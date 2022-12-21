賽事心得／台北馬拉松 忍著傷痛達成半馬破二

2022的破二計劃，用新PB 01:55:30 劃下完美的句點。

儘管起跑後附舟狀骨又開始痛，也只能忍著疼痛，咬緊牙關的堅持，為了不讓今年的努力與目標白費！

「只要我能跑，沒有什麼不能解決的」－松浦彌太郎

半馬破二

也許對許多跑者來說是個微不足道的成績

但對於先天下肢結構不良（扁平足＋副舟狀骨症候群）

以及八年前做過十字韌帶斷裂與半月軟骨手術

停跑了近八年的我來說

是一個很重要的里程碑！

三年前的我，連3K都跑不完，永遠忘不了，跑沒幾步就疼痛的挫敗感，幾近放棄跑步這項運動，去年下了決心，鼓起了勇氣報了初半馬，因為疫情，只有斷斷續續練跑2個月，全靠著肌力與意志力撐著完賽！

今年為自己設定了新目標，要完成半馬破二的計畫！因為受到雙腳關節壓力的影響，不能硬尬提升跑量，必須透過科學化訓練來提升質量！

我沒有天份

在每一次的訓練，尋找著自己的節奏

在每一次的訓練，更了解自己的結構

我沒有天份，甚至還先天不良

只能與基因共存，天生的關節不可逆，

但堅持的信念足以！

今年的總里程為575.8公里，對許多跑者來說只不過是月跑量，所以我都做得到，各位一定可以更厲害的！

痛到沒表情管理

#破二後進入終點振奮一波

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