精華影輯／那霸馬拉松 第一人稱Run玩日本馬

隨著國境的開放，蠻多人其實都還猶豫能不能出國參賽。這次那霸馬拉松截止後，偶然地在11月初從台灣那霸交流協會看到賽事加報給台灣人的情報。再加上虎航促銷來回機票不到4000、旅館又便宜的狀況下就忍不住報下去了。本次因為疫情關係，其實一開始還有點猶豫，但隨著第四劑的疫苗打下去，好像膽子也大了點(?)剛好被分到A組，就帶著Gopro，用第一人稱的視角來記錄一下這次熱情的那霸馬拉松。

2022-12-16 09:31