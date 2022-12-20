賽事心得／台北馬拉松 期末考過關！

每年的台北馬，我都當做是期末考試

跟著俊良教練和小虎隊友札實的練跑，是何其幸運

分享心得，感謝每位關心我的家人好朋友

謝謝攝影師幫忙在寒風中拍照，才能讓我有美好的跑步記錄

今年超低溫的台北馬，跟2015東京馬的天氣差不多

到市府時只有一個冷字，寄完衣保袋後，牙齒抖著都快碰在一起了，還好回到會場人多時，才稍為回溫。|

4:35是預計的最高目標成績，4:48是我有把握的完賽時間，博覽會時給自己4:38的夢想成績

一起跑，就比模擬配速快了20秒，第二公里更快了30秒，天氣冷真的有比較好跑

中山北路是家人加油打氣站，順便把風衣交給妹妹，讓自己冷冷的，沒有走路的餘地，只能跑起來～

明水路全馬半馬今年分兩邊，較往年不擁擠

知道小葉在天橋上拍照，努力的揮手，希望不要被漏拍了～

上環東前，剛好看到水漾的長官們，速度剛好是6:30，就偷偷跟在他們後面跑了一段，攝影師沅碩喊了聲Amy，他們轉頭才發現我在後面。今年環東竟然可以順利的全程跑，有跑友喊冷，靠在圍牆閃風，而我的毛線帽加手套，竟然有段路跑起來時感覺很舒服，不熱也不冷的。

下環東後可以看到折返的跑友，認識的可以互相加油打氣。

意外見到小范夫妻來加油私補，開心～再進水門後，一反我往年的常態，竟然還可以一路跑，而且很少被超車，還能夠慢慢的穿越人群，這種感覺真好，教練之前的課表速度，穩穩的6:30-6:15之間，不能太快，也不能太慢。

看到攝影師，覺得像顧大哥，結果發現沒有認錯人，也讓我開心，眼力還不錯～～～

遇見春天，請他幫忙拍張照

張廖大哥很會隱藏，在小小的帳蓬中，很多人都沒有發現有鏡頭，我是好奇大媽，看到帳蓬加後面的小台車，心想難道是鏡頭？

福哥也是很靠近時才發現的，心想一定來不及拍照了，結果沒想到攝影師的手腳眼力都特別好。

出水門後塔悠路，國禎叫我時，趕緊回頭，今天想要跑好一點，不敢帶手機，感謝沿途攝影師留下的紀念照

信利大師站在路中央，很好認，遠遠就揮手了

謝謝艾力克斯拍照，感謝🙏

仙輩哥有預告拍照位置，所以有仔細看一下，不能漏掉照片啊結果南京東路竟然還是一路認真的跑著，最後一公里6:10，也是我從來沒有過的速度以前幾乎都是後繼無力的撐完，最後大都是跑跑走走的

老公差一分破PB，有點小失望，但是3:48無傷完傷，也是很棒了

還沒跑全馬前有一年在萬金石看著跑者流淚跑回終點，看到進終點的轉彎處，確定可以達成教練的預估完賽成績，（這是我從來沒有想過的成績，也跌破老公的預估成績），最後里程目眶溼熱的回拱門。

謝謝尊亦終點後拍照

感謝淑瑛再次拍照

我進步了20分，是我有始以來最好的成績，天氣太冷，真的是一大助力。2015年台北馬被關門，我心中下定主意每年一定來跑一次，當做期末考，連著七次期末考，目標再考4年。

小虎隊友們有六位破了PB

夏天風櫃嘴的移地訓練

一週2-4次的河濱練跑

教練帶著大家精實的認真的，執行跑前熱身，跑後收操。有次大雨中，間歇最後一趟，有人說雨變大了呢，琮文充耳不聞，五四三二一，還是衝出去了大家一起練跑，更有跑步的動力，看著他們一個咬著一個的衝刺勁，真的蠻帥氣的

我的速度跟不上大都自己獨跑，為了當好學生，今年乖乖的達成每次課表目標，很難得可以在教練他們輕鬆跑時，跟上六公里，就已經是極限了。今年確診過體力退化三個月，因為練跑，一次比一次的恢復，一次又一次的4:30起床，5:10集合，5:30跑步，這種訓練過程，是我跑步以來最認真的一年，結果成績也達成賽前的最高目標。

教練：馬拉松迷人之處在於30%於心裡素質及70%訓練！

恭喜大破PB，完成了讓自己感動的賽事。

跑前一天問兒子：我會不會破PB？

兒子說會，我問為什麼？

他說因為你以前不夠認真啊！

跑完開心跟他分享後

竟然說：再來也很難再破了啦….

能說知母莫若子？還有機會再突破？

除了感謝教練的課表，家人和好友的鼓勵，滿心溫暖！

跑步沒有奇蹟，只有累積，真心體會到了。

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