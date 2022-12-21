賽事心得／台北馬拉松 三個月備婚&備賽-成為101分跑者

天時、地利、人和

這3個月大概是我有生以來最忙碌的期間，因為疫情影響原本5月的婚禮延期到12月，那時候還在思量著會不會跟臺北馬撞期，查了歷年臺北馬的日期，硬著頭皮、懷著忐忑的心選了上半個月辦婚禮，很幸運地兩個重大日子相差一個禮拜，能有時間讓我有更充裕的時間轉換心情。其實，原本在年初發的宏願(??)是跑初馬，只不過因為確診後的後遺症，明顯讓我心肺下降很多，連簡單擦地都會喘、心率破150以上，所以今年還是選擇跑半馬。當我準備好在賽前3個月啟動訓練，很幸運地得知NBRC Q4的甄選活動，順利加入團隊後，得知這是臺北馬訓練營，讓我更有信心備賽。第一堂課，默默期許自己這次一定要好好吃課表，挑戰自己更多的可能，每次的訓練都打了跑步日記，希望可以在這12周的訓練，從中不斷調整不足，以最好的狀態迎戰臺北馬。

沒有藉口，只有一顆排除萬難的心

☆時間安排

利用週二、五休息日，處理婚禮廠商接洽、開會等等；其餘雜事利用瑣碎的時間完成，例如-上廁所、等電梯、等早餐。平日晚上專心上課、備好跑衣跑鞋，下班直達田徑場跑課表；假日跑長距離，結束再去練瑜珈伸展放鬆。日復一日，這三個月真是過得飛快。

☆心態調整

以往對跑步是三天打魚、兩天晒網的心態，三年前雖開始和先生報名臺北馬，充分感受到馬場的熱血沸騰，但每年也都是臨時抱佛腳準備，以跟著大拜拜、無傷玩賽的心情參與年末盛會。可能是遺憾今年無法挑戰初馬吧！心中覺得在身分轉換的今年，非常強烈的期望自己可以在今年台北馬破半馬PB。

☆備賽過程

加入NBRC後，我感受到的是大家對跑步或運動的熱情，每周一的團課更讓我覺得自己沒有本錢偷懶，一周至少練跑4天，要求自己每次課表都完成頂標，10月跑量竟然就破200K！

跑齡三年來，曾參加過兩次跑團，但月跑量從沒超過70K，所以右腳踝開始有點不堪負荷、出現了點狀況。10/30日月潭馬拉松是我的初超半馬，以賽代訓的心態參加，一面欣賞湖景風光便愉悅完賽了，回來趕緊去復健科求治，還好問題不大，做了4次的治療，就恢復了。

11月迎來本季訓練的巔峰期，不斷突破自我，5K後測破了2分半的PB，順利完成兩趟自主半馬訓練，面對即將到來的臺北馬，使我心中踏實許多。

賽前幾周，光頭教練曾問我，對自己期望成績是多少，沒志氣的我，連想也不敢想... SUB 108是教練給我的目標！

賽前準備

開跑前一周，氣象預報有霸王級寒流來襲，雖然低氣溫是很好破PB的時機，第一次在體感只有3-5度的情況下跑步，難免有點擔心當天會不會因為太冷起不來？開跑前身體會熱不開？會不會跑到一半抽筋？有各種的擔心阿！不過，我們當天很幸福，NB提供室內場地讓我們休息、暖身，更不用擔心提早寄物的問題，大大減少暴露在寒風中的時間。

裝備上跑帽保暖頭部、雨衣防風是必備，身上塗滿澳摩油、發熱膏，嘴唇塗上護唇油防乾裂，倒是第一次穿上袖套和戴手套、手握暖暖包跑，一切準備就緒、進入跑道、蓄勢待發。

鳴槍開跑

【0-5K P” 5:10-4:50】

前幾K有同學EIDIKA和RUBY相伴，RUBY穩穩當起了列車長，我一面感受呼吸、體感，覺得一切都沒什麼問題，前5K順順推進，進金華街折返謹記教練提醒要放慢、小心前、後方跑者，這段遇到的跑者們都有給提醒手勢，順利折返後補水、補鹽。

【6-17K P”4:50-4:40】

整體狀態都還不錯，開始嘗試提速，但開始覺得右腳第三趾有烏青的痛感，不時經過輪椅跑者，也對他們喊著『加油！』看著他們努力推進的英姿，忍著疼痛、想著就算爆血也要堅持下去。上中山橋，有點逆風，想起教練叮囑要放鬆身體、調整跑姿，不要浪費太多力氣。下橋後，12.5K左右覺得肚子有點餓，剛好到了補膠、補水的時機，也調整呼吸、維持配速，直到上麥帥橋前，驚覺跟了配速4:30的車，提醒自己穩住、不要急。

【18-19K P”4:52-4:41】

18.5K上麥帥橋，側風大、身上的汗一下子就吹乾了，盡量放鬆身體，稍微降速一點、保存力氣，迎接最後衝刺。

【20-21.2K P”4:30】HM PB：101 min

下橋後，最後2K轉換長距離間歇狀態、加速，雖然一直看不到拱門，猶豫要不要開到底，但感覺腿肌即將到達頂點時，不斷告訴自己：『我很強、我可以！』，最後600M終於看到拱門了，隨著兩旁加油歡呼聲越來越大，卯足全力衝進終點，從沒想過自己能夠成為101分跑者。原本預期SUB 107-109，因為氣候友善、身體狀態、跑鞋升級，2022年臺北馬以1:41:02完賽，順道破了5K、10K的PB，半馬破了11分鐘！

看到教練在終點迎接每位學生，給我們一個擁抱，不禁讓我熱淚盈眶🥹教練說：『妳可以給妳老公一個交代了！』沒錯，我還跟老公打賭，達標有獎勵呢 😎很開心可以給教練、老公還有自己繳交了不錯的期末成績，應該是時候該往全馬的方向邁進了 ( 吧? ) 🙃

備婚累？ 備賽累？

為期三個月的訓練，期間還得籌備婚事，對我來說，每次跑課表是我最放鬆的時候，尤其跑間歇，將注意力專注在呼吸、跑感，我可以將一切的煩惱拋諸腦後。備賽最後一周，剛好在減量恢復期，我可以好好休息、慢慢調整自己到最佳狀態，籌備婚禮與準備賽事哪個辛苦？一個燒腦、一個燒腿(？)但兩者的成果，都讓我甘之如飴。

人生沒有白跑的步，每一步都算數

感謝自己的身體，陪我積極訓練了三個月，雖然期間有些狀況，甚至前一周因為胃食道逆流嚴重影響了睡眠品質，但在賽前幾天，也都努力恢復起來，前一晚沒有因為太緊張興奮而睡不好，身心一切都是很好的狀態，能夠無傷完賽、大破PB，感謝就算備婚爆忙，依然自律的自己。

特別感謝

感謝NBRC用心籌備訓練營，比賽這天寒流，用心照顧跑者的需求，我們很幸福有室內場地可以休息、暖身，還幫忙準備雨衣、手套。感謝這三個月專業的教練群(光頭、小洢、鄭豪、庭毓)指導，每次團練都有你們在場邊鼓勵支持，賽事當天也不例外，也感謝同學們的互相扶持、一起進步。感謝籌備賽事的所有工作人員、激勵到我的輪椅&視障跑者、還有賽道旁熱情的加油團。感謝天氣很給力，連續兩周都濕濕冷冷的，比賽這天不僅乾冷、甚至露出一點陽光，讓跑者在寒冷中得到些許溫暖。

永不結束的馬拉松

感謝我最堅強的後盾-簡先森，陪我慢慢喜歡上跑步，不管在身心上和物質上都給予我富足的支持，賽前和我討論策略、總是比我早起準備好早餐、給我滿滿的信心，有你真好。和簡先森交往八年走入婚姻，我們從馬拉松式的愛情，展開籌備微馬拉式的婚禮 (大概籌備了近一年半)，接著一起決戰台北馬拉松，作為2022年的華麗ending。未來，不論人生旅途或各地馬場，都需要有你相伴，我們一起跑永不結束的馬拉松。

今年告一段落了，這次成績突破不少，跑完狀態也還不錯，也沒有這裡痛、那裏痛，但黑了一根腳趾和微凍傷的手指，還是先做完兩個禮拜的月子吧 (?)你各位，明年馬場見。

🏃‍♀️我的跑步日記

🏃‍♀️IG: renee_run912 芮霓腳勤

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