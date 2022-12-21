賽事心得／台北馬拉松 您的歡樂送到了！

12/18 06:30台北馬拉松全馬組起跑，頂著寒風開始42.195km歡樂送。由於連日下雨，與之前兩次感冒，導致有些訓練不足。預計送達時間約5小時30分不要被關門就好。

小弟本著娛樂跑者觀眾的精神，此次變裝麥當勞叔叔，手持外帶紙袋與氣球，與跑者一同歡樂前進。沒想到最近漲價消息，讓大家哀鴻遍野，紛紛要求我不要漲價🤣，令我哭笑不得。同時也向想要點餐的朋友，說明需要等待5小時30分鍾，等我到終點。對了，我沒有在麥當勞上班啦～

感謝05:15與05:30的配速列車，讓我能努力咬住，撐過難受的撞牆期。並於05:02:38完成外送任務，順利把餐點送到客戶手中。希望有帶給大家快樂，忘記痠痛持續邁步前進。

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