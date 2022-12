旅跑記趣／芝加哥+多倫多雙城旅跑 我與PB最近的距離

Finish Time:3:12:40

不管結果成功或失敗,好好享受屬於自己的那份精彩!相信,跑得多慢都無所謂,只要腳不停歇,終點一定能到達! 賽前半年經歷著受傷,棄賽如今能再復活,堂堂正正完成一場全馬,真的很激動!而且還是疫情後夢寐以求的海外大馬,雖然在芝加哥後12K爆掉,但又如何,告訴自己就算慢也無妨,只要腳不停歇,一步一步踏著也能到達終點的!

我六大馬的第一顆星星~芝加哥,就在這百感交集的情緒下完成了!

緣起

新鮮的跑馬人第一次聽到世界六大馬,獎牌是六個圈圈組成的波堤,覺得酷!成績門檻對平民來說是遙不可及的,但身為跑馬人給自己個夢想和高度很必須,等我長大我也想要得個波堤。這是對六大馬最初的印象!

故事從2021年11月開始,當時疫情嚴峻,在這非常時期,居然有人揪報芝加哥,在這飛機不飛、賽事停辦的年代,報名需要十分勇氣!眼看報名日期就要截止,報名費貴貴⋯⋯猶豫,看報名網頁Refund Protect,心想 如果一年後還飛不出去,保險買了至少能退款,就這麼說服自己,報下去!朋友說六大馬建議加購前一天5K 、照片和ITAB,卡刷下去就對了。

聽說2023又漲價了⋯⋯賽後ITAB收到了,以為會寄送另外獎牌之類,收到後覺得跟預期的有些不同,如果有朋友報名,建議可以考慮是否加購,文中再告訴大家為什麼!

2022隨著第三劑疫苗施打,國際流感化的大開放,出國旅跑變得可以期待。推坑人說一趟出去他想連跑兩場,我們的估狗大師,早已備好三場賽事巧巧接在芝加哥下週。研究其中Toronto Waterfront Marathon賽道沿著海邊跑看起來賽道怡人,加上加拿大沒去過,這時腦波瞬間變弱,覺得好玩的事就要義不容辭,就這麼決定加碼雙城旅跑啦!

出國想跑好、訓練不能少,雖然今年主要目標賽事是台北半馬,但因為芝加哥、多倫多是全馬,所以長距離課表同樣不能落下。芝加哥是10/9比賽,算算週期長距離從八月就要開始,今年跑了五次長距離,就算再熱也得扛啦!

8/28長距離第一發,這天日月潭有pacer試跑,感謝主辦試跑毫不馬虎,提供適當的補給、攝影、飲水樣樣齊全!日月潭環湖公路林木茂密,溫度怡人,緩上緩下的丘陵地形跑起來總覺得剛剛好,一圈29K是夏天長距離訓練的好所在,感謝230列車pacer融小弟領跑,跑完小破PB 2:19完跑!

9/4長距離第二發是央大校園繞圈圈,清晨前往央大的路上時而滂沱大雨讓人猶豫,熱血的大家還是依約前往,這就是跑者的意志!謝謝明志陪姐姐跑440配速,雖然過半馬後掉速,但心想就算掉速也要跑完,最後28K完跑。

9/10長距離第三發回到熟悉的主場桃體,謝謝大腳丫丫北齊聚一堂,炎熱的夏天吃完30K真的非常暢快。那天在蔚藍的天空下陽光格外耀眼,光影在田徑場間蕩漾,多麼熱情!想謝謝戰神領跑,身邊總有不少義氣讓人感動,440列車分秒不差準時進站!

9/18長距離第四發,我們回楓樹坑跑山路~我的練武場!去年疫情桃體關門,我們跑了一個夏天的地方,也因為這裡讓我成就百傑!每每回到這總讓我回憶湧現,想謝謝財哥、嶠隆和金魚,陪我一起跑了四坑,32K跑感剛剛好,聊天的距離也剛剛好!

9/24長距離最終回是央大操場430配速,謝謝賊賊的義氣,確診出關一天就答應幫我配,謝謝融小弟前15K領跑,跟在你們後面總讓我心安,108秒甜甜圈穩穩配,一圈又一圈靜靜數著⋯⋯專注調整呼吸、努力感受腳步,有你們真好!

該努力的都努力了,迎接減量靜待芝加哥的到來。這期間我們還客製了屬於自己的戰袍,點點滴滴的準備、層層疊疊的討論,這就是旅行的意義,珍貴而難得!謝謝Zoot老闆包容我們的囉嗦,辛苦Ron找朋友幫畫Taiwan圖樣,最後 我們這獨一無二的跑衣誕生啦!

這次搭乘美國航空票價落在四萬,航行的大挑戰是1小時55分的舊金山轉芝加哥,行李不能直掛加上國際航廈轉國內大挑戰,賽前跑友提醒轉機時間太短會接不上,這讓我們著實緊張,趕快查找機場平面圖、背包客棧攻略分享的轉機動線、位置圖流程,幸好當天轉機流程順暢,提前丟行李的位置也在路線上,我們花了1小半完成轉機,未來要去的朋友別擔心接不上,轉機get!

10/6時隔兩年踏上桃園國際機場,興奮之情難以言喻!在飛機上聽到廣播,「您可以自由選擇戴或不戴口罩」,搭飛機戴口罩是選項?我耳朵有聽錯嗎?當時長途航行的機上,真的看到空服員的兩個世界,東方空服員戴;西方沒戴!原來飛美國的飛機上真的可以不戴口罩,當時覺得不可思議啊!

經過漫長的飛行,芝加哥落地先買交通卡,我們這次買CTS 的7day pass,芝加哥紀念卡聽說是可遇而不可求,為了馬上使用方便一般卡也可以啦,Ventra 25美買起來,機器不找零大家可以直接選擇刷卡更方便!

芝加哥消費高,就連住宿費用也很不一般,這次我們住離會場走路就到的HI Chicago,八人一室含早餐,一年前跑友直接包室,室友全是台灣人,平均一晚約2500元台幣,沒錯您沒聽錯,這是美國backpacker的價格,雖然價格不菲但還是大推住住,除了機場到住宿點地鐵藍線直達,重點離會場、市區超近,還能跟來自四面八方的運動員一起吃早餐,感覺很新鮮!

到站第一天零時差,長途飛行能讓人一到hostel倒頭就睡,無縫接軌隔天吃早餐!早餐的供應很簡單,貝果、起司、果醬、牛奶、咖啡、白煮蛋和麥片粥,這就是每天的早餐本人!雖然天天吃一樣的,但對小資不挑嘴的我來說,一切都剛剛好!

10/7吃完早餐,大家計畫9:00先領物資,聽說要早點逛紀念衫尺寸才齊全。Expo地點在MacComick Place看估狗說搭橘線Metro可以直通,Metro是雙層復古的老火車,第一次搭這樣的火車覺得迷人,一秒理解為什麼美劇有這麼多鐵道迷,短短兩站忍不住一直拍照!這時有驗票員來查票,(Metro進站沒有驗票閘門)帥氣拿出我們的Ventra pass,沒想到驗票員搖搖頭走了⋯花生什麼事?下車問人才知道原來Ventra跟Metro系統不同需另行購票,天啊~我們不小心坐了霸王車,抱歉下次會買票啦!

下車後跟著人潮走就能直達Expo方向,偌大的空間要先經過嚴密的安檢!包包、身體都要掃X光條才能入場,歪國人這安檢真是滴水不漏的仔細,連安檢都覺得新鮮,鄉巴佬逛世界,覺得這樣徹底嚴密把關也很好,看看國外安檢如何把關,也讓群眾安心進會場!

進入會場後,事先備好大會mail提供的選手編號,QR code掃掃會拿到一份物資紙袋,進入Expo憑紙袋上的衣服尺寸才可以領取紀念衫和正式物資!42K和5K物資分兩處領取,報名5K早晨跑有加送可愛帽子!忍不住會場試戴起來拍照了,有口愛嗎?

接下來翻過另一片牆面就要進入萬眾期待的重頭戲,期待好久的Expo終於來了~有種想華麗推開門牆的fu,進入會場眼睛瞬間亮了起來,好大好大,各家品牌Nike、Sacony、New balance、UA、Rabbit⋯⋯都有Chicago的聯名商品,看到衣服印上Chicago字樣突然一秒瘋掉也,每件都想買!攤位試吃不用打卡可以直接領,海報、餅乾、燕麥杯、能量水、能量棒⋯只要排隊就可以重複領取!固定時間還有發放牛鈴,各商品、慈善攤位則有轉轉盤、小贈品、小遊戲可以玩,活動玲瑯滿目!每一攤我都用我的破英文拼湊進去仔細研究,就這樣計劃中午前結束的博覽會,竟然逛到下午快兩點還走不出去!荷包破洞居然也這麼開心~原來這就是信仰啊!

下午2:30大夥不捨的離開,在附近吃了14美的麥當當後(貴),離開會場啟動觀光客模式,附近千禧公園、豆豆、噴泉、Grand park 走走拍拍,其實我更期待的是晚上的行程,我們要去《現場》看NBA也!

週五晚上剛好有NBA熱身賽,我們買了三樓位置的票價40美,可能是因為熱身賽所以買到便宜的價格,進場感受現場熱鬧的氛圍很可以!其實 來美國看NBA球賽一直是我人生中的夢想清單之一,沒想到這次旅跑突然順便圓夢了,興奮之餘巧遇主場優勢更是覺得幸運!想提醒大家看球賽記得只帶小包包,入場一樣要嚴密安檢過X光條後才能進來,如果包包太大會被拒絕入場或折小才能進入,入場1樓大廳可以看到Jordan雕像,看大家爭先恐後拍照的模樣,想見喬登大帝多麼不凡的地位!

一上到三樓興奮感莫名湧現,進入座位需再次驗票才能入座,位置比想像中清晰一百倍,場內360無死角的聲光效果讓人相當震撼,每每選手喊暫停都有設計觀眾銀幕互動或show可以看,家裡看直播通常在這時候都進廣告了,整場看完可以寫成歌了。真心推薦來芝加哥跑馬的朋友留意一下NBA的賽程,有機會一定要上網購票現場看NBA喔!

High了一整晚結束這緊湊的行程,回家整理戰利品,準備明天早安跑要穿戴的衣物先給大家看看今天的戰利品吧~

10/8週六芝加哥早晨3度乾冷,前一天會場買了Rabbit的衣服、芝加哥城市襪,配上帽子,欸 剛剛好湊成套也(買時覺得白色褲子配星星好挑戰🤣)起跑地點在Grand Park,這溫度是跑太慢會覺得冷還一直留鼻水的溫度,媽呀 真的有涼,心想這完全是破PB的好機會,現在好好把握當下跟大家一起歡樂跑,明天可要好好把握認真跑起來!

這次Penny批著巨大的國旗跑步,一路上吸引許多的目光和照片,甚至因為這樣還跟華僑朋友相認,hi~Chrissy Jean!!! 喜歡芝加哥的高樓和古式高架鐵路,新舊交乘居卻沒有違和感,這就是Chicago特有的味道!

結束早晨的Morning Run,今天的一日行程除了市區逛,賽前肝糖超補很必須,芝加哥的Deep dish pizza可是赫赫有名的必吃選項!當時很多分店都大排長龍或預約滿滿,感謝Jessica幫大家找到了hostel附近的Lou Malnat’s(分店很多,盡量找偏離市區)厚pizza超濃cheese果然名不虛,吃起來就對了!

10/9芝加哥馬拉松這一天真的來了!感謝HI Chicago 服務跑友,特地把早餐提前到四點供應,讓大家吃了再上。今天清晨7度比昨天溫度稍高些,但這仍然是破PB好溫度!吃完早餐,跟室友們一起走路熱身到會場!大家全馬加油,期待在終點遇到更美好的自己!! GO~

進入馬拉松會場寄物,同樣要排隊通過安檢,大會提供手上拿著的透明物資袋,建議大家直接把要帶的東西放入袋中方便安檢一目了然,我當時的包包被安檢要求層層拉鍊打開逐一檢查,秉持一貫滴水不漏嚴密安檢的態度,但也耽誤了不少時間,所以 大家斟酌怎麼裝可以快速通關最好喔!

寄物帳篷旁的風景,看太陽冉冉升起,在芝加哥一邊寄物一邊看日出,緊張的心情頓時輕鬆不少,連續兩天都看到日出的模樣《Good morning, Mr. Sun.》

寄物完成後獨自前往Corral B,芝加哥的配速車很屌每5分鐘發一班車,,今天鎖定破PB想跟305列車!本日列車長2名手舉長棍子,上面有個巴掌大不起眼的牌子寫著305,台灣的pacer是綁氣球,第一次看到舉牌手也太新鮮!覺得pacer這樣舉全馬手臂好挑戰,不管怎樣我就要咬住舉牌手,心裡默許著!

B區出發離官方時間晚了5分鐘出拱門,其實賽前不確定最終成績是算個人還是官方,帶著懸念就這樣開始了!出發前10K,偷瞄手錶覺得配速有點快,一路上耳邊聽到群眾加油吶喊的聲音,但想保持專注不敢回應!當時就是眼神死盯著pacer不放,觀察到西方的pacer跑體感都沒在看錶,他們隨性跑時而聊天的模樣好輕鬆!但 看他們這樣一直聊又懷疑配速到底穩不穩,總覺得配速有點快,到底是真的快還是高樓GPS飄飄?心裡存疑但還是繼續認真跟跟!

305列車有點擁擠,大家跑得近常常腳步換一下就被踢腳,手臂擺一下又被隔壁碰到,當時跑起來很是躡手躡腳,車上還有乘客被踢腳直接撲街再從返列車上,覺得可怕!感覺當時的自己正在打一場生命的硬杖,好緊繃!印象深刻當時車上還有另一名華裔女生,看著她小小的背影志氣高昂,總是擺動雙臂認真的跑著,默許希望我們可以一起步入終點完成目標!

賽道兩旁人聲持續鼎沸,想仔細欣賞但沒有餘力,專注如我只能用力奔跑著!想稱讚一下水站配置,每次進水站前都能明顯看到兩色杯子,先是運動飲料再來才會是水。在長長的補給桌前站滿整列志工人員,雙手放滿杯子方便跑者快速取水,唯一不習慣的是大家喝完杯子隨地就丟,躡手躡腳的踩過杯子,抬頭發現列車長又開走了,就得趕快追起來!就這麼忽快忽慢的節奏來到28K,原來強而有力的雙腳瞬間疲勞湧現,啊⋯⋯我怎麼離列車約來越遠!眼睛盯著跟我一樣稍稍脫離的跑友,試圖穩住步頻調整回來,沒想到此時雙腿疲勞越發明顯,呼吸沒有喘但腳步就是提不起勁,這時候內心戲開始上演,怎麼辦還有14K才能回家屎定了,告訴自己千萬不能步兵,就算掉也要穩住跑完回到自己的節奏,只要腳不停歇,身體就會更隨!

爆掉的路上,我這才開始把目光投射在圍觀的群眾身上,這段是真正享受賽道的開始,看著群眾是怎麼的聲嘶力竭,長長的大聲公吶喊著有多賣力,現場人聲演唱、樂團表演多麼熱情。耳邊傳來韓國團體的江南style,啊 這群是韓國朋友!進入China Town 聽到熟悉的小貓叫,這果然是中國城!每一個畫面、聲音都讓人莫名激動⋯⋯就這麼一步一步終於進入了41K,前一刻覺得爆苦下一刻怎麼突然結束了,眼淚在這一刻突然在眼眶打轉,感動、不捨、疲累五味雜陳,真的能千里迢迢站在芝加哥賽道上,好不可思議!自己幹的大事就是最棒的,真的很棒!謝謝這眼前一切的一切,我真的完成屬於自己的六大馬~第一顆星 I got it!!!

終點前遇到Penny披著國旗用盡全力的衝進來,他開心的說有BQ破了破了!恭喜他309順利達標,2024前進波馬收集屬於他的第六顆星星!也將成為我身邊第一位拿到波堤的跑友,真羨慕啊!

賽後回到Hostel簡單盥洗過後,室友提議直接衝去Nike刻完賽成績紀念!(刻印免費但有時間限制)如果等大家休息完再出發肯定大排長龍!為了不想被人群淹沒,勤勞的蜜蜂即刻出動,刻印內容除了自己的名字、完賽成績還可以加一行想寫的字,我寫上了My first star!超喜歡這枚客製化的獎牌!

提供大家賽後收到的ITAB,一直以為是另一面紀念牌,後來才知道跟賽後刻印的東西幾乎一模一樣,如果計劃會去排印的跑友,賽前就不需花錢加購ITAB惹!

《好康分享》

芝加哥馬跑完當天憑號碼布免費參加Boat tour遊密西根湖(類似太馬憑號碼布玩遠雄海洋公園的概念)由於我們事先已經購好Sunset boat tour,所以當天tour 我們直接pass了!就分享大家在船上拍到的照片,高樓密集且高聳林立建築是芝加哥的特色,這現代的摩天大樓倒印在湖上的景致真的太迷人了,來跑馬的朋友安排這個行程踩點很必須!

10/11Medal Monday!!!

芝加哥馬隔天被稱為獎牌日,大家會帶著獎牌吃早餐、逛街,甚至搭飛機戴上一整天!第一次聽到獎牌可以這樣玩,鄉巴佬又覺得新鮮了,決定跟上潮流掛牌逛大街,突然迎面而來有人跟妳道congratulations ,此刻覺得優越感湧現,這遊戲真的跟城市融為一體,這誰發明的Medal day也太好玩惹!

Good Morning Chicago!!!

旅行,總有結束的時刻!回hostel看到室友打包行李,莫名有些感傷和不捨!時間真的過得太快了,我和Penny是隔天下午班機轉往多倫多,當天中午我們又去吃了一次Shake Shack,在芝加哥吃了兩次,想跟大家大推它的牛肉堡,鮮嫩多汁比M店好吃很多,來芝加哥的朋友記得一定要納入必吃清單!

旅跑第二站之~多倫多我來了!

行程分為郊區的尼加拉瀑布和市區觀光!Pearson airport機場一落地,SIM卡重置(美、加)網路通訊正常,PRESTO交通卡(空卡6加+儲值)販賣機起來,加國這張電車、地鐵、公車交通萬用卡,必買!

喜歡尼加拉瀑布的早安跑。涼爽的天氣碰上壯闊的瀑布風光,邊跑邊欣賞沿途的秋天景緻,秋天的楓葉紅透似假,時而紅時而黃時而綠,層層疊疊的模樣看著就覺得迷人。這樣跑著也覺得幸福,希望下次再來能跟全家一起來玩,一起欣賞這世界奇景之美!

瀑布區玩什麼?多倫多端搭船看瀑布Cruise、直升機helicopter、高空利索飛越瀑布Zip line、逛逛克里夫街Clifton Hill、Skylon Tower用餐、上觀景台用餐免購票!

首推搭船Crise近距離看瀑布(加拿大端收集紅色雨衣),船緩緩的駛入Horseshoes Falls,瀑布的水量誇張大,風勢加上水勢,站在船上的我們像是正在經歷電影災難片情節裡的暴風雨,瞬間大家尖叫聲連連全身都淋濕⋯玩水啦!

第二個推推是搭直升機一覽瀑布風光!第一次搭直升機超驚喜,高空映入眼簾看盡大自然的鬼斧神工,每個轉彎360角度都精彩,重點是價格相當實惠,合台幣算起來三千有找,短短15分鐘足夠讓人回味一輩子,慶幸早上下雨沒有影響下午的飛行,謝謝天!

下午離開瀑布區前,彩虹意外的華麗現身,彩虹從若隱若現漸漸越發清晰,跟瀑布結合的迷人模樣讓人一秒直衝回瀑布區,這樣的畫面叫人怎麼捨得離開!這一刻,突然覺得自己是全世界最幸運的人!

揮別不捨的回到了多倫多市區!想介紹幾個觀光小景點讓大家踩!

眺望市中心的島~Centre island,要去Ferry購票搭船8.7加,島上走走看看好愜意!這次有松鼠找我們搭訕,原來松鼠很有人性可以跟人眼神對峙,無敵可愛。Ron身上剛好有麵包可以給小松鼠,看它吃東西模樣好療癒!多倫多低溫乾冷,午後陽光露臉覺得舒服,因為是淡季關係餐廳、教學中心、遊樂場都沒開,少了喧嘩反而覺得更好。回程等待搭船,也看看夕陽。天色漸暗,船緩緩的駛回市區,看著市區建築燈光漸漸亮起,別有一番風味。

古堡Casa Loma、教堂The Cathedral Church of St. James、釀酒廠、多倫多大學都是地鐵、公車可以到的景點,大家可以踩點逛逛!

《Toronto Waterfront Marathon Expro》領物資地點是Enercare Centre,在賽前一樣有收到Mail提供選手編號和Code,今天進入會場不用安檢可以直接進入,工作人員幫忙掃Code後一樣會拿到物資紙袋,憑著紙袋上的衣服尺寸進入expo領衣服,參賽衣服領取動線清楚,所以很快就拿到物資了!

相較芝加哥,人氣、規模小是理所當然!但麻雀雖小,五臟俱全,博覽會該有的衣服、襪子、牛鈴、能量膠都買得到,重點價格比芝加哥便宜非常多!親民的價格不買嗎?有些知名品牌零碼出清的服飾、跑鞋真的很好撿,小小的會場依舊能逛得滿足!雖然信仰不夠,但買氣依舊很旺!

《Toronto Waterfront Marathon2022》Finish Time:3:08:06~我與PB最近的距離!

想先謝謝民宿奶奶早起幫我們準備營養早餐,French Toast 配上黑咖啡!馬拉松賽前能這麼優雅的點蠟燭、吃早餐配音樂,一生中大概只有今天!感謝奶奶三天來的照顧,這也是Airbnb中難得的經驗,奶奶家極美優雅的室內擺設和玻璃屋,浪漫的燈光佈置,在在都顯露出80歲奶奶生活的態度和氣質,默許自己80歲也能這樣優雅的過!

想來個民宿體驗,來多倫多推薦住這兒Caroline的家,熱心的奶奶天天聊,英文聽到爆,Amazing bed &Breakfast Down!早上7:30吃完早餐,整理好行李,不捨的揮別奶奶,我們要前往會場集合啦!

從住處55 Charles Street West到集合點市政廳步行大約1.6K,途徑Queen park(來多倫多跑步推薦這),一路上沒有看到太多宣傳或廣告是關於賽事的,但越接近會場冒出來的跑友越來越多!哇 腎上線開始熱情的分泌,身體開始想動起來了!今天一樣是B區出發,聯賽第二發預備備~

賽前的猶豫,上週跑完芝加哥,這週多倫多要認真拼,還是慢跑看風景?小夥伴說他想跑306看我要不要跟,心想 這剛好是我的目標耶!那次不跟?就這麼踏上425列車。

清晨的多倫多7度、乾冷,舒服的起跑溫度,體感非常好。一路上精神奕奕,看著大家熱情的歡呼聲滿是感謝!熟悉的海外加油團氛圍好不熱鬧,與群眾眼神交會的每個片刻,都能聽見如雷的吶喊,真誠為妳獻上加油!Taiwan~我聽到有人喊台灣,我們的客製化提高了外國人對於台灣的辨識度耶,心想 做這背心 值!

有別於上周的戰戰兢兢,這禮拜身邊有人幫配速,心情著實從容,看到攝影師能1秒微笑,心想 或許這場真的有機會可以破!多倫多的賽道平坦,美中不足是上下橋墩不少,部分路況不平整或需要經過輕軌的路段,前半馬93恰恰壓在306半馬的位置,心想如果後面爆炸了,那 ⋯跑就對了,告訴自己不要想太多!

一路順暢來到35K,以為順利的一切肌肉疲勞瞬間湧現,啊⋯我怎麼遠離列車一點了,眼睛盯著車努力告訴自己雙腳hold住hold住腳抬起來,內心戲不斷上演問自己~Did you do your best? 穩住陣腳,調整情緒不要因為獨跑而焦慮,也持續告訴自己頭腦保持清醒,轉移注意力來聽聽群眾的加油聲吧⋯⋯Keep going.Keep working.You almost there.

當時的加油聲突然變得好清晰,覺得自己不是一個人,身邊有這麼多人正為妳加油呢!承載著這麼多熱情的祝福,不管怎樣我都該勇往直前努力的奔回終點!終點拱門前看到308,啊~啊~真的還是差那麼一點,但是我知道自己真的已經盡力了,鼓勵著也安慰著自己~Yes, I did my best!!!我真的努力完成了~

連續兩場賽事在這一刻畫下休止符,在這疫情剛解封的時代,能勇敢飛到這麼遙遠的國度跑馬多不容易!雖然最終與PB無緣(上一篇網誌PB3:07:54)但一切的努力最終已幻化成美好的回憶,這是屬於我的一份精彩!

美、加雙城旅跑,一次旅跑解鎖3獎牌成功!2023芝加哥馬最近剛放榜,希望這篇網誌多少能幫助想去芝加哥的跑友們,一起開啟六大馬海外旅跑的大門!P.S. 在美、加現況已經沒有疫情問題,沒有快篩、沒有確診更不需要口罩!大眾交通工具搭地鐵、轉飛機沒有任何口罩限制,覺得能自由呼吸的感覺真好!希望台灣也能持續開放,徹底的流感化才能跟世界接軌!

11月初飛了一趟日本,很幸運被推薦代表桃園來千葉交流,日本的疫情現況就跟台灣類似,跑前要戴口罩並繳交健康聲明,跑後採訪也要口罩戴好才能說話!不同國家疫情開放仍有不同態度和限制,大家出國前還是要瞭解清楚並更新防疫規定,以免卡關!後記我的第二場六大馬,今天剛好放榜~I’m in I’m sooooo happy! I will be In Berlin Marathon 2023!!!2023有人也要飛柏林嗎?舉手~待續~~

