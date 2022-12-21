賽事心得／台北馬拉松 魯莽報了初馬、水水拿下第一

2022的台北馬，是我的第二場台北馬。第一次參加台北馬是在2021年，平常都在做中距離（800公尺）訓練的我報名了半馬。當時的我什麼都不懂，不會配速、不會補給、甚至不知道該怎麼佔起跑位置。訓練時也沒有特別因為要跑半馬而調整課表，就繼續跑我原本的課表。最終跑出了1:48:05，一個我自認還不錯的成績，於是今年就決定要來挑戰全馬。

2021台北馬半馬

笨蛋如我，覺得可以用一樣的模式準備。在和兆庭一起報名全馬後，除了他揪我練習時會跑馬拉松相關課表以外，我平常還是繼續做原本的訓練內容。在10月兆庭回新竹之後，我也就沒有跑過長距離了。

直到台北馬前一個月，兆庭和我說一定要跑一次long run讓身體適應距離，我才在賽前一週跑了一次21公里。總而言之我的台北馬在準備上可以說是沒有訓練週期可言，我甚至在12月初時還在比100公尺，整個就是亂七八糟⋯⋯

賽前為數不多的長距離

到了比賽當天，剛好遇上8度的寒流。我非常不喜歡冷天氣，但也沒有做好應對措施。沒有手套、沒有袖套也沒有帽子，只拎著一件雨衣就到會場。當天寄物再加上廁所，慌忙到來不及熱身，草草的就站上起跑點，倉促的尋找配速列車，等待開始。

「5、4、3、2、1，鳴槍起跑！」台北馬開始了，我很興奮也很期待。前面的21公里都非常的順利，除了配速理想之外，前段的路線都非常漂亮，我甚至有餘裕能和兆庭說話、幫半馬組的人喊聲加油，一切都順暢到不可思議，當我一度認為我可以用這個配速順順跑完、有機會sub3:45的時候—我的馬拉松開始了。

上橋後迎面而來的是無情的風，在5公里處就脫掉雨衣的我開始責備自己為什麼沒做好禦寒措施。當穿著雨衣的跑者經過我的時候都好希望他們可以脫下來分我穿⋯⋯

我的意志力被冷風吹到動搖，眼看已經要掉出配速列車時，我的自尊心跟我說不可以放棄。一路上我努力維持在一個視線範圍內看得到黃色氣球的距離。整個人的心情從一開始的雀躍已經變成厭世，原本前半段都覺得很順暢、時間過得很快，到過了21公里之後，我每分每秒都在想「幹⋯怎麼過這麼久才一公里⋯⋯」

到了30公里進入河濱公園，我的雙腳小腿開始發出警訊，告訴不能再提速，不然結果就是兩腳一起抽倒在路邊。所以我的速度就慢慢掉，從最一開始的5:10、到5:20、5:40、5:50、6:10，最慢甚至到6:15，大部分的人都是前忍中穩後狠，我是前傻中苦後死，看到其他跑者都一個一個超過我⋯⋯再加上跑到後段覺得腳底很不舒服，每踩一步都會覺得很痛很煎熬。想跳車的念頭很強烈，身體累心也累。但基於覺得自己已經努力到這了，就還是繼續撐著。

反正最後就是連滾帶爬拖著回來，邊跑邊擔心自己會不會掉出4小時，一直在跟自己說加油，也一直在心裡罵髒話，想說報全馬真的是有病。

一路上看著錶倒數，終於來到最後兩公里。看到捷運南京復興站的我超級高興，覺得是我的救命浮木。我冒著抽筋的風險開始加速，把配速拉回到5:30。一路上收到好多人的鼓勵，每一句加油都讓我更想要快點回到北田。

在最後進彎踏入藍色跑道，看到計時板和振臂歡呼的人群時，我一度哽咽，真的快哭出來了。

「我做到了，我完成了！」

雖然掉出配速列車、雖然中間很痛苦很想放棄，但我還是跑完了。（平常就很會鼓勵自己的我開啟呱呱讚模式開始瘋狂跟自己說很棒）

這一路上謝謝兆庭的陪伴，沒有你抓著我跑LSD或是做2k的課表的話，我肯定會生不如死或是直接被回收，謝謝你，也辛苦你了，你超棒！

謝謝在賽程中提供我果膠的叔叔，和我一起掉出配速列車之後就一直關心我、幫我擋風，還會時不時看我有沒有跟上，真的很感動。

也要謝謝大會和工作人員，之前跑路跑都沒有補給經驗的我，這次體會到了進水站的慌忙以及補水人員的辛苦。在寒風中還要冒著被跑者潑水的風險幫大家補給，真的很偉大，謝謝你們！

最後謝謝我自己，雖然從報名到備賽到比賽的整個過程（甚至可以說沒在備賽）都很魯莽，但還是誤打誤撞的完成了人生初馬，我也很棒！

雖然我跑完當下覺得我這輩子都不要跑馬拉松了，但是過了一天，看到這麼多可以改進的地方就覺得，嗯⋯⋯好像可以再來一次，所以——下次馬場見！

個人完賽成績 3:53:50

18-19歲女生組冠軍🏆（但也只有兩個人，可以說是很水的冠軍xd ）

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