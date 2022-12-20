跑步小品／與真男人談心～

（真男人非常貼心，拍照時往前站一步，讓我的臉看起來稍微小一點）

自五月份得知真男人將赴雲南訓練，我心裡就滿是好奇，作為他的粉絲，對於偶像的一舉一動總是非常關心，更想知道為何這次是雲南？訓練方式有什麼不同？等啊等，原來這次移地訓練時間長達五個月，待他一回台，我迫不及待提出邀約，又得知他即將赴日參加防府馬拉松，那…，安排在比賽後訪問當然更好，可以順道一問比賽心得啊！我滿懷著期待，終於等到他進錄音室的日子～

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張嘉哲：想要的訓練、生活環境–麗江

相較於過去總是在炎熱的七八月移地訓練，張嘉哲這回五月底就出發，因應對岸疫情需要先隔離，整整隔離了三星期，準時於六月開訓時加入。 #易居職業馬拉松俱樂部 是中國第一個職業馬拉松隊，參訓者都是職業選手，年齡在二十五歲上下；其實張嘉哲一直嚮往到雲貴川高原訓練，去年也有在此地訓練的機會，卻因為疫情而猶疑未去，後來看到香港選手黃尹雋在訓練後，以半馬64分的成績打破香港紀錄，今年便不再錯過。張嘉哲曾在甘肅進行高原訓練，當地時有沙塵暴，風沙讓鼻子、呼吸道容易乾燥，而雲貴川高原夏季多雨，大自然中的植被豐富，空氣好，麗江更是個「很有趣的地方，跑步時會遇到牛啊、羊啊和牧羊人，搭計程車五分鐘就可以到時尚或文青咖啡廳，聽音樂、喝咖啡，雲南產咖啡；訓練環境非常好，有很多天然環境，離城市近，也有沃爾瑪超市可以瞎拚，不像甘肅就只有「小賣部」，販售東西就只有那幾樣…。麗江海拔2400m，天氣、溫度、生活機能都很不錯，就是你想要的生活和訓練環境；甘肅是消費便宜，生活辛苦一點…。」

（照片提供：張嘉哲）

張嘉哲說，易居為房地產業者，總經理喜歡跑步，可能是因為看到日本職業馬拉松俱樂部發展得很好，故成立職業馬拉松俱樂部，隊員中有來自省隊的職業選手，也有素人轉選手的例子，一位素人汽車技術工程師，原本靠自己訓練，全馬成績2:30，經訓練後躍進為2:18，從此進入職業俱樂部成為選手。

每週兩三天back to back強度訓練 觀察身體的變化

易居的訓練方式是每週有連續二或三天的back to back強度訓練，教練會計算訓練總時間，將核心訓練和重訓時間計入，以免身體過度負荷，而週日是休息日，「單獨算跑量不準，因為可能是垃圾跑量」，嘉哲說。在台灣時，嘉哲是自己當自己的教練，而到了雲南「覺得很爽，不必想就有課表，覺得好輕鬆喔，是腦袋輕鬆，完全不必想去哪兒練習、需要準備什麼，教練都會準備好。在台灣時，我總是覺得二、五跑間歇，週日跑貓空就好了，雖然知道背靠背這種方式，但懶得做XD；教練用背靠背方式訓練，需要時間適應，但我滿開心我做了，知道連續兩三天中高強度訓練身體會產生什麼變化，這種改變適應上會辛苦一點，但我滿高興我做了。」

（照片提供：張嘉哲）

不過，回到台灣以後，嘉哲還是不會改變原來的訓練方式，「因為這種方式真的滿累的，像全職工作，早上訓練、中午睡覺、下午繼續訓練，連續兩三天，比如今天一千間歇，隔天又四十公里，再一個兩三天間歇，如果沒有睡覺或一直吃很難恢復，在台灣我的身分還是老闆，還要出貨…。」（笑～比較日本和中國大陸的高原訓練環境，嘉哲分析，日本是包括田徑場和適合訓練的天然路面等一整套設施都做好，交給當地民宿管理，選手只要去民宿付錢即可使用。他剛去時因為現場沒有人，直接進去跑，後來才知道要去民宿付錢。而這次在雲南麗江，雖有田徑場，教練還需要找適合的天然路面和路線進行訓練。

真男人：學習、經驗、反思 才有智慧

嘉哲認為，台灣可能看到肯亞、衣索比亞的訓練方式，覺得運動員應該過苦行僧生活，但其實大迫傑在美國舒適完善的訓練環境，也可以跑到2:05。他指出，國際文獻研究，菁英選手本身就有天分，給他們什麼，他們就會變強，「我們不一定要強迫自己做得跟有天分的人一樣，我現在看開一點了，生活可以過得優閒充實，訓練還是可以照做，不一定要做苦行僧，有時我們做過頭了」，他有感而發。

（照片提供：張嘉哲）

他認為 想法和心態的改變才是重點 。「我覺得我是用身體在學習、經驗，並反思，才能成為智慧。最近又看到一個研究：智慧與年齡沒有關係，與多少經驗也沒關係，而是有沒有反思，才會成為有智慧。」「我今天去了麗江，有了不同的經驗，覺得訓練的方式很多，也還有很多地方沒去過；日本有十幾個高原訓練基地，我只去過兩三個，中國我也只去過甘肅和雲貴川，其他也沒去過，說不定其他地方也有不一樣之處。」「有機會去肯亞訓練也不錯，但若長期訓練，可以先考慮日本和中國，因為文化、飲食和語言較容易適應。我在台灣是一個人訓練，一群人可以跑更遠，台灣的頂尖運動員可以到日本、中國訓練，他們比我們厲害的人太多了；到肯亞可能花更多錢，也只能跟末段班或女生訓練。」

賽後憂鬱了一星期的防府馬拉松

聊著聊著，聊到了這次參加的防府馬拉松，他坦承在移地訓練後參賽，壓力真的很大：「因為想到花了五個月，關了三個禮拜，戳了無數次鼻孔、捅了無數次喉嚨，這次受傷回台灣，去醫院打了PLT治療，好不容易好了又重新訓練…

（照片提供：張嘉哲）

五個月花三十八萬，如果能破個全國紀錄就能倒賺十二萬，但跑了2:20成績不是很理想，就倒陪三十八萬…我年輕時覺得運動員像賭徒，你要不要賭一把？要不要練？練了不一定會成功；科學化訓練理論上會成功，但還是有一半可能會失敗，就賭吧！現在我覺得運動員越來越像商人，像投資，花了三十八萬看有沒有五十萬的機會？你的投資也可能會失敗…。這樣想想，運動員還滿適合當商人的，因為一直在高風險的環境中承受壓力；不過想想，賠了三十八萬也還好，又不是三千八百萬，也不是我一個人賠錢而已…。我很希望運動員不要在自己的小圈圈裡，就會知道我們其實活得還滿快樂，有人年紀輕輕已經申請過兩三次破產，而我們運動員有滿多機會可以再重新開始…。」

除了心理壓力，防府馬拉松表現不盡理想，可能是自己對新課表的調整不夠好，「易居的教練有氧訓練做很多，無氧閾值訓練少，跟自己過去的訓練方式不同，回台灣時一直覺得強度上不去，雖然耐力很好，練完不會累，但跑不快，身體有不適應的狀況產生。」這次訓練時受傷，他的髕骨韌帶、內側韌帶、鵝掌肌肌腱發炎，十月中回台灣治療，一週後恢復訓練。「大家會想，你訓練了這麼久，你應該會破全國紀錄，一定有這些壓力…。」聽他講了這麼多次「壓力」，我感到不捨與心疼。他繼續說，心理學研究過，「專注當下」最困難，優秀選手這一球打不好的話，會想下一球要怎麼投，而次級一點的選手會一直想我上一球沒有投好。「這次我有點像這樣，我一直在想花了這麼多心思，一直沒有專注在當下，而在想花那麼多錢，還受傷回來，這次沒比好的話不是賠了夫人又折兵？所以一直沒辦法專注在比賽上。」

（照片提供：張嘉哲）

嘉哲想起以前的書法老師，總說要活久一點，當時他不理解，總以為人該像煙火，不是燦爛一瞬間就好？「老師說，活越久知道的事越多。現在三十幾歲，知道受傷之後、開完刀如何訓練可以恢復；如果沒有來易居，不知道原來人家是這樣營運的，一年可以花一千萬人民幣，原來中國還有雲貴川這麼棒的地方可以訓練。甚至知道自己內心仍然不夠強大，想到創業者向銀行貸款，壓力不是更大？為什麼我承受不了這些壓力？我上禮拜滿憂鬱的，心裡經過幾個階段，現在接受了，會想，我為什麼那麼在意那五個月的時間，人家可能花了五年、燒了幾千萬失敗了還是活得好好的…」

放眼未來 明年三四月國外參賽

在台北馬陪跑輪椅跑者的張嘉哲，明年三四月將在東京或鹿特丹馬拉松中選一場參賽。我問他，看Kipchoge這樣的跑者，是否會給他任何啟發？他說，「為何Kipchoge 承受這麼多期待和壓力可以扛得住？ 像他或Kobe Brian、C羅這樣被全世界矚目的人，是怎麼調適的？他們像宗教中的『上師』，好像修行很好，為什麼我們只是被台灣幾個人注意就覺得壓力很大？所謂的『聚光燈效應』，老覺得別人在看我們，其實別人根本沒在看我們…」所以，如何放下自我，真是很難的課題，自己真是自己最大的敵人啊！衷心祝福嘉哲身心靈都健壯，如鷹展翅上騰！💪🏻💪🏻💪🏻

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