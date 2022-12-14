台北馬國內全馬菁英選手點將錄！二寶爸蔣介文再戰周庭印

眾所期待的年底大拜拜台北馬即將在本週日（12/18）正式開跑，很多跑者訓練已久就是為了這一刻！而國內菁英選手也出爐，今天就要為大家來介紹台北馬拉松國內全馬菁英選手點將錄。全馬女子組有長跑甜心張芷瑄、女子百傑蔡昀軒、雷理莎、朱盈穎以及去年在台北馬上突破個人最佳成績的李佳玫和陳逸寧。全馬男子組則包括黑色閃電蔣介文、印帝周庭印及最速幕僚鄭瑞竹、黃威衡、蔡政軒等人都有參賽。

在去年台北馬男子全馬上周庭印和蔣介文緊咬著彼此，一路糾纏直到賽道後段，周庭印才衝了出去連霸國內男子組冠軍，以 2:23:13 的成績小破個人PB 八秒。今年滿 31 歲的周庭印在 10 月底長榮馬拉松以 2:29:01 的成績奪冠強勢回歸，而他近期不止忙著訓練，同時也撥空籌備婚禮，在11 月初與愛人結婚，完成一項人生大事。

左：印帝周庭印；右：二寶爸蔣介文。

邁入不惑之年的二寶爸蔣介文風采依舊，在今年的台灣田徑公開賽上狂掃兩金，包辦男子五千和一萬公尺的冠軍，於 10 月底宜蘭的全田錦上再度以 32:06.42 的成績拿下冠軍，不過當時因為兩個女兒生病，蔣介文也身在其中，體力受到影響，因此只給自己的表現打了 60 分的成績，讓人相當期待他和周庭印在年底的台北馬上能否再次讓人驚艷。除此之外，全馬組別的亮點人物還有從選手轉戰政治幕僚的鄭瑞竹，因為工作的因素大大壓縮了訓練時間，不過儘管深夜 11 點才下班，他依舊會去練跑個 10-12 公里，假日也會跟著 Brooks 訓練營的學員一起訓練，希望能帶他們朝全馬 2:50 邁進。而鄭瑞竹近期參加的賽事則為高雄富邦馬拉松半馬，以 1:17:57 的成績總排名第 11 名。

左：最速幕僚鄭瑞竹；右：蔡政軒。

前陣子才剛代表台北市赴日參加千葉東京灣跨海馬拉松的蔡政軒，於半馬項目跑出 1:13:15 拿下男子第 7 名，這次台北馬全馬目標一樣是希望能衝進 2:30 內，不過就在賽前一週蔡政軒身體受涼感冒，近幾天他到河濱模擬練跑，以 3 分半的配速跑了 12 公里，他表示：「雖然狀況是還可以，但喉嚨還是有點痛，希望能趕快好不然就BBQ 了。」接著目光轉回到全馬女子選手上，女子全馬百傑第 7 名的長跑甜心張芷瑄，在 11 月初時同樣代表台北市赴日本千葉參賽，並以 1:21:16的成績摘銅，不過因為在 10 月底時確診，原本張芷瑄以為自己的身體沒有受到太大影響，但從日本回來後卻發現自己狀況越來越差。

圖/張芷瑄臉書粉專。

11 月中時身體狀態下滑到低點，完全跑不動只能很勉強完成訓練低標，身體更是感到前所未有的疲勞，到11 月底時身體恢復仍然不盡理想，張芷瑄樂觀的說：「相信我的烏雲密佈、狂風暴雨，也將慢慢轉為雨過天晴，出現彩虹，希望台北馬後我的文章名稱會是『我跑了一場漂亮的比賽』。」

素人跑者李佳玫於 2022 萬金石馬拉松奪下國內女子第一名。圖/新北市政府體育處

在去年台北馬上素人跑者李佳玫在終點前力竭倒地，在教練和跑友的鼓勵下才重新站起，衝過終點線，以 2:52:31 的成績寫下個人最佳，於今年 3 月的萬金石馬拉松上更拿下國內女子第一，總排第二僅次於衣索比亞的菁英選手，這回她將再次挑戰台北馬，期待她能再次突破自我。

素人跑者朱盈穎盼朝全馬 2:52 邁進。圖/運動筆記

同樣身為素人跑者的朱盈穎在 2019 年的台北馬以 3:04:38 的成績拿下全馬國內女子冠軍，2020年的台北馬更把成績往前推到 2:56:49 國內名次僅次於曹純玉和張芷瑄，並寫下個人最佳，希望今年在全馬賽道上能夠朝 2:52 的目標邁進，刷新個人 PB。混血田徑女神雷理莎日前在高雄馬半馬上跑出 1:19:58 的好成績，近期更積極備戰台北馬，她表示一週的跑量大概 130-150 公里，會按照自己身體的情況慢慢堆疊上去，除了長距離外也會跑間歇來訓練，雖然不會一次進步很快，但希望自己可以無傷完賽，舒服的站上起跑點去感受賽道。

混血田徑女神雷理莎盼今年台北馬自己能無傷完賽。圖/雷理莎臉書粉專

雷理莎想跟所有跑者說：「希望大家不要太急，因為休息和睡眠都是訓練的一部分，要好好照顧自己的身體，它（身體）才會帶你上場，只要有心想要做到，我相信一定會有很多能量去幫助你。」在賽前她也對自己喊話：「好好享受比賽，要身心健康的去踏上起跑點，有好的開始之後就相信身體，它會帶你去你該去的地方。」

責任編輯：Eulla

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