賽事心得／東吳24H超級馬拉松 圓夢的最後一塊拼圖

2022.12.3～4 東吳超馬初體驗

「勇敢做夢．努力實踐」這是我在2016年剛踏入超馬圈時參加橫越台灣246公里分享會聽到前輩分享的一段話，從那個時候開始就將橫越台灣246公里、希臘斯巴達246公里超級馬拉松、取得國家代表隊資格以及踏上東吳國際超級馬拉松當成自己參與超馬運動的階段性目標。挑戰它們的難度很高，卻因為這樣讓這段過程顯得有趣，付出的代價很大，因此學會珍惜。獲得的幫助很多，所以更懂得感恩。逐夢的過程很辛苦，但也一再印證了「當你真心想要完成一件事情的時候全世界都會幫你」這句話是真的。

2018年完成了橫越台灣，2021年在疫情下遠赴希臘參與斯巴達超級馬拉松並僥倖的完賽，2022年中在選手謙讓下獲得中華台北代表隊資格得以代表國家出征印度班加羅爾亞洲錦標賽。夢想賽事的最後一塊拼圖也在2022年底意外的搶到最後一張入場門票，如願進入東吳超級馬拉松，這感覺好不真實。雖然逐夢的歷程看起來很順利，但實則不然。這幾年持續在受傷跟復健的療程中循環，再再都影響了自己的心情也對自己產生懷疑，這一次我真的可以嗎？

賽前記者會

開賽前一天在阿麗跟詩宜的陪伴下參加了東吳大學舉辦的記者會，雖然參與超馬運動的人不多也不容易在媒體版面曝光，但主辦單位還是盡可能的讓身為選手的我們感受到被尊重，從踏入會場的接待、志工引導至擺放選手姓名的專屬座位、逐一唱名介紹選手的簡歷、團體的合照還有記者會後的技術會議，完全依照國際賽的規格，很難想像這是校級單位能夠辦到的，站在東吳的田徑場上心情難免有點激動，辛苦了這麼多年，我終於來了。

結束技術會議也完成了場勘，賽前一晚邀請了我很尊敬的選手梁益蓁大哥和他這次的補給員穗霓姐、治療師柏融跟詩宜以及阿麗一起聚餐，除了是讓大家初步認識外在場上可以互相照應，我們也交流彼此的補給方式還有比賽過程中可能遇到的突發狀況進行討論，當然練肖話的時間也不少，整場餐宴的氣氛融洽，唯獨買單這件事讓我有點光火，梁大哥跑得比我快、里程比我多，實力在我之上我認了，連買單都要搶總一這就有點說不過去，我地主隊餒。當然好朋友小蘋果特製的檸檬塔在賽前一天送達也讓我對吃得下這件事更有把握了。

賽前準備

賽前一晚其實沒有睡得很好，我想大部分的選手都跟我一樣吧，今天早晨是降雨的天氣，雲層很厚，搭車前往會場的路上心裡難免有點忐忑，心裡想的是：淑麗阿姐，說好的高溫28～9°咧。按照大會規定的時間提早抵達會場，依序完成了選手的檢錄、量測體重跟選手寒暄之後回到補給帳篷繼續做賽前的準備，除了老戰友詩宜跟阿麗之外也感謝Amber還有尚雯一早的支援，他們總是能將兵荒馬亂的現場轉眼就變成井然有序的小天地，真的很厲害。

夢想啟航

比起開賽前的悸動，站在起跑線上的心情反而平靜許多，倒數聲結束後即是夢想啟航的開始，這一次當然也為自己訂下目標，但平安完賽是我對身旁夥伴的承諾，也是淑麗阿姐對我唯一的要求，所以我盡可能聽從補給員的指示能吃就吃、該休就休，開賽避免暴衝，不然會有人調頭就走，這或許也是彼此之間沒有說出口的底線。果然，開賽後的腎上腺素飆升，很快的就找到自己的節奏，還好一圈只有400公尺，通過補給區馬上就收到降速的指示，那只好乖乖的減速了。

誤解

白天的補給由健安、Amber跟尚雯負責，詩宜和阿麗則是在旁邊盯場，柏融院長則是在場邊待命準備支援每一位求救的選手。往後的幾圈我不停的看著錶上的數據盡可能維持在表訂的5:30配速，當然偶爾還是會快了一點點。但是每每經過補給區就被提醒太快、降速，太快，去跟誰的車….太快、太快….但我錶上的配速已經是5:45～5:50了呀。一個小時過去按計劃進入休息區做短補給，也把我心裡的疑問跟夥伴反應了，好吧，或許是手錶的數據不準而我也忘了自己跑的第二跑道一圈是406公尺，這部份我可以繼續調整，但要我每一圈都注意計時器上的時間算配速那真的很難啦。

團隊的默契在一開始就碰到困難，不只我自己跑起來受到影響也讓夥伴的心裡不舒服，即便如此只要能在場上看見讓我安定的身影心裡也會踏實一點，終於慢慢找到彼此之間可以接受的那條線，我也開始有餘力跟場邊協助紀錄圈數翻牌的志工同學玩了起來。東吳超級馬拉松除了歷史悠久，入選的難度高、賽事充滿魅力之外，這群年輕有活力的學生志工也是它吸引人的亮點之一，每一位選手都有兩組同學相互輪替，從賽程開始到結束陪伴選手24小時，他們熱情的加油聲絕對是最有效的BCAA，至少對我來說是如此啦。

衝突

賽事持續進入到第六個小時，天氣也從早上的陰雨天快速轉換成炎熱的高溫型態，看到太陽出來了我想淑麗姐心裡也鬆了一口氣吧。還好我早就準備了涼感巾、T8脖圍還有太陽眼鏡來抵禦高溫，嘴裡也是不停的塞進冰塊淡化口中粘膜，比賽的節奏與里程累積都在掌握之中，只不過頑皮的老天爺總是在跑起來正順的時候給我出難題，是的，因為過度換氣造成手指發麻的症狀它又開始了，不要慌，針對這個問題在賽前也已經做好備案，先上了廁所順便換套衣服再進入休息區找柏融院長放鬆調整看看吧。

回到休息區馬上跟阿麗還有柏融院長反應了手指發麻的問題，當然我自己知道這只是剛開始。之前諮詢過醫生知道可以先嘗試透過徒手治療的方式放鬆胸大肌、橫隔膜的肌肉或許能讓狀況緩解，事實也是如此，在院長的巧手下手指頭發麻的程度確實減輕許多，自己認為狀況排除就馬上又回到賽場上，但這個舉動好似隱隱然的觸動了夥伴心裡的那條線，急著回到賽場上的我當然沒有注意到氣氛已經產生微妙的化學反應。

回到場上跑了幾圈之後手指頭又開始出現狀況，這次除了手指頭發麻，兩隻手臂還多了汗疹跑出來湊熱鬧，除了電解質補充的還不夠也得坐下來好好的處理過度換氣的問題。我一手接過健安遞上來的塑膠袋後立即套住鼻子與嘴巴開始調整呼吸，把二氧化碳再吸回肚子裡，這個方法也是詢問過醫生才成為我的第二套預備方案，當下有人雖然隱忍不發但空氣中瀰漫的低氣壓足以讓我窒息。

引爆好朋友怒火的最後一根稻草應該還是接下來的這個舉動吧，才剛覺得套塑膠袋是一項可以舒緩過度換氣的方式後便自顧自的又想上場比賽，阿麗強忍著心裡的不悅跟我說：不然你先上去走走看，真的覺得OK再慢慢跑。我下意識的回了聲好之後轉身就往賽道的方向跑….對….就跑了起來。我當下沒有察覺到異狀，第一次經過補給區時用眼神與手勢跟阿麗示意狀況還OK，第二次好像手又麻麻的、第三次手指頭有點僵硬了，還沒等到第四次回到補給區好朋友就衝到轉角處痛罵了我一頓….至於內容就Pass啦。當下我才認知到自己讓大家操心了好久，真的很不好意思啊。

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再出發

沒有做到跟夥伴之間賽前的約定就知道自己闖禍了，即便從選手的角度來說只要身體狀況允許就應該讓自己儘量留在場上，補給員存在的意義就是協助選手再次回到比賽。但就朋友的角度而言他們會關心你的身體狀況，也承擔不起選手受傷的風險，尤其我又是那種對於比賽非常執著的人….我能理解他們的擔心也懊惱自己沒有把比賽的狀況溝通清楚就給了承諾，還好被譙的時候目擊者不多，不然就…..

我像個做錯事的小孩乖乖走回到補給帳篷裡坐好，拿著塑膠袋反覆的調整呼吸，也讓自己冷靜下來，心裡想的不是什麼時候可以再上場比賽，而是被我氣哭的好朋友什麼時候回來。朋友之間就是這樣，情緒宣洩了之後還是會回來把我照顧好，因為這個突發事件讓彼此堅守的那條線有了緩衝的空間，心裡的愧疚感才得以放下，整理好情緒一起為了接下來的賽程努力。

醫療帳篷

帶著過度換氣的身體再次回到賽場上，透過跑跑走走的方式進行調整，賽事持續進行到第12小時，里程數也累積超過100公里，雖然跟預估值有了段差距但也不急著追，畢竟越來越緊繃的腹腔，噁心、反胃的感覺也越來越頻繁，我知道即將邁入12小時的魔咒，抵達臨界值的身體果然也不爭氣的吐了，柏融院長曾經在印度目睹過類似的場景，當下立即幫我處理內臟筋膜的放鬆，或許是自己求救的時間晚了，錯失處置的黃金時間，最後他還是給了我跟團隊到醫療帳篷打點滴好好休息一下的建議。

不甘心嗎？其實當下自己倒是沒有灰心喪志的感覺，我比較在意的還是讓兩位夥伴詩宜跟阿麗操心了，我相信如果我選擇留在賽道上任性的邊跑邊吐他們還是會堅守在補給區裡等著照顧我，這兩位好朋友也是盯場盯了一整天還沒闔上眼休息，如果繼續任性除了累死大家以外一點意義也沒有，還不如讓大家都好好的休息一下。

進入醫療帳篷後北醫的高醫師領著醫療團隊進行相關檢測，這一躺下去就是三包點滴、止吐跟胃藥各一針，高醫師耐心的跟我的兩位夥伴說明：初判就是在高強度的運動中短時間裡體重流失太快，造成血液裡面的供氧量不足沒辦法將身體所需的養分送到器官，簡單的說就是身體的吸收系統關機了，所以現在吃什麼、喝什麼身體都沒辦法吸收，必須透過輸液的方式強制將營養送入體內，現在能做的就是好好休息等待身體恢復。

才進入醫療帳篷沒多久陸續就有其他選手被送到這裡，其中也包含開賽後一度總排第一名的日本選手，其他有跟我一樣止不了吐的，也有胃疼到跑不動的，還有全身抽筋被抬進來的，這下我突然明白了，原來12小時對大家來說都是個檻，這些醫護人員忙裡忙外的協助每一位身體不適的跑者，嘴裡還沒忘記酸我一下：怎麼你進來以後這裡就高朋滿座了。今天有人吃鳳梨嗎？到底。

從晚上的9點開始待在醫療帳篷，一直到接近凌晨0點才又回到補給區，勉強起身回到賽道上想試試身體恢復的狀態，無奈堅持不到幾公里又是一陣狂嘔，雖然精神狀態不錯，但是身體有一點虛脫，走路有點腿軟。眼看就要經過翻牌員的學生志工區我告訴自己：身體的狀況不好沒有關係，用走的也OK，跑步的狀態不好可以慢慢調整，但經過你們眼前的時候我一定要打起精神回報同學們給我的熱情，謝謝你一直給我的加油聲，謝謝你們讓我知道你們一直都在。

一直在補給帳篷趴著休息到清晨的12:45分，再怎麼不舒服也要強迫自己重回賽道完成每四個小時一次的轉向，同時告知翻牌的學生志工，哥哥待會還要再進一次醫療站打點滴，是啊，只要一動就會吐，剛剛連膽汁都吐出來了，完成轉向後直接來到醫療帳篷，值班的醫師一臉疑惑的說怎麼又來了？我也不想啊。這一躺下又是一包點滴然後要我好好睡一下。

這次來到醫療帳篷剛好碰到熟識的黃琪堯治療師來現場支援，基於死馬當活馬醫的概念還是請他再幫我處理了內臟筋膜、橫隔膜的放鬆，距離預期的目標已經越來越遠，再怎麼樣也要守住平安完賽的低標，現階段什麼也做不了，就專心的休息吧。

重生

汗顏啦，從晚上的9點開始一直到凌晨四點，七個小時的時間竟然跑不到6公里，除了自己實力不夠之外還能說什麼？連著三場比賽脫離不了吐嘎併軌的窘境也不得不懷疑自己的身體是不是還適合繼續跑超馬，這個問題我也坦承的告知兩位陪我整夜的補給員阿麗跟詩宜，在他們的安慰下負能量來得快去得也快，再怎麼樣都要撐到早上淑麗阿姐來才行，東森特別出機的氣象趴趴GO怎麼可以沒有自己員工的畫面呢。

清晨的四點鐘我又再度上場了，這票可愛的學生志工小朋友還是不吝嗇的給我最大的掌聲和歡呼，這次我可沒有再回到醫療帳篷的打算了，試著吃盡一點食物，如果跑不動就用走的吧，最後的五個小時我一定要堅持到完賽，畢竟自己可是努力了快六年才有機會站在這裡，再怎麼不舒服也就剩下最後五個小時，夥伴還沒有放棄我、場上的戰友也持續鼓勵我、這群可愛的大孩子還在等著幫我翻圈數牌，不堅持到完賽對不起大家啦。

超馬比賽有意思地方就在這裡，雖然還是屬於競技類型的運動，但選手之間還是會互相鼓勵，即便存在著競爭關係，賽場上遇到選手低潮、狀況欠佳的時候大多會協助調整甚至陪跑一段，也沒忘記提醒補給員注意選手狀況，幫忙選手加油打氣，郭豐州老師說他認為超馬是最接近奧運精神的運動項目，有競爭也能相互扶持，發揮人性的良善面。是啊，我們追求的除了成績之外更重的還是傳達堅持到底永不放棄的超馬精神。

隨著天色越來越明亮會場的氣氛又開始慢慢熱絡了起來，雖然有不少的選手棄賽了，但場上的追逐還是沒有停下腳步，而我自己雖然是有一搭沒一搭的跑，多少還是有點里程進帳，這狀況一直持續到場上的戰友跟我說：明樺，你家的SNG車開來了餒。聽到這個消息我嘴裡嘟囔著再這麼走下去回到公司面子怎麼掛得住啊。語畢之後就認份的又跑了起來，早知道SNG有這麼大的威力，應該昨天晚上就開來放啊。

最後的幾個小時我跑得很開心，很多人也不可思議我竟然又活了過來，當然最開心的還是我的補給組夥伴跟淑麗姐，前面的12小時跑了勉強及格的106公里，後面的這12個小時就41.6公里入袋，12小時魔咒再一次擊潰了我，不過這一次我沒有選擇棄賽，除了東吳超馬本身的魅力之外，這群學生志工實在太可愛。

這次用不理想的147.6公里結束了自己初次的東吳24小時超級馬拉松賽，當然很有可能也是最後一次，不過至少我在過程中已經盡了全力，哪怕結果不甚完美也是一次寶貴的經驗跟學習，最開心的還是認識了很多低調的高手，自己也守住了平安完賽的低標，在那麼多好朋友的支持與鼓勵下如願站上東吳超級馬拉松傳奇的彩虹跑道這才是此行最大的收穫吧。

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