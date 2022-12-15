賽事心得／通霄濱海追風馬拉松 風風顛顛跑一回

通霄濱海追風馬，是自己2022年歲末的最後一場賽事，也剛好是送給自己12月的生日路跑往年的天氣似乎都還算不錯，今年在賽前看著氣象預報是有風的狀況，心理有些準備不過，賽事當天，一早的狂冷風與細雨頗令人有卻步的感覺，這會是一場很煎熬的路跑呀!天未亮，在會場聽著狂風呼瀟，來來來，今天真的來追風？被風追？

看著全馬組起跑後，換超半馬組在起跑線前熱身，還未開跑，鼻水已經流下，這是感動著自己多認真是嗎？

鳴槍起跑後，先順幾百公尺風出去，轉個彎就開始逆風的饗宴，阿娘威，這風速根本就開到最強呀!口鼻眼全都受不了，加上一陣陣風沙的加味，心裡突然覺得：沒事幹嘛報這場呀!好想放棄唷!一下風吹令人會倒退嚕!一下沙子打在臉上腳上好痛唷!不過，因為跟著其他參賽者前進，慢慢就轉換心境鼓勵自己，一步步向前，多困難也是會過去，此時看著遠方的跑群，大家一會往左，一會又一起往右，哈!好有默契的感覺，我知道大都在找可以擋風的點，我也是，只是，真的不用找，風大到根本無法擋，躲也躲不了呀!大家就如同喝醉了般，左偏右偏，時而看見有人大叫帽子飛了，有人被風吹跌倒流血了，無論如何，風也沒有停我一路低頭鼓勵自己，穩住腳步，不要停下，因為這種風用走的不會比用跑的舒適，追風的少年，阿姨，叔叔大家加油!

跑，跑，跑，來到白沙屯拱天宮了，這也是全馬組與超半馬組要分流的地方，心裡祝福全馬跑者加油呀!通過晶片感應站，耶!終於要往終點回去了，順風了，順風了....不，不，不，我似乎高興太快了，這順風的風速不舒服，不想快卻會被推著加速，幾次差點往前仆街哀呀呀!我該怎麼跑？沙子依然不斷從後往前打在我腿上，不蓋的是石頭都吹起了，痛呀!好吧!幸好一路上補給站的志工好熱情，看著他們也受狂風吹襲卻依然為大家服務與加油!努力跑，也是一種特別的體驗呀！

最後，回到與12公里組跑者會合的賽道上，看著許多人是跑在河堤上享受更狂野的風，我想這些人真的是來被風追的，一定是享受的!我，還是快回終點完成體驗就好。

在倒數約2公里處，之前受傷的臀肌似乎又開始不舒服，謝謝路上機巡的肌樂相助，在可以的狀態下，我慢慢完賽了，沒有利害，只有覺得自己報的賽事自己體會，或許這就是'風的贊禮'，為我生日祝福，希望未來可以繼續乘風破浪，沒有放棄就有成功的機會!風了一回，顛了一次，祝自己生日快樂呀!!

2022年第5場半馬賽事，完賽，下臺一鞠躬2023繼續努力吧！

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