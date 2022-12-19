賽事心得／台北馬拉松 2:30:37完賽很不甘心

2022台北馬拉松就這樣結束了，也代表這一年也要結束了。上半年賽事自己表現可說是非常糟糕，萬金石馬拉松跳車 金門馬拉松2小時44分15秒，國邀賽五千公尺以最後一名完賽，可說是非常不好的上半年。到了下半年，自己下定決心好好專心拚台北馬拉松想要再次突破2020年2小時30分07秒最佳成績，從暑假開始自己在炎熱的台北訓練，因為自己現在也是一個上班族早上8點上班 17點下班，下班就是到台北田徑場做訓練假日一樣到貓空跑長距離訓練。

九月的比賽GARMIN RUN自己也不是比得很好，到了10月比了全田賽10公里有恢復到33:24成績，就想說狀況有慢慢恢復喔！又到了長榮比了半馬也恢復到1:13:47成績算是下半年最佳成績，11月又跟台北是到了千頁比千葉跨海大橋馬拉松，也跑了1:13:16代表台北馬有望了。

今天氣溫確實是相當舒服的天氣，也是適合破PB的天氣，賽前自己也放大話說要跑進225大關，於是6點半鳴槍起跑就以每公里3:25秒配速去實行，這次外籍女子選手實力也很堅強一出去就沒跟到集團，於是我們這集團就是 葉日鴻 ˋ魏賡 鄧新詮 我們一路跑到20公里 葉日鴻選手就一馬當先開出去了，直接讓我跟鄧新詮有點措手不及，自己也在25公里左右也被鄧新詮 魏賡選手拉開了一小段距離，形成一個人獨跑在環東大道上。

下還東進河濱一度被拉開將近800公尺左右，自己其實看著手錶覺得還有機會破PB，於是就慢慢加速真的跑到迎風狗公園那段看到鄧新詮選手突然停下來拉筋，於是我就超越了他繼續往前面追趕，但自己腳也有點疲憊了，一出河濱我的左腿就有點快抽筋的感覺，於是，我就不敢再用力一直維持一個速度前進，最終就以2:30:37完賽。心中當然很多不甘心，但也只能怪自己有時練習不太認真，也證明其實我是有那個實力的，也讓我也可以把目標放在明年三月份東京馬拉松繼續挑戰自己PB。

入職也滿一年自己也會繼續努力在這條道路奮鬥，這邊也在這邊恭喜這一次在台北馬馬拉松破PB的選手們。

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