賽事心得／台北馬拉松 進步1分50秒不留遺憾

照片來源：小葉

雖然我已是個41歲的大叔了，但對於國中時期的灌籃高手給我的熱血青春仍然嚮往著，難得這次台北馬終於盼到了10度上下的天氣，據說這是個PB的最佳溫度，個人非常怕熱，今年11月又碰上一個很熱的11月，整個月的練習狀況都起不來，一度覺得今年是不是不行了…果然老了一歲還是沒辦法嗎? 跑了那麼多年可能真的去年就是我人生的高峰了吧，是不是守個SUB250就好，這樣至少從2018年的台北馬開始年年都有SUB250…不過在進入12月之後終於溫度漸漸下降到了20度以下，在幾次的質量練習才終於有碰到去年練習的速度和距離，但也就剩兩週不到，加上減量一週，其實就三次的質量練習有達到足以PB的速度。

但想起這句話【拼盡全力、不留遺憾】，這次的天氣這麼棒，我應該要拼盡全力，下次要遇到這麼好的溫度的台北馬不知要多久了，短期間內也沒有出國跑馬的規劃，那麼就是現在了。所以，拼吧!

確診後9/3開始訓練第1天直到12/16連續105天都有跑步，共計快2100公里。

跑了愈多年，愈覺得成績的確可以從平時練習預測，但真正比賽時靠的還是自身的體感。當天的自身體感是多少跑出來就是多少，所以我少了前幾年的【數字配速】的束縛，靠體感去讓身體決定跑多少，身體會回報給你的。早上到達會場時雖然冷，但對我來說不至於需要穿到袖套，因此穿著和前幾年都一樣就是背心搭配帽子而已，但因為天氣冷消耗熱量會較多，所以比前幾年多吃了一包能量膠，從出發前15分鐘1包，每5k一路吃到35k，賽道上共7包，等於一場賽事吃了8包能量膠，的確整路都沒有餓的感覺。

至於冷呢？在環東上吹到風時、剛進河濱的大逆風的確有覺得冷了一點，其餘沒有風時還滿舒服的，以我易汗的體質，難得跑完全馬鞋子保持乾爽，除了喝水時漏出來滴到的之外。出發後第1k人很多，就順著舒服的節奏先把身體熱開，看錶3:55/k，好像勉強可以，之後就維持差不多的體感前進，索性有時每k響時會看、有時不看，反正身體自然會去跑最佳的速度，看到慢就加速或是看到快就減速其實都不好。

就這樣時看時不看，偶爾看到3:48/k會覺得剛才那1k跑得不錯嘛! 那下1k就不要看順著跑。在沒特別刻意下，我也不知有沒有240的機會，不過基本上除非後段可以跑一個超大的Negative配速，不然是不可能發生的，但好像又比去年的244的成績要快上一點，但沒過半馬前都只是【可能】而已。直到過了半馬的感應點看了一下計時鐘大概近81分整，才覺得似乎不掉速的情況有機會242左右，但還是很難說，不過問了自己：「跑完半馬，就像沒跑一樣嗎？」。

答案：「不像沒跑，但好像也不是很累。」心理想著必須先把眼前的環東大道先搞定再說，再度進入不看錶用體感配速的模式，受到地形影響感覺好像有變慢一點點，事後看記錄分析的確都在355~3:58左右游走，但大家應該都差不多受影響，所以名次並沒有太大的變化。

下橋轉入河濱後，應該要開始開了，不然會補不回環東失去的秒數，事後看記錄分析，的確在27k~34k維持在很穩定的3:48~3:49/k的配速，但從35k~38k都只有3:55~3:59左右的速度，果然沒有跑友一起push下，這段速度都會變慢，去年在這段的配速還比較快一點。小插曲：在35k聽到後面前導車的聲音，果然是雷理莎已經追上來了，事後查了她的成績在35~40k這5k分段的配速是3:40/k，最後2.2k的配速則是3:36/k，從原本領先3秒，到最後進終點倒輸了98秒。

出了河濱知道剩3k多就盡力告訴自己跑快一點，PB應該就是落在242左右，只要不要任何其它的狀況發生就好，就這樣維持著差不多的累感直到最後1k才稍微加點力進入終點，官方大會成績 2:42:36、晶片成績 2:42:31，較去年進步了1分50秒(大會成績，去年 2:44:26)。前半馬 1:20:54後半馬 1:21:37 (+43秒)

最後兩個分段的配速換算有問題，不是上面寫的那樣。

有拼盡全力嗎？如果以一起訓練的跑友亮臻今天最後1k進終點已經搖晃快要倒下還是撐住進終點小破PB，我覺得我應該不算拼盡全力，但應該有盡力了。這是一場不留遺憾的馬拉松，雖然又老了一歲，但還是小破了去年PB有1分50秒，這已很令我滿意了，進終點後很滿足地轉過來向終點敬了個禮，領寄物後走去旁邊椅子的短短10公尺，眼睛一度泛淚感動到想哭，但最後又縮了回去，但心靈的悸慟確實已經發生。

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