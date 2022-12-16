台北馬國外菁英出爐！去年男女組冠軍今年再飆速

介紹完一輪臺北馬國內菁英選手後，緊接著就是重頭戲「外國菁英選手」的點將錄！這次總共邀請了 6 男 6 女的國際選手，包括非洲肯亞、衣索比亞，歐洲的瑞典以及亞洲的蒙古，其中男子最佳成績是來自肯亞的 Lani Kiplagat RUTTO (2:06:34)，女子則是來衣索比亞的 Alemtsehay Asefa KASEGN (2:24:42)，一起來看看這幾位菁英選手的介紹吧！首先男子菁英選手，號碼布 1 號的 Lani Kiplagat RUTTO 來自肯亞目前 33 歲，男子馬拉松世界排名第 268 名，全馬最佳成績是在 2015 年 10 月德國法蘭克福創下，成績為 2:06:34 ，半馬最佳則是在 2013 年 10 月美國波士頓，成績為 1:01:32。今年有參加的賽事是在土耳其舉辦的伊士麥馬拉松，RUTTO 以 2:09:27 的成績成功拿下男子冠軍。

來自肯亞，號碼布 1 號的 Lani Kiplagat RUTTO 。圖/Eulla

號碼布 2 號的選手是來自衣索比亞的 Demeke Kasaw BIKSEGN ，目前 24 歲，個人的全馬最佳就是在去年 2021 的臺北馬創下，跑出 2:11:42 的佳績拿下冠軍，而他個人的半馬最佳則是在 2017 年荷蘭的 Venlo Half Marathon，成績為 1:01:43 ，今年他將再次挑戰自我，站上臺北馬起跑線。

號碼布 2 號的選手是來自衣索比亞的 Demeke Kasaw BIKSEGN。圖/Eulla

號碼布 3 號來自肯亞的 Thomas KIBET KUTERE ，目前 26 歲，男子馬拉松世界排名第 372 名，個人最佳成績是 2021 年 10 月於法國巴黎的Schneider Electric Marathon 創下，成績 2:08:47 當時拿下了第 12 名，今年度最好的表現則是 2 月於西班牙Zurich Maraton de Sevilla 賽事，以 2:15:12 完賽。

來自肯亞的 Thomas KIBET KUTERE 個人最佳紀錄。截圖/WORLD ATHLETICS

號碼布 5 號同樣來自肯亞的 Edwin Kiprop KIPTOO，目前 29 歲，男子馬拉松世界排名第 120 名，在今年 4 月於德國漢堡的 Haspa Marathon 刷新個人最佳，以 2:06:52 的成績衝線拿下第 7 名。半馬最佳則是 2015 年在印度新德里，成績 59:26。12 月初更在突尼西亞迦太基舉辦的馬拉松賽上拿下全馬男子冠軍。

號碼布 5 號來自肯亞的 Edwin Kiprop KIPTOO，目前 29 歲。圖/Eulla

號碼布 7 號是來自衣索比亞的 Meseret Aragaw YITBAREK，目前 24 歲，男子馬拉松世界排名第 296 名，個人的最佳成績也是在今年4 月創下，在韓國大邱國際馬拉松跑出 2:10:09 的成績拿下第 9 名。半馬最佳則是於 2018 年丹麥哥本哈根寫下 1:03:52 的紀錄。

號碼布 7 號來自衣索比亞的 Meseret Aragaw YITBAREK 個人最佳紀錄。截圖/WORLD ATHLETICS男子組最後一位外國菁英選手，號碼布 8 號來自肯亞的 Alfonce Kibiwott KIGEN，目前 29 歲，個人最佳是今年 4 月於義大利的 Padova Marathon 寫下，成績為 2:10:01 奪冠。半馬最佳同樣也是在義大利創下，於 2015 年的 Cremona Half Marathon 跑出 1:02:40 的成績。

來自肯亞目前 29 歲的 Alfonce Kibiwott KIGEN 個人最佳紀錄。截圖/WORLD ATHLETICS

焦點轉回到女子組外國菁英選手，首先號碼布 51 號是來自衣索比亞 24 歲的 Alemtsehay Asefa KASEGN，女子馬拉松世界排名第 86 名。從 2020 年起今年已經連續 3 年來臺灣參加臺北馬賽事，2020 年以 2:32:00 拿下女子第二，隔年 2021 年成績進步 1 分多鐘，以 2:30:44 拿下女總一。他的全馬個人最佳則是在今年 4 月荷蘭的 Enschede Marathon ，寫下 2:24:42 的成績，較 2021 年的台北馬還要再進步了近 6 分鐘，讓人相當期待她這週末的表現。

衣索比亞 24 歲的 Alemtsehay Asefa KASEGN 將連續三年參加臺北馬。圖/Eulla

接著號碼布 53 號同樣也是來自衣索比亞 27 歲的 Ayantu Abera DEMISSIE ，在今年 9 月波蘭的 Maraton Warszawski 賽事上刷新個人最佳成績，以 2:28:35 的成績摘金。半馬最佳成績則是在 2015 年德國 Paderborn Half Marathon，跑出 1:11:16 拿下第 3 名。

來自衣索比亞 27 歲的 Ayantu Abera DEMISSIE。圖/Eulla

號碼布 54 號來自肯亞的 Lilian JELAGAT ，目前 33 歲，女子馬拉松世界排名第 291 名，在今年9 月德國的 Volksbank-Münster-Marathon 刷新個人最佳，以 2:27:39 的成績奪冠。半馬最佳則是 2018 年於波蘭 Warszawa PZU Half Marathon 寫下，成績 1:11:03 排名第 4 名。

來自肯亞的 Lilian JELAGAT。圖/Eulla

號碼布 55 號也是來自肯亞的 Naomy Chepkorir TUEI，目前 29 歲，女子馬拉松世界排名第 275 名，個人最佳是在 2017 年西班牙的 Valencia Marathon，成績 2:27:37 排名第 4 名。半馬最佳則是在克羅埃西亞 Zagreb Half Marathon ，成績 1:14:52。今年度同樣也參加德國的 Volksbank-Münster-Marathon，不過成績和 Lilian JELAGAT 差了 2 分多鐘，以 2:30:19 拿下第 4 名。

來自肯亞的 Naomy Chepkorir TUE 個人最佳成績。截圖/WORLD ATHLETICS

號碼布 56 號的選手則是亞洲臉孔，是來自蒙古現年 32 歲的 Khishigsaikhan GALBADRAKH，個人最佳成績也是在今年創下，5 月時於西班牙的 Zurich Marató de Barcelona 跑出 2:32:09 排名第 6 名，半馬則是在中國揚州跑出 1:17:23 的成績。

來自蒙古現年 32 歲的 Khishigsaikhan GALBADRAKH。圖/Eulla

最後一位 57 號選手則是今年年紀最長的外國菁英選手，現年 43 歲的 Hanna Kristina LINDHOLM 在女子馬拉松世界排名第 260 名，個人全馬最佳紀錄是在 2020 年的西班 Zurich Maratón de Sevilla 寫下，跑出 2:28:59 的成績，排名第 11 名。半馬最佳則是在今年 4 月德國柏林的 Generali Berliner Halbmarathon，成績 1:11:15 排名第 12 名。

現年 43 歲的 Hanna Kristina LINDHOLM 個人最佳成績。截圖/WORLD ATHLETICS

以上就是本屆臺北馬國外菁英選手的點將錄，跑者們你們看好哪一位選手呢！？歡迎留言和小編分享喔～

責任編輯：Eulla

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