賽事心得／台北馬拉松 越挫越勇~明年我再來復仇

(謝謝攝影師yu)

預期=結果嗎？

每次跑馬賽前遇到朋友總會問 !「 今天你預計要跑多少呢?」但是多年的經驗累積下來獲得最大的心得就是~「 真的要跑出去之後才能知道今天要跑多少，真的要站回終點才知道天時、 地利、 人和 今天有沒有跟來 !」因為 「預期]」跟 「結果論]」總不是我們能估算出來的，也不是同一個等號不是我們希望就會隨心而來的。

(此時此刻還活力滿滿笑容滿面 攝影師雞哥)

時間退回到賽前三周

我的足底經膜、阿基里斯腱，比目魚肌、整個嚴重拉緊，導致我每天睡覺都緊繃到抽筋痛醒，心想這樣不行我要先放掉跑量，先做恢復，按摩，放鬆，不然台北馬你還沒跑就直接在家宣告不治棄賽，心想放掉一周應該還好，不至於影響太大，於是我這一周拚了命的治療按摩，沒想到皇天不負苦心人終於稍稍好轉，就在此時 ! 立馬在降落了一個大炸彈，是的！被家人傳染到重感冒，整天處於昏沉沉的狀態，因為一直流鼻涕吃藥就一直想睡，就這樣又在廢了一周，心情開始變得焦慮，然後天公伯又來臨門一腳瘋狂哭泣，感冒完又接著生理期的我，是怎樣在下大雨的天氣出門跑步，這三周月跑量降到30、排定的長距練跑也無法完成，身體與跑量只能以顧身體為最優先選擇，最後來到賽前3天離開我一陣子的胃痛、胃食道逆流再度翻轉找上門，不知道有沒有人知道火燒心的滋味，某天突如其來的狂烈刺痛感一度讓我痛到想奔去醫院急診，內心劇場上演著，天要滅我真的是不惶多讓(搶著輪番上場)，跟朋友討論這樣怎麼跑，最後的結論還是只能依照當天狀況體感隨心跑。

（1.要人命的跑量銳減，內心出現恐慌。2.秀逗的手錶突然的當機，害我的全馬紀錄少了500公尺）

超級寒流7度C的完美的氣候

賽前一周開始氣象預報，氣溫天天不斷下修，來到令人顫抖卻又興奮的7度，群組裡每天就是最新截圖的氣溫圖，跟不斷詢問應該怎麼穿比較好，令人喜悅的就是這天氣，是跑者最喜歡的所謂天時，搭配這台北馬優化賽道所謂的地利，只剩下把自身接軌到人和上，就會出現完美的結果論。

(突如其來的大變天)

目標賽事？隨心亂跑？

開賽前一天晚餐後吃下強效胃藥，但是胃還是悶悶地作痛，凌晨三點起床再補上一顆，到IR跑團集合熱身後，就進入賽道備戰區，等待著鳴槍的那一刻，起跑後感覺體感蠻順的，心想如果能一路這樣到終點就好，殊不知事情總與願違好事多磨，15K開始左下側腹痛，想說忍一下或許等下就紓解了，但是似乎總是跟想希望的走不同的路徑，不但沒有紓解還一發不可收拾，本來只有左下腹痛轉變成整個腹部都在痛，伴隨著噁心感一直上來開始「想吐」，一直忍著催眠自己等等就好了等等就好了，15K~21K一路上越忍越難受，跟朋友說跑到半馬時我想休停一下，讓我重新調整一下(所以這站我停了快兩分) ，立刻翻腰包找出備用的胃藥，再吃下能量膠～

(這一站我真的停超久的足足有2分鐘)

調整後再繼續啟動，上橋後24K除了想吐、腹痛、出現了頭暈現象，橋上風超大朋友看我狀態不好在橋上幫我破風，但是我看著他的背影，怎麼越看越暈頭越昏，朋友的身體開始模糊起來，我驚嚇到停下來扶著橋墩走了一短路後，頭腦冒出了棄賽的念頭，我跟朋友說我不想跑了我想 (棄賽)了，我想他也嚇到了，因為依我的習性，這個詞不會從我口中吐出來，但是頭暈這現象著實讓我害怕，朋友說你前面跑很好時間很夠，沒有高標還有低標，不然先走走看反正也是要走下橋、孰不知其實我忍的很辛苦已經忍了快10K了，高標跟低標這一路已經不是考慮的因素了，但是你身在橋上還是要想辦法下去啊、於是開始跑跑走走，這時也因為忍痛、忍氣候、跑不起來 體力開始快速下滑，更明顯感受到橋上無情的風冷冷地吹，咻咻咻的一陣陣打來，還好我腰包裡還有備用自制雨衣立馬拿出套上預防失溫。

(拿出自製的雨衣吃力地奔馳著)

26k後我發現吃不下能量膠，連喝水嘴巴都明顯感受到怪異的味道覺得很噁，一路上我作噁想吐的次數真的也數不清了，沿途進補給站第一個先靠近的是垃圾桶，開始試圖在補給站找看看，有沒有什麼東西是我可以接受的，有什麼東西是我可以消除嘴內出現的怪異味道感的，還好找到「蕃茄」讓我覺得吃下他還不至於難受，轉進河堤後在37公里處看見了4:15列車在後方不遠處，好不容易建立起來的還有機會的信心頓時瓦解，朋友感受的我潰堤的無力感，他說是列車開太快了，他說相信我妳這樣順順跑回去還是4:10內 (因為我的手錶在半途罷工了一段，所以我的時間已經不準了，公里數也少了)，大概是列車緊跟在後面的壓力，霎那間我就是充滿無力感，開始邊跑邊走邊看列車有沒有追來，說也奇怪他就在後方，沒有超越我還離我越來越遠，我就這樣跑跑走走到最後500公尺，我說在讓我走幾步路後，開始用自己最後的餘力奔跑，當踩上終點計時晶片的地墊那一刻，辛苦的身體在今天終於獲得解脫。

(這一刻身體獲得解脫，謝謝我的身體，你今天辛苦了)

賽後的複雜心情

進終點後出現很複雜的心情，拿下墨鏡戴上，走到體育場的一角坐下低頭開始掉眼淚（墨鏡真的不是這樣用的），氣自己不爭氣的身體出現狀況，發生在此時此刻，氣自己一直無法排除胃痛這件事，（明明前一陣子好很多了～為何要發生在這幾天），還有那三周選擇先調適身體不要再出狀況(因為自己的身體自己最了解)，已經擠出自己所有能練跑的時間了，氣自己也沒用，不甘心也沒用，結果不爭的事實就是擺在眼前，花了5分鐘重新收拾心情，安慰自己至少我閃亮亮出席了這場賽事，至少我還是歷經萬難完賽了(自己另類的安慰法)，然後站起來跟朋友說我可以拍照了，才去領衣保袋，立馬開始可以跟朋友說笑，我的心情轉換真的是一眼瞬間~哈哈

(複雜的心情的此時表露無遺）

挫敗習慣後會轉換成勇氣

人生總總是一波又一波的事情在考驗著你，不管是生活上還是運動上，套一句有天蔡詩萍大哥曾在我文下留的言 (誰不難呢？是啊!誰不難) ，那些挫敗我會收拾好再出發，不好的事跟經驗也會變成養分再一步步讓我強大，我立志要當一個打不死的蟑螂(雖然我很害怕蟑螂)，不管在挑戰幾次我相信有天我會達標

要跟台北馬說聲謝謝

優質的賽道，辛苦的志工與所有工作人員，百位辛苦的攝影師，還有加油表演的群眾們，讓你們在寒風中為我們服務真的辛苦了，這種天氣站著不動真的會冷到不行，你們比我們還要辛苦。

(謝謝碩哥拍攝)

我有最棒的朋友們真好

謝謝麵哥還是把我拉回終點不讓我「棄賽」讓我原本的首爾馬成績04:14:54 在台北馬刷新PB 04:13:05進步了快兩分，雖然這不是當初說的高標也不是低標，距離我想要破四的目標還是有距離，但是我知道我這次用盡洪荒之力了，至於那個夢想時間差只能下次再挑戰了，謝謝一直在終點等我的朋友們，真的謝謝你們，更謝謝賽道上的志工，你跟朋友說:你看!那個跑者很漂亮被我聽到，轉頭跟你道謝立刻開心奔走，還以一個路上加油的外國人說我的頭髮很酷，謝謝一路叫我和遇到幫我加油打氣的朋友，這段路有你們的加油聲更是我支撐跑下去的動力。

(新的PB成績)

反省過後給自己的話

大家都在努力「你也還可以沒到最差狀況，不能放棄，我們再接再厲」扣除掉身體出現的狀況，扣除掉家裡一直出現一堆亂七八糟事，常常突如其來的打亂你的步調打，沒關係我們來一個拆一個，訓練上還有不足的地方，我想還是有很大的空間可以努力改進補強不管距離目標那條路多難「我會加油的」因為打不死的蟑螂是我。

(給完賽後的自己一句話:下次我們再加油)

(像遊魂一樣各種走法)

(謝謝我的朋友們)

最後也恭喜這次大放異彩破PB的大家，若有跟我一樣留有遺憾的朋友，沒關係我們相約明年再見。下次我一定不要在寫這種芭樂文，記錄跑馬心得了~換一個歡樂的不好嗎？

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