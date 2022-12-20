賽事心得／台北馬拉松 好天氣不衝一波嗎？

這大概是從我2017開始跑步後，遇到第一個超級適合跑馬拉松的天氣！好天氣當然要好好把握，前一天就很認真的準備跑步服裝以及補給品，從來沒有在10度以下跑步過，所以該帶的不該帶的，全部都塞進包包，等到現場再看當時體感跟氣溫來決定穿著，雖然準備充分，但百密總有一疏...

配速列車

起跑前就規劃著配速4：30~35左右，每10km花費約45.5分鐘，所以開賽後也不被週遭影響，只管自己配速。天氣雖好，但風卻異常的大且冷，這時候看到3小時15分配速列車長的氣球就在前面100m不遠處，躲在列車中的好處就是不用管配速，然後前面又有人幫你擋風，天氣雖冷但列車中超溫暖舒適，只是周圍跑者的衣服味道頗重，還好啦，小事可以忍~

這邊不得不談談台北馬的配速列車，雖然列車是3小時15分，但是他們的配速卻是3小時10分，剛好符合我的需求，我就不客氣了~直接上車！

我的補給品會飛

花費一番力氣終於在10km追上配速列車，也是時候該好好吃個能量膠，往口袋一摸....空的！！我的能量膠噴-飛-了了了~！！檢查補給品後才發現原來帶的能量膠四條剩兩條，還好我的鹽錠都用訂書機牢牢釘在號碼布上，接下來30多公里只能靠這兩條過活，補給站的香蕉則是能吃就吃，也順便抓了一把補給站的鹽糖放在口袋中當作零食，但天氣真的冷，香蕉連剝皮都不順，30km之後手指被凍僵更無法出力，只能用牙齒硬咬開補給，然後在翻找口袋的能量膠又把之前抓的一大把鹽糖翻撒在地上，像是路障雞爪丁一樣，後面的跑者應該覺得很苦惱，真是抱歉了~~

意外的訪客

沒了隨身補給，跟著列車其實很辛苦，每一個水站我都要花10秒以上喝水吃香蕉，然後再慢慢加速追上列車，上環東高架橋之前20km的水站也是，眼看著列車越漂越遠，只好硬著頭皮自已獨推高架橋的上坡，跑著跑著突然感覺到右邊鞋底怪怪的， 耶，怎麼左邊鞋底也卡卡的，感覺是鞋底卡住了石頭之類的東西， 每跑一步都會出現令人討厭的摩擦聲，只好邊跑邊用腳側向，試著擺脫或者磨掉石頭，這情況維持到大概500m之後才逐漸改善。後來回家檢視鞋底，才發現一顆亮晶晶的玻璃鑲嵌其中，跟著我一起進終點還有回家，也算是有緣了~ (還好沒刺穿鞋底...)

禍不單行

27km之後下環東超級高的高架橋，列車就再也沒利用價值，於是稍加速度脫離列車，但意外總來得突然，速度加上一陣強風吹來，我感覺右眼瞼上有東西，摸了一下原來是我的隱形眼鏡被吹掉了，他就這樣掉出來了也不說一聲 Orz

我本來想要不要順便拔掉左邊隱形眼鏡平衡一下視力，後來想想一是手太髒怕弄傷眼睛得不償失，另外，我看不到補給站的東西那怎麼吃香蕉，連拿都有問題，所以又硬著頭皮繼續用單眼視力跑完接下來將近16公里...

終點前的小競賽

其實38km之後右大腿已經嚴重抗議，再操下去就會抽給你看，就這樣拖著疲憊的身心還有鞋底的小訪客轉入南京東路。台北田徑場的影像逐漸清晰，"靠！"我快解脫了" 這是我唯一的念頭。但後方就突然來了一群人高速接近中，他們高步頻的腳步聲的確吸引我的注意，被他們超越後我發現有一個大姊，真的超猛，最後她還能加速而且跑姿完全沒變，我的競爭心油然升起，一方面顧及不要抽筋，另一方面提高步頻追上去，就這樣拉鋸到台北田徑場的轉角，我大概還領先她3秒，但年輕人終究是年輕人，她在最後的200m海放我，比我快3秒進終點...甘拜下風. Orz

30km之後的心得就跟之前跑過的馬拉松一樣，唯一不同是這次-我-沒-抽-筋！！精確的說，我放棄想要跑出好成績的念頭，保持平常心感覺快抽筋就放慢速度，緩慢的將出力換到另一隻腳，最終還跑出Negative split，哇哈哈，果然天氣是我的好幫手，最後是成績3：09：47”，但不知沒了這種天氣，以後有沒有辦法突破~ QQ

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