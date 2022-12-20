賽事心得／台北馬拉松 天時地利人和之百傑達標

這次設定給自已的目標分為低中高三個目標，終極目標就是要〈笑著進終點〉，低標3:29→中標3:16→高標3:10，最後想不到自已經過5+2週的漢森課表的訓練，可以有穩定的狀態並笑著以3:10:44(大會成績)進入終點。

「以前的我」

在高中時期的學校運動會的大隊接力時，摔的鼻青臉腫腳受傷，運動長褲破的亂七八糟整件報廢了!從此以後就討厭跑步，只要體育課有跑步，自然就會有很多理由那裡痛or這裡痛躲開跑步～ 後來為什麼開始跑步呢！？

「啟發跑步」

因為在讀碩班時，論文寫不出來，壓力大～趕論文時一天只睡3小時左右…然後，看到班上有位美女參加路跑賽事也經常在練跑，一方面想要紓壓，在慢跑時可以清晰思考，另一方面幻想可以變得跟那位美女同學一樣漂亮！

「 開啟跑步」

跑步就開始成為我的生活一部分，在2018年之前～我的跑步都屬於歡樂跑性質，沒經過訓練也沒有任何課表，有空就跑，一週跑個5~6天也不是沒有，擁有的就是跑量累計下來的耐力，僅有《量》就是沒有《質》。

「加入跑團」

2019/8開始加入互相傷害團跟著奶爸們一起團練，週二、四在園區宿舍做課表訓練，其他天在靜心湖Easy Run，當然，我的速度遠不及他們，N大給了我合適配速目標讓我跟著他們一起訓練，訓練就在宿舍那邊繞圈圈，大家看到我幫我鼓勵，經過幾週就這樣子…當年9/29柏林馬我就突破了330了，謝謝有他們讓我在質與量的訓練有成果了，跟著互傷團練期間，自已足漸的進步中，半馬也能破100了。

隔年工作因素離開了園區，開始進入非常充實的工作環境，加上Covid-19疫情的影響，訓練時間只剩三分之一，僅能維持跑感，再也沒有進步了，直到最近加入波馬團群後，團長問有沒有設定台北馬目標，我小小的回應…如果可以進百傑，就試一下…就有了這篇順利get百傑的感謝文

「百傑養成」

十萬分的感謝這次幫我開課表的團長Jack~雖然我沒機會和他們一起團練，團長說什麼我就照做！每次的強度訓練後，團長一定會上Strava看我的狀態，視時的給我一些feedback幫我調整，每當團長跟我說什麼，我都會很認真的回答”好”，到了台北馬這天，團長看到我310回來，比他自已破PB還興奮…很感謝他為我特製的課表，我才有辦法把基礎打好，而另一方面，我心裡的想法是，我並不厲害，但是，我知道只要夠努力、只要意志夠堅定、不要放棄，我一定會在終點見到最好的自已!

「訓練過程」

特別感謝東方彥利用自己放假時帶著我在竹北體ㄧ吃課表，我跟上就對了！其餘時間就自已一個人獨推把課表吃光光…不留一點渣，快要吃不下的時候，看著田徑場上每個正在努力的大家，鼓勵自已不要放棄，我快吃完課表了，就這樣一次覆一次，課表就吃完5週了。

但是，不幸的是…竹北體一田徑場要施工維修，2022/12/1~2023/2/20暫停開放，比較幸運一點是，第一輪的課表是到12/4，影響沒那麼大，但還是非常的焦慮，接下來還有2週減量的訓練要怎麼辦?天無絕人之路，辦法是人想出來的，最後，還是有找到地方訓練了，只是環境與氣氛沒有體一這麼好…還是把減量週的課表完成了。

另外，還要感謝在假日陪我跑2次Long run的暖男豐銘，與在體ㄧ還有個我不認識的大哥，會糾正我的跑步惡習，告訴我要怎麼調整，他告訴我，你一定要愛你的雙腳，要不然，它會變心，不聽你的使喚背棄你的，你就沒有辦法跑出想要的成績。

「台北馬當天」

最後重點在台北馬今天了！我的恩人實在太多了～

起跑區域在B區，出發時，真的是台灣馬拉松大拜拜，每個人應該都是想著難得的好天氣，大家都要奮力一搏，拼個好成績，所以，努力的往前衝，所以雖…人群好難散開，都擠在一起了，第1KM時，速度只跑在將近5分，我認為是嚴重落後，接著馬上加點速度往前追，約在2~3KM時，遇到台元的財哥，就小聊了一下，財哥問我今天要跑多少，我說310試試，原本配速4’28的財哥降速帶我跑4’30，我就很幸運的跟著一台穩定的配速列車，沿路一直提醒我控速的事，體力要保留給後段，時不時遇到有風阻的時候，財哥及周圍的跑友就會幫忙開路跟我說要跑在哪個位置減少風阻！

跑完後的大家都說上橋很虐，河濱吹的很虐，這些都被好心的跑友們幫我擋掉了，真心覺得我好幸運，大家的人真好。 後面32k遇到心地善良的Cherry，拿了一瓶紅牛給我補給，時間有點趕，我不敢停下來喝，只好降一點速度維持可以看到財哥的背影邊跑邊喝～就這樣，原本準備的咖啡因就省下來沒吃到了！謝謝Cherry連續2年的台北馬都在關鍵的時刻給我最好的補給！

還有一位很低調的大哥（就因為很低調，所以不能寫上名字），在我練跑過程，一直不斷斷鼓勵我幫我建立信心，讓我從今年長榮馬跑了3:27，田中馬3:38，有了穩固的信心參加台北馬的期末考～

跑這場馬的跑程，一直告訴自已，不要停下來，就要跟馬一樣”馬不停蹄”，穩住配速，400M手錶的配維持在107~109秒，慢了就加回來，快了就降下來，我一定可以控制自已調配好的狀態，就可以安全的進終點，但就在39KM的時候，發現，好像快沒力了，碰巧遇到苗栗堅挺團的跑友，我繼續跟著跑，來到最後的2KM，看我快跑不下去，叫我跟著他跑，我直接回，我快沒力了，我緩跑的著回去就好，應該會在3:15內，這時候，看了一下手錶時間，發現，就差2KM!!!我好像可以保住3:10耶!!!拼了...用力一跑，忘了說再見，就回到終點保住3:10了!這一場馬拉松真的是『天時地利人和地』都對了，讓幸運的我了進入百傑82位...不知道什麼時候會刷下來，但是，跑步真的很好，我會繼續跑下去!

也謝謝苗慢會長祥哥一直幫我加油，在挑選台北馬上場的衣服時，有幾件很帥的背心和苗慢團服PK下，最後決定穿上苗慢的團服來帥一波！謝謝大家的祝福～#我苗慢我驕傲

商品推薦