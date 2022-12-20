賽事心得／台北馬拉松 初馬，不過是成長的過程！

2022 臺北馬拉松初全馬體驗

前半馬1：35：00

後半馬2：07：09（+32：09）

可以說是相當慘烈

12/18日一早，寒流籠罩著北台灣，要在8度C的臺北起床可不是一件容易的事，簡單收拾好東西後，來到臺北市政府-臺北馬拉松的起跑點。在臺北市政府與平常非常照顧我的臉紅心跳視障跑團與山貓路跑團合照過後，首度來到臺北馬拉松的起跑拱門前。

臉紅心跳視障跑團

山貓路跑團

清晨六時許，晨光熹微，數以千記的跑者逐漸湧入起跑區，第一次參賽全馬的我這次分區起跑是在C區，實際看了看場地發現，這C區最前面跟最後面差別也太大？差的是真的有點遠。好在蠻早就進到管制區，算是在C區的最前面出發。

6：30 氣溫攝氏9度C 2022臺北馬拉松全馬組起跑，位子站的還不錯，40幾秒就成功出拱門。不過出了拱門，前方還是充滿著跑者，速度上完全不如預期，第一公里以5：02完成。持續直行仁愛路，第二公里人群稍少，或許是壓抑久了，速度反而拉得太快甚至到，跑了近一公里才發現，第二公里以4：02坐收，再來就以4：18-20/公里的速度穩定前進，跑途徑我平常上學騎車的路線，可以說是再熟悉不過。過了臺北市立大學後來到東吳城中校區-小南門-最近很紅的忠孝西路-總統府後再到中山南北路，平常要是跑了這麼多距離早就熱起來了，不過這氣溫下跑，我依舊覺得非常冷。

再過了中山橋右轉北安路時，我歷經了第一次大掉速，來到4：30秒/公里左右，不過倒還能維持的不錯，以1：35：00通過了半馬計時點，緊接著來到臺北馬大魔王22.5k開始的環東大道。

平常我會經過環東都是開車，第一次靠雙腳跑上來感覺很不一樣，心裡邊跑邊罵「你也太高了吧！」上到頂以後，發現這邊不止高，風更是大，正所謂「高處不勝寒」，跑了一公里多手整個凍僵🥶，起跑前家人有特別交代，千萬不要逞強，有狀況一定要及時處理，果斷選擇跑向旁邊的救護車，醫護人員簡單處理及給了我暖暖包以後問我你還要跑嗎？我評估了一下再2k下環東應該就沒什麼問題了~決定繼續前進，當然這時候已經完全放棄了啦（放棄配速不是棄賽）。也在高架橋上碰上好多認識的跑友關心。跑下環東後，里程來到27公里，或許是天氣冷又或許是練不夠，總覺得腳明顯開始酸了，來到第二次大降速。

一進河濱水門後的大下坡，腳步沒踩穩居然來了個大抽筋，開始呈現步兵模式，或走或跑，甚至坐下來拉拉筋了幾次，這時路過許多選手及跑友對我喊天穎加油！！！甚至遞給我補給，在此跟你們說聲抱歉，當下沒來得及感謝。

在30公里的時候被3小時30分的配速列車追過，我有嘗試跟上去，奈何這腳不給力，速度還是再度放慢了下來。一直到32.5公里補給站過後才稍微恢復，第33公里開始以穩定速度前進，第34公里6：34/第35公里5：56/第36公里5：53，這時我發現一件事，3小時45分鐘的配速列車已經出現在我後面了！我心想千萬不能被他追過阿，看了看只剩最後6公里了，同時手錶也發送電力不足的警示，咬緊牙關也要撐下去，在迎風河濱公園段的我開始提速，5：25 /5：16 /5：11 ，出河濱後，來到最最最後南京東路賽段，我持續加速 5：10/5：02 最終踏入臺北田徑場，以3小時42分09秒完賽。

這場比賽我給自己打50分，賽前完全小看了天氣，穿著、賽前準備的也不夠。不過也好，初馬學個經驗，也非常幸運摸到分組第二名可以帶伴手禮回家（雖然我這個分組才7個人完全年齡優勢罷了）同時也深刻體會到全馬不是兩個半馬，跑完比三個半馬還累。

在此，特別感謝 臉紅心跳視障跑團 以及 山貓路跑團 的照顧，以及賽道上不管我認識或是不認識的跑友、醫護人員及大會工作人員、賽道加油團的鼓勵與支持甚至物資上的補給，也謝謝賽道旁的攝影師們為我留下記錄，沒有大家我一定跑不到終點。

最後也感謝我自己，願意參加並完成了這42.195公里，又為我的18歲刻下了一個難忘的回憶。

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