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有種冷是阿嬤覺得冷！90年代婆媽愛用保暖背巾

台北馬拉松登場 參賽者熱情不因天冷而減

中央社／ 台北18日電
2022台北馬拉松18日登場，雖然寒流報到，仍不減參賽者的熱情，許多跑者為避免天冷引起身體不適，紛紛做足禦寒準備。中央社
2022台北馬拉松18日登場，雖然寒流報到，仍不減參賽者的熱情，許多跑者為避免天冷引起身體不適，紛紛做足禦寒準備。中央社

2022台北馬拉松今天登場，雖然寒流報到，仍不減參賽者的熱情，許多跑者為避免天冷引起身體不適，紛紛做足禦寒準備，像是戴帽、穿袖套和輕便雨衣等，同時也提早到場暖身。

台北市政府、中華民國田徑協會及中華民國路跑協會共同主辦的2022北馬拉松今天起跑，活動時間為今天上午5時至下午1時，自市民廣場陸續起跑。由於寒流報到，中央氣象局持續發布低溫特報。活動主辦單位今天現場也一再廣播提醒參賽者要做好保暖措施和吃早餐，若途中有身體不適情形也要及時反應。

參賽的駱姓男跑者告訴中央社記者，去年參賽後就一直訓練備戰迄今，認為天冷會用更快配速因應，自己也特別多戴帽子、穿手套和袖套保暖。

另1名張姓女跑者也說，台灣天氣經常太熱，天冷對於有追求比賽成績者反而是好的，通常表現會更好，所以不影響參賽意願，自己今天也穿著刷毛上衣和長褲緊身褲參賽，但也不能穿太多、過熱，所以有些跑者會選擇穿輕便雨衣、途中再拋棄。

她指出，因為天冷、人多，許多人今天都特別提早半小時至1小時到場訓練，認為若有心血管疾病者天冷參賽要多加注意，另賽前要記得先吃早餐和暖身，狀況不好時不要勉強自己繼續跑。

和友人一同參賽的陳姓男跑者則僅穿無袖背心和短褲，他表示，今天氣溫比預期還要冷，但不要下雨都好，這是自己首次報名參加，除了做賽前暖身運動外，也特別準備營養補給品備戰。

台北馬拉松 路跑

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