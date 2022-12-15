台北馬國內半馬菁英選手點將錄！曹純玉激戰謝千鶴

上回介紹了 2022 台北馬全馬菁英選手點將錄，相信不少跑友們一定看不過癮，紛紛敲碗搶著想看半馬組別。今年半馬組別可以說是競爭相當激烈，男子組有來自新竹尖石鄉的李立軍、黃祥維、吳睿恩以及台南大迫杰林秋杰和光頭教練李翰暄。女子組則有馬拉松寶貝曹純玉、謝千鶴以及蘇鳳婷等人出賽。

來自新竹泰雅族的李立軍。圖/資料照片

大學才開始朝中長距離邁進的李立軍，在去年的台北馬半馬上以 1:07:33 拿下冠軍，和第二名的黃祥維只有 5 秒之差，競爭相當激烈，吳睿恩和周賢峰則緊接在後以 1:07:48 衝線，四人不但都達標世大運，甚至也都突破了個人最佳成績。今年三月李立軍先在萬金石馬拉松 10 公里項目以 31:40 奪冠，十月的 Garmin Run 11K 再跑出 36:46 拿下第一，而在近期的全田錦一萬公尺場內賽上，雖然李立軍和黃祥維都緊咬著大前輩蔣介文，但在最後兩圈時，蔣介文再次拉開速度，李立軍未能即時跟上，最後以 9 秒之差排名在黃祥維之後，不過兩人都可以說是非常有實力。

黃祥維。圖/Ian

去年台北馬拿下第二的黃祥維，在今年九月秋季盃一萬公尺上表現失利，才跑 5-9 圈左右就想跳車，好不容易撐回來，成績也不如預期內心相當受挫，不過他立刻調整心態，於兩天後的 5000 公尺項目上再次突破自己，以 15:11.35 刷新個人 PB。而在接下來十月的長榮半馬上也跑出 1:10:34 秒奪冠，一週後的高雄馬半馬也成功拿下第一，祥維說：「自己心態上有成長，掉出領先集團後卻沒有放棄，一路緊追才有好的結果。」讓人相當期待他和李立軍兩人再次於台北馬交手。

吳睿恩全馬最佳成績 2:31:14。圖/吳睿恩臉書

和黃祥維所屬同一個跑團的吳睿恩，在去年的台北馬同樣跑出個人 PB，全運會的全馬項目更以 2:31:14拿下冠軍，他在社群表示：「退伍後將繼續為台南爭光，力拼明年全運會全馬連霸冠軍。」同樣達標世大運的周賢峰，個人半馬最佳成績為 1:07:48 ，近期更是積極參與馬拉松賽事以賽代訓，十月幾乎週週參賽，共比了6 場賽事，其中寶礦力路跑半馬、新屋魚米之鄉馬拉松半馬皆奪下男總一，高雄則跑出 1:11:03以零點幾秒的差距落後黃祥維，拿下第二名。

周賢峰近期積極以賽代訓，勢如破竹。圖/周賢峰臉書

十一月時周賢峰緊接著參加清水馬半馬、田中馬半馬、台中資訊杯，也通通拿下男總一，可以說是勢不可擋，周賢峰說：「路跑賽除了以賽代訓讓自己增加跑量之外，主要能減輕家中負擔是其中的動力，在賽事中常常遇見頂尖選手讓自己慢慢提升，這是我參加路跑賽事中吸取最多的精華。」

曾廷瑋在台北馬前參賽台北城市路跑作為暖身賽。圖/Ian

距離達標世大運半馬還有 1 分多鐘的曾廷瑋則提前在台北城市路跑賽暖身，以 39:49 秒的成績拿下 12.5K 的冠軍。

台南大迫杰林秋杰。圖/林秋杰 IG

除了青年選手齊聚一堂之外，最速好市多員工林秋杰和光頭教練李翰瑄本次也會參加半馬項目。林秋杰在 10 月的長榮馬全馬跑出 2:40:38 拿下男總三，近期的太魯閣馬拉松全馬則以 2:35:57 的成績拿下男總二。

光頭教練李翰暄睽違十年再次參加台北馬。圖/李翰暄臉書

李翰暄則是在 11 月中參加彰化田中馬 22.6K 超半馬組別，頂著南部的烈日以 1:21:27 的成績摘銀，這幾天他在臉書分享說：「睽違十年，我將重回台北馬拉松，最近大家都在說賽前儀式感，而我都是在賽前『剃光頭』，但週末寒流來，抖⋯⋯。」

2022台北馬半馬男子菁英選手。製表/Eulla

接著轉回到半馬組女子選手身上，首先競爭最激烈的莫非就是馬拉松寶貝曹純玉和不死鳥謝千鶴，兩人分別位居半馬百傑的第一和第二名。於今年11 月中曹純玉睽違四年再次參賽日本上尾半程馬，以 1:13:31 小破個人最佳成績，12 月初接續參加桃園楓半馬，面對石門水庫超硬的爬坡路段，曹純玉在途中負能量爆棚，靠著自我對話，鼓勵自己不要停下來才撐了過去，最終以 1:21:53 拿下女總一，她開心的和大家說：「接下來台北馬見囉」。

馬拉松寶貝曹純玉日前於日本上尾半馬小破個人最佳。圖/曹純玉臉書粉專

謝千鶴在十月的全田錦一萬公尺場內賽上和玉兔女神游雅君在雨中激戰！起跑時游雅君率先衝出，謝千鶴緊咬在後，直到4000 公尺時兩人仍互相咬著，在最後 200 公尺謝千鶴火力全開衝了出去，超車游雅君並以 2 秒之差（成績：36:22.18）提前衝線拿下第一名，游雅君則以第二名作收。

不死鳥謝千鶴。圖/Ian

10/23 日長榮馬那天，謝千鶴與游雅君再次於賽道上交手，在 10K 項目上兩人幾乎是以微秒之差包辦一二名，成績37:02 秒，而今年同樣有加台北馬的羅珮慈則以 39:16 秒衝線，女子排名第四。

玉兔女神游雅君。圖/游雅君臉書

目前就讀國立台灣師範大學碩士的羅珮慈，目前半馬個人最佳成績為 1:22:42 距離達標世大運（1:16:06）還有一小段距離，今年十月底在高雄馬半馬上以 1:30:25 拿下女總二，期待她在台北馬上能再次超越自我。

羅珮慈。圖/運動筆記

2022 台北馬半馬女子菁英選手。製表/Eulla

責任編輯：Eulla

選手點將錄，盡在跑步筆記

商品推薦