台北馬拉松／蔣介文全程開3分半 雷理莎配速3:48突破自我

黑色閃電蔣介文。圖/Sport Taiwan

12/18 這天寒流來襲，清晨天還沒亮，跑者們就頂著 9 度的低溫站上 2022 臺北馬拉松的起跑線，有人穿著外套、有人套著雨衣，有人則直接迎戰寒冬，穿著無袖的跑衣以及飄褲上陣。6:30 分全馬組別正式鳴槍起跑，開啟了賽事的序幕。

2022 臺北馬拉松盛大開跑。圖/Sport Taiwan

起初國內菁英由印帝周庭印領頭，黑色閃電蔣介文和最速台灣女婿陳洪龍則緊跟在後，和國外女子菁英組成集團一路向前推進，五公里時約耗時 16 分鐘，十公里則以 34:17 秒通過。開跑 49 分鐘後，原本領頭的周庭印以及陳洪龍慢慢掉隊，領先集團只剩下蔣介文和來自衣索比亞 24 歲的 Alemtsehay Asefa KASEGN，以及肯亞 33 歲的 Lilian JELAGAT。

三人穩穩地以 51:44 通過十五公里，約在 01:10:00 時，Lilian JELAGAT 掉出領先集團，並改由蔣介文破風帶著 KASEGN ，01:43:39 以 3:27 的配速通過三十公里，最後 KASEGN 以 02:25:55 越過終點，成功打破從 2011 年起高懸 11 年的女子大會紀錄（02:27:36），成功抱回180 萬的獎金。蔣介文則以 02:25:53 衝線奪下國內男子組冠軍。

Alemtsehay Asefa KASEGN 連續三年來台成功打破臺北馬大會紀錄。圖/Sport Taiwan

黑色閃電蔣介文拿下 2022 臺北馬國內全馬男總一。圖/運動筆記

而目光轉回到國外男子菁英身上，他們以 14:44 通過五公里；30:02 通過十公里，並以 01:04:35 通過半馬，配速約落在 3:00-3:03 之間，直到三十公里後原先組成集團的 6 位菁英逐漸拉開距離，三十六公里時只剩下號碼布 1 號肯亞的 Lani Kiplagat RUTTO 一人獨走，以 3:05 的配速穩定前進，最終以 02:09:42 摘冠，僅差 24 秒就可以突破 2020 年創下的大會紀錄（02:09:18）和180 萬的獎金擦身而過。

Lani Kiplagat RUTTO 奪下 2022 臺北馬全馬男子冠軍。圖/Sport Taiwan

2022 臺北馬國外男子菁英選手。圖/Sport taiwan

焦點回到國內選手上，從開跑就一路領先的雷理莎以 19:23 通過五公里，38:51 通過十公里，配速約 3:52-3:54 之間，到了三十公里後雷理莎逐漸加速，從原先的3:53 提升到3:48 左右，在近終點前的直線跑道，再奮力衝出去，以 02:40:54 成功拿下國內女子冠軍，更大大打破個人PB 16 分鐘！（原本：02:56:01）

雷理莎奪下 2022 臺北馬國內女總一。圖/運動筆記

田徑女神雷理莎。圖/Sport Taiwan

國內女子第二名為長跑甜心張芷瑄 02:48:14 衝線，賽後她表示：「心情很開心，因為確診的影響近期的訓練狀況比較不穩定，但這次有達到原先預設的目標。在環東那段因為上坡加上風比較大配速有略掉，但進入河濱之後有再把速度拉回來，雖然沒有破 PB 很對不起今天的天氣，不過已經算滿棒的，希望接下來可以好好恢復，並把速度提升到 3:55 左右，期待在三月的首爾馬可以突破自我！」

張芷瑄拿下 2022 臺北馬國內女總二。圖/運動筆記

長跑甜心張芷瑄。圖/Sport Taiwan

國內女子第三名則是陳逸寧 02:50:52 完賽，她說：「後面五公里左右腳都有抽筋的狀況，而且風真的超大，但因為天氣很好，所以整體算跑得滿不錯的，把個人的最佳成績再往前推進了兩分多鐘，接下來會專注在全運會的訓練上。」

陳逸寧拿下 2022 臺北馬全馬國內女總三。圖/運動筆記

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國內全馬男子第一名由黑色閃電蔣介文拿下，第二名則是強勢回歸的葉日鴻以 02:28:06 完賽，成功刷新個人 PB。賽後他說：「這幾天的訓練狀況不是那麼好，腳一直在不舒服的周邊盤旋，讓我非常擔心。不過今天前面跑起來滿順的，是到二十三公里超過周庭印後小腿開始出現抽筋症狀，一路忐忑的跑到終點，當下其實對自己非常感動，因為其實在這一年之間我一直想要放棄跑步這件事，還好有貴人們拉我一把，過終點看到成績時讓我更相信當時選擇繼續跑步是對的！」

葉日鴻強勢回歸拿下 2022 臺北馬國內全馬男總二。圖/運動筆記

葉日鴻。圖/Sport Taiwan

葉日鴻衝線後跪地。圖/Sport Taiwan

第三名則是印帝周庭印，賽後他表示：「自己今天的狀況不是很好，知道大家對我期望很高，但我真的盡力了，中間我真的很想跳車，大概在34、35 公里左右跑道都快用走的，可是想說就剩下幾公里而且以這麼多人在幫我加油，就在撐一下去把比賽完成，明年東京的賽事會再重新去好好準備。」

印帝周庭印拿下 2022 臺北馬國內全馬男總三。圖/運動筆記

雖然今年的臺北馬天氣很好，但不管有沒有突破個人最佳，相信各位跑者都是最棒的！接下來讓我們繼續向前奔跑，跑出更好的自己吧！

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責任編輯：Eulla

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