視障換心鬥士後天跑全馬 台大心外醫陪跑10公里只為見證

2022年台北馬拉松將於後天登場，在強烈低溫來襲下，有一名特別的參賽者，他是31歲的陳奕成，先天右眼全盲，左眼視力也僅0.1，但非常熱愛運動，在2014年3月於學校跑步時，突然心肌梗塞昏迷，昏迷了7天才恢復意識，急救過程中還裝置了葉克膜心室輔助器，在台大醫院等待1個多月後終於心臟移植成功。他將在2022年台北馬拉松跑完人生旅程的第一個全馬賽事，而在台大醫院負責照顧奕成的心臟外科醫生陳益祥，也將陪伴他跑完全馬賽事最後10公里。

奕成心臟移植後，在台大醫持續追蹤，恢復狀況良好，因此積極參與各項運動，例如參加盲人棒球隊，工作之餘還擔任職棒比賽的現場人員，對於自己最愛的跑步也是持續訓練，突破自己。這次是奕成的人生第一個全馬賽事，他希望透過他的故事，鼓勵其他和他有類似經歷的病友勇敢面對治療，正向看待，人生旅程仍是充滿希望與祝福。

台大醫院心臟醫療團隊悉心照顧下，奕成透過心室輔助器治療，接受心臟移植得以延長生命，即使先天右眼全盲，無法阻擋他對運動以及生命的熱愛。陳益祥說，奕成是態度正向的病人，換完心臟後仍努力運動，甚至有顆眼睛已經瞎了，「這更厲害，真的很勵志。」希望藉此鼓勵其他換心病人，換心後就擁有一顆全新的好心臟，就是希望能恢復正常生活。

陳益祥說，如果是心臟不好的人，如心衰竭，當然是愈操愈不好，但如果心臟好的人，好的運動員本來就是越練越好，但很多換心的人以為開完刀、換完心要好好休息，就不動，反而就浪費了全新的好心臟，因心臟最有趣的是，愈操愈往好的地方走，「這完全是心態問題」，換心後就是要回復正常生活。

陳益祥說，奕成本身視障，又加上心衰竭換心，但竟然能跑完全馬，他本來以為奕成是跑半馬，但竟然是全馬，而陪跑是基於鼓勵和佩服的心情，幾乎所有換心病人都會說，換完心，要多休息，這觀念是不對的。陳益祥說，且沒有其他病人因為奕成變得積極想運動，所以希望讓大眾知道，換心後是可以運動的。

陳益祥不諱言，他最討厭看到換心病人認為休息就會有體力，如果休息就有體力，但體力是練出來的，奕成換心至今8年時間，奕成心臟功能好到堪比優秀運動員。

「因為你們的愛，陪我過每一天。」陳奕成特別邀請台大心臟移植團隊見證，由醫師陳益祥陪跑，和他一起完成這項賽事，最重要的是也向無私的器官捐贈者大愛，致上最高敬意與謝意。

台大表示，心臟移植要成功需靠醫病雙方緊密的合作，心臟移植醫療團隊包含心臟外科醫師、麻醉師、護理師、體外循環技術師、加護病房重症醫師、社工師、器官移植護理師、藥師、復健師、營養師等，在每一個環節團隊成員都力求盡力做到最好，在病人和家屬信任配合下，才能讓這些接受心臟移植的病友重獲生機。

台大醫院心臟外科醫生陳益祥，將陪伴陳奕成跑完全馬賽事最後10公里。圖／台大醫院提供

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