賽事心得／台北馬拉松 一場奇幻之旅

2022.12.18，台北馬奇幻之旅請容許我如此形容，畢竟這場賽事，從參賽到結束，一切的一切全是我意料之外的發展。猶記得2019年的10月，完成芝加哥馬的我，正規劃著2020年的紐約馬，然而疫情的產生，大幅改變了所有的規劃及習慣。生活也好，運動也好，並非消失，而是以不同的形式持續下去。

而在疫情期間，也跟自己說：輕鬆面對，開心跑步。但最大的淺移默化，就是無意識改變習慣，變成休閒跑者，並逐漸消失了對跑步的熱情，可怕的是自己完全沒察覺到這件事。在這兩年，也讓我進入了人生的另一階段，娶妻準備生子，賽事的規劃離我更加的遙遠，最怕的就是參賽後不幸染疫，造成孕婦及家人的危害。

然而，某次在操場上慢跑時，忽然覺得想給自己一個交代，最終也在老婆的鼓勵之下，在台北馬截止的前一刻，我選擇了報名，並開始了今年度為期三個月的訓練。其實我的訓練一直都沒有所謂的課表，就是跑友在哪，我就在哪，並且只很簡單的給自己三個目標：減重、拉跑量、增加速耐力。但可怕的，是我沒有一項目標達成。今年達到巔峰的不是速度，而是體重；3個月的月跑量很勉強才能維持在300km以上；長距離配速極限只能到24k就跑不動了。這些都是以往幾年能輕鬆達到，也不曾發生過的事情，進而在11月下旬造成心理的負擔，覺得踏出家門跑步是一件莫大的壓力，12月初更是發生關節炎，腳痛到不太能走路，心理生理雙重打擊下，我已做好放棄的打算了。

12/18，凌晨四點起床，猶豫了5分鐘，在老婆的鼓勵之下，仍然整裝出發，心中盤算若真有任何狀況就直接棄賽。心中一直抱著不安的狀態進入會場，整裝完畢，吞了止痛藥後將所有物資交給老婆，就站上了Ｃ區，準備起跑。6:30的鳴槍，僅僅花了3分鐘就輪到我通過起跑線，而我也告訴自己，不設限，不勉強，將一切交給接下來未知的賽道。

感謝老天給了一個乾冷的天氣，跑在台北的賽道上，心中不斷比擬著芝加哥馬，兩場的溫度一樣低，一樣的乾冷，一樣的風大。因為低溫造成的體感不準，讓我跑起來略顯輕鬆。第1k脫離人群，配速4:50，腳也不痛，告訴自己穩穩的就好；但第2k開始，配速卻達到了4:10，讓我極為訝異，但依舊是不在乎這一切，就照著身體給我的回應往前跑去。漸漸的，10k過了；跑著跑著，15k到了；手錶提示著我，我正以410~415左右的速度前進著，身體回應著我，我可以跑；心裡鼓勵著自己，就繼續往前吧，半馬後再來注意自己的狀況。

就這樣，調整好呼吸，繼續一路向前，看自己能跑多遠。跑著跑著，花了88分跑完了半馬，心中提示著，要更加注意自己的狀況，左側臀肌也微微的有些不適感，但仍一直鼓勵自己：我不痛，我還能跑，再往前一點，26k處就是我2020年撞牆的環東大橋，我要超過它。儘管有些擔心，但仍沒有減速的打算，繼續的往前衝下去，順利的跑完了環東大橋，並且，我還在奔馳著。第29k，就快進入河堤時，看到了一個熟悉的背影，果不其然，是 0720跑團的好夥伴：龍茗大師，開心地跑到他旁邊，想跟他說聲加油，卻發現我已說不出話，只能跟他比個讚，希望能一起跑完接下來的里程。

但可惜的，左臀的不適感逐漸加深，跑到約32k時，肌力已耗盡，只能停下腳步開始在路旁拉筋，進入跑走的階段。最後的10k，完全是意志力的支撐，賽前雖僅設定本次目標僅止於完賽，但看了看手錶時間，知道撐完仍有一定的成績，也不想在最後階段放棄，只能忍著痛，跑跑停停的，一步步往終點跑去。最終，跑到熟悉的道路上，人潮也變多了。看到馬路對側半馬的終點線，我知道前方轉角就進入北田，即將完賽，撐著最後的距離，忍著痛往終點邁進。當彎進北田時，看著終點線上的大會時鐘顯示：3:09:50，心中一緊，努力的嘗試加速，希望能保住3:10:00，也如願以償的，在3:10:00壓線，完成了這次的賽事。

大會成績3:10:00，晶片成績3:07:17。真心覺得很不可思議，畢竟很清楚這次身心狀態非常的差，能有這樣的成績，非常滿意。也非常感謝寒冷天中，陪我參賽，以及不斷鼓勵我的老婆，還有 0720團的各位高手，在這三個月以來共同的訓練（雖然我都在亂搞...），而小弟也要暫離馬場，準備進入人生的下一階段，希望能將各方面完整調整好後，再次回到場上與各位同伴一同愉快地奔馳。

謝謝今年的台北馬，給了我一個不錯的成績，給了我一點勇氣，希望明年這時刻，這個成績會讓我站在世界某處的馬場上奔馳著...

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