓練營得到最重要的技能。然後2022年決定玩大一點，線上訓練營從半馬變成全馬。從2018年開始也參加過幾次週期化訓練，這次比較深刻的體悟是每每在看教練回答討論區同學們的提問時，我第一次感覺到教練不只是教練，有時候更像是心理諮詢師。

「接下來的訓練就是好好跟身體溝通好，讓她好好休息，休息要夠，才能讓她做好心理準備：知道要你們是要『一起面對』42公里的挑戰。沒有在逼迫身體、或逼迫另一個自我做一個超越極限的事，而是兩個自我（或身心兩者）達成共識，一起面對挑戰的表情，唯有在那種狀態下，才能真正的挑戰自己的極限。」

這是某次課表心得後教練給我的禮物，也是種恍然大悟，然後成為我這次台北馬的目標，我要笑著進終點(不是苦笑喔！)，是「在自己的極限中保持祥和跟平靜」的深層喜樂狀態下進終點。(有沒有很厲害，這是教練講的)。

從8月29日開訓第一天到12月17日賽前的訓練，有幾堂因為生理期或是太累就翹掉了，堅持著「不補課」原則，課表吃了約有9成，訓練期間辛苦一定有但不至於到負荷不了，因為訓練跟家庭工作一定要取得平衡才能長久，整個訓練營除了早起的瞬間，厭跑的念頭沒有出現過。最後一週因為生理期來，賽前的課表都放掉，說實在的心裡還是會很緊張，動了想要「逼迫」自己去跑的念頭，但理智告訴我賽前不跑其實影響不大。從裝備測試、補給測試、全馬體感訓練、意象訓練、計算比賽當天起床時間的早起訓練，每個環節都盡力做確實後，抱著一種雀躍的心情迎接這次的台北馬拉松，很像要去探索一個未知的領域，我不知道會遇到什麼，可能會有點小艱難，可能有顛頗，但是我期待。

這次賽事我給自己設定了幾個目標：(1)21KM前必須是輕鬆的(2)30KM前必須確認自己還是開心的(3)35KM前快樂的成分要比痛苦多(4)38.6KM出水門之後才可以慢慢加速(5)時時刻刻覺察自己身體的狀況不舒服就降速(6)不要看錶、不要看錶、不要看錶。

賽事當天，幾點起床、幾點從家裡出發、幾點到會場、幾點暖身上廁所寄物、幾點站上起跑線、什麼時候進水站，一切都照著過再熟悉不過的SOP進行。

遇到難得的乾冷低溫，採取方式是淘汰家中不要的衣褲，打算沿路帥氣的脫掉，因為這樣才有理由買新的，總共穿了3件褲子(含跑褲，褲管要寬鬆或是彈性好，這樣脫下時才不會被球鞋卡住)、1件薄外套(建議是拉鍊外套比較好穿脫)、1件垃圾袋雨衣，所以起跑前的穿著配色有點奇怪。在7KM前只剩下一件粉色薄外套，準備下了環東之後再丟。

在17.5KM那個海綿站覺得肚子不舒服去上了廁所，途中有時候不小心瞄到計時器，但要扣掉出發時間，我算數不好也就不想管了。21KM已經上了環東心情還是輕鬆的，內心一直想著跑完這段就是我最熟悉的主場河濱，內心抱著期待一直跑著。下環東進河濱過了30KM的補給站，膝蓋有點異狀速度放慢，遇到跑友很驚訝的問我說：「你怎麼跑這麼慢，還在這裡？」，我有點很難跟他解釋「主動放慢」的起承轉合，打了招呼就慢慢跑走。

到35KM台北馬跑者牆，我真心覺得自己好棒，雖然身體各處都有點異狀，但我還是很期待接下來踏出每個步伐的自己，會放棄用走的嗎？會開始怨自己沒事報全馬嗎？還笑得出來嗎？35KM後的賽道實際來跑過兩次(在跑者的腦內殿堂裡，大腦跟身體一起跑的那種)，我覺得很有幫助，知道接下來的距離還有多遠，何時就可以轉彎出水門。出了水門我知道可以慢慢加速了，但還是不敢加太快，在40KM處的水站稍作停留之後轉進南京東路，才真的敢有速度的跑起來。

最後一段南京東路我跑的超開心，我知道我自己都做到了，內心不由自主地湧出幸福的感覺，在沒有撞牆、沒有抽筋、沒有步兵的極限狀態下完成的這次賽事！最重要的我沒有看錶，只有進終點之前看見430列車在我前方，我才知道我的成績有可能是430左右(因為之前430列車偶爾會出現在我的前面或是後面又消失)。|

上次訓練營得到最重要的技能是「守護那顆想跑的心」，這次訓練營得到的就是「如何去享受一場全馬賽事」。謝謝國峰教練的開示，感覺教練背後有一道光！