旅跑記趣／芝加哥+多倫多雙城旅跑 我與PB最近的距離

Finish Time：3:12:40

不管結果成功或失敗，好好享受屬於自己的那份精彩！相信，跑得多慢都無所謂，只要腳不停歇，終點一定能到達！ 賽前半年經歷著受傷，棄賽如今能再復活，堂堂正正完成一場全馬，真的很激動！而且還是疫情後夢寐以求的海外大馬，雖然在芝加哥後12K爆掉，但又如何，告訴自己就算慢也無妨，只要腳不停歇，一步一步踏著也能到達終點的！

我六大馬的第一顆星星～芝加哥，就在這百感交集的情緒下完成了！

緣起

新鮮的跑馬人第一次聽到世界六大馬，獎牌是六個圈圈組成的波堤，覺得酷！成績門檻對平民來說是遙不可及的，但身為跑馬人給自己個夢想和高度很必須，等我長大我也想要得個波堤。這是對六大馬最初的印象！

故事從2021年11月開始，當時疫情嚴峻，在這非常時期，居然有人揪報芝加哥，在這飛機不飛、賽事停辦的年代，報名需要十分勇氣！眼看報名日期就要截止，報名費貴貴⋯⋯猶豫，看報名網頁Refund Protect，心想 如果一年後還飛不出去，保險買了至少能退款，就這麼說服自己，報下去！朋友說六大馬建議加購前一天5K 、照片和ITAB，卡刷下去就對了。

聽說2023又漲價了⋯⋯賽後ITAB收到了，以為會寄送另外獎牌之類，收到後覺得跟預期的有些不同，如果有朋友報名，建議可以考慮是否加購，文中再告訴大家為什麼！

2022隨著第三劑疫苗施打，國際流感化的大開放，出國旅跑變得可以期待。推坑人說一趟出去他想連跑兩場，我們的估狗大師，早已備好三場賽事巧巧接在芝加哥下週。研究其中Toronto Waterfront Marathon賽道沿著海邊跑看起來賽道怡人，加上加拿大沒去過，這時腦波瞬間變弱，覺得好玩的事就要義不容辭，就這麼決定加碼雙城旅跑啦！

出國想跑好、訓練不能少，雖然今年主要目標賽事是台北半馬，但因為芝加哥、多倫多是全馬，所以長距離課表同樣不能落下。芝加哥是10/9比賽，算算週期長距離從八月就要開始，今年跑了五次長距離，就算再熱也得扛啦！

8/28長距離第一發，這天日月潭有pacer試跑，感謝主辦試跑毫不馬虎，提供適當的補給、攝影、飲水樣樣齊全！日月潭環湖公路林木茂密，溫度怡人，緩上緩下的丘陵地形跑起來總覺得剛剛好，一圈29K是夏天長距離訓練的好所在，感謝230列車pacer融小弟領跑，跑完小破PB 2:19完跑！

9/4長距離第二發是央大校園繞圈圈，清晨前往央大的路上時而滂沱大雨讓人猶豫，熱血的大家還是依約前往，這就是跑者的意志！謝謝明志陪姐姐跑440配速，雖然過半馬後掉速，但心想就算掉速也要跑完，最後28K完跑。

9/10長距離第三發回到熟悉的主場桃體，謝謝大腳丫丫北齊聚一堂，炎熱的夏天吃完30K真的非常暢快。那天在蔚藍的天空下陽光格外耀眼，光影在田徑場間蕩漾，多麼熱情！想謝謝戰神領跑，身邊總有不少義氣讓人感動，440列車分秒不差準時進站！

9/18長距離第四發，我們回楓樹坑跑山路～我的練武場！去年疫情桃體關門，我們跑了一個夏天的地方，也因為這裡讓我成就百傑！每每回到這總讓我回憶湧現，想謝謝財哥、嶠隆和金魚，陪我一起跑了四坑，32K跑感剛剛好，聊天的距離也剛剛好！

9/24長距離最終回是央大操場430配速，謝謝賊賊的義氣，確診出關一天就答應幫我配，謝謝融小弟前15K領跑，跟在你們後面總讓我心安，108秒甜甜圈穩穩配，一圈又一圈靜靜數著⋯⋯專注調整呼吸、努力感受腳步，有你們真好！

該努力的都努力了，迎接減量靜待芝加哥的到來。這期間我們還客製了屬於自己的戰袍，點點滴滴的準備、層層疊疊的討論，這就是旅行的意義，珍貴而難得！謝謝Zoot老闆包容我們的囉嗦，辛苦Ron找朋友幫畫Taiwan圖樣，最後 我們這獨一無二的跑衣誕生啦！

這次搭乘美國航空票價落在四萬，航行的大挑戰是1小時55分的舊金山轉芝加哥，行李不能直掛加上國際航廈轉國內大挑戰，賽前跑友提醒轉機時間太短會接不上，這讓我們著實緊張，趕快查找機場平面圖、背包客棧攻略分享的轉機動線、位置圖流程，幸好當天轉機流程順暢，提前丟行李的位置也在路線上，我們花了1小半完成轉機，未來要去的朋友別擔心接不上，轉機get！

10/6時隔兩年踏上桃園國際機場，興奮之情難以言喻！在飛機上聽到廣播，「您可以自由選擇戴或不戴口罩」，搭飛機戴口罩是選項？我耳朵有聽錯嗎？當時長途航行的機上，真的看到空服員的兩個世界，東方空服員戴；西方沒戴！原來飛美國的飛機上真的可以不戴口罩，當時覺得不可思議啊！

經過漫長的飛行，芝加哥落地先買交通卡，我們這次買CTS 的7day pass，芝加哥紀念卡聽說是可遇而不可求，為了馬上使用方便一般卡也可以啦，Ventra 25美買起來，機器不找零大家可以直接選擇刷卡更方便！

芝加哥消費高，就連住宿費用也很不一般，這次我們住離會場走路就到的HI Chicago，八人一室含早餐，一年前跑友直接包室，室友全是台灣人，平均一晚約2500元台幣，沒錯您沒聽錯，這是美國backpacker的價格，雖然價格不菲但還是大推住住，除了機場到住宿點地鐵藍線直達，重點離會場、市區超近，還能跟來自四面八方的運動員一起吃早餐，感覺很新鮮！

到站第一天零時差，長途飛行能讓人一到hostel倒頭就睡，無縫接軌隔天吃早餐！早餐的供應很簡單，貝果、起司、果醬、牛奶、咖啡、白煮蛋和麥片粥，這就是每天的早餐本人！雖然天天吃一樣的，但對小資不挑嘴的我來說，一切都剛剛好！

10/7吃完早餐，大家計畫9:00先領物資，聽說要早點逛紀念衫尺寸才齊全。Expo地點在MacComick Place看估狗說搭橘線Metro可以直通，Metro是雙層復古的老火車，第一次搭這樣的火車覺得迷人，一秒理解為什麼美劇有這麼多鐵道迷，短短兩站忍不住一直拍照！這時有驗票員來查票，（Metro進站沒有驗票閘門）帥氣拿出我們的Ventra pass，沒想到驗票員搖搖頭走了⋯花生什麼事？下車問人才知道原來Ventra跟Metro系統不同需另行購票，天啊～我們不小心坐了霸王車，抱歉下次會買票啦！

下車後跟著人潮走就能直達Expo方向，偌大的空間要先經過嚴密的安檢！包包、身體都要掃X光條才能入場，歪國人這安檢真是滴水不漏的仔細，連安檢都覺得新鮮，鄉巴佬逛世界，覺得這樣徹底嚴密把關也很好，看看國外安檢如何把關，也讓群眾安心進會場！

進入會場後，事先備好大會mail提供的選手編號，QR code掃掃會拿到一份物資紙袋，進入Expo憑紙袋上的衣服尺寸才可以領取紀念衫和正式物資！42K和5K物資分兩處領取，報名5K早晨跑有加送可愛帽子！忍不住會場試戴起來拍照了，有口愛嗎？

接下來翻過另一片牆面就要進入萬眾期待的重頭戲，期待好久的Expo終於來了～有種想華麗推開門牆的fu，進入會場眼睛瞬間亮了起來，好大好大，各家品牌Nike、Sacony、New balance、UA、Rabbit⋯⋯都有Chicago的聯名商品，看到衣服印上Chicago字樣突然一秒瘋掉也，每件都想買！攤位試吃不用打卡可以直接領，海報、餅乾、燕麥杯、能量水、能量棒⋯只要排隊就可以重複領取！固定時間還有發放牛鈴，各商品、慈善攤位則有轉轉盤、小贈品、小遊戲可以玩，活動玲瑯滿目！每一攤我都用我的破英文拼湊進去仔細研究，就這樣計劃中午前結束的博覽會，竟然逛到下午快兩點還走不出去！荷包破洞居然也這麼開心～原來這就是信仰啊！

下午2:30大夥不捨的離開，在附近吃了14美的麥當當後(貴)，離開會場啟動觀光客模式，附近千禧公園、豆豆、噴泉、Grand park 走走拍拍，其實我更期待的是晚上的行程，我們要去《現場》看NBA也！

週五晚上剛好有NBA熱身賽，我們買了三樓位置的票價40美，可能是因為熱身賽所以買到便宜的價格，進場感受現場熱鬧的氛圍很可以！其實 來美國看NBA球賽一直是我人生中的夢想清單之一，沒想到這次旅跑突然順便圓夢了，興奮之餘巧遇主場優勢更是覺得幸運！想提醒大家看球賽記得只帶小包包，入場一樣要嚴密安檢過X光條後才能進來，如果包包太大會被拒絕入場或折小才能進入，入場1樓大廳可以看到Jordan雕像，看大家爭先恐後拍照的模樣，想見喬登大帝多麼不凡的地位！

一上到三樓興奮感莫名湧現，進入座位需再次驗票才能入座，位置比想像中清晰一百倍，場內360無死角的聲光效果讓人相當震撼，每每選手喊暫停都有設計觀眾銀幕互動或show可以看，家裡看直播通常在這時候都進廣告了，整場看完可以寫成歌了。真心推薦來芝加哥跑馬的朋友留意一下NBA的賽程，有機會一定要上網購票現場看NBA喔！

High了一整晚結束這緊湊的行程，回家整理戰利品，準備明天早安跑要穿戴的衣物先給大家看看今天的戰利品吧～

10/8週六芝加哥早晨3度乾冷，前一天會場買了Rabbit的衣服、芝加哥城市襪，配上帽子，欸 剛剛好湊成套也（買時覺得白色褲子配星星好挑戰🤣）起跑地點在Grand Park，這溫度是跑太慢會覺得冷還一直留鼻水的溫度，媽呀 真的有涼，心想這完全是破PB的好機會，現在好好把握當下跟大家一起歡樂跑，明天可要好好把握認真跑起來！

這次Penny批著巨大的國旗跑步，一路上吸引許多的目光和照片，甚至因為這樣還跟華僑朋友相認，hi~Chrissy Jean!!! 喜歡芝加哥的高樓和古式高架鐵路，新舊交乘居卻沒有違和感，這就是Chicago特有的味道！

結束早晨的Morning Run，今天的一日行程除了市區逛，賽前肝糖超補很必須，芝加哥的Deep dish pizza可是赫赫有名的必吃選項！當時很多分店都大排長龍或預約滿滿，感謝Jessica幫大家找到了hostel附近的Lou Malnat’s（分店很多，盡量找偏離市區）厚pizza超濃cheese果然名不虛，吃起來就對了！

10/9芝加哥馬拉松這一天真的來了！感謝HI Chicago 服務跑友，特地把早餐提前到四點供應，讓大家吃了再上。今天清晨7度比昨天溫度稍高些，但這仍然是破PB好溫度！吃完早餐，跟室友們一起走路熱身到會場！大家全馬加油，期待在終點遇到更美好的自己!! GO～

進入馬拉松會場寄物，同樣要排隊通過安檢，大會提供手上拿著的透明物資袋，建議大家直接把要帶的東西放入袋中方便安檢一目了然，我當時的包包被安檢要求層層拉鍊打開逐一檢查，秉持一貫滴水不漏嚴密安檢的態度，但也耽誤了不少時間，所以 大家斟酌怎麼裝可以快速通關最好喔！

寄物帳篷旁的風景，看太陽冉冉升起，在芝加哥一邊寄物一邊看日出，緊張的心情頓時輕鬆不少，連續兩天都看到日出的模樣《Good morning, Mr. Sun.》

寄物完成後獨自前往Corral B，芝加哥的配速車很屌每5分鐘發一班車，，今天鎖定破PB想跟305列車！本日列車長2名手舉長棍子，上面有個巴掌大不起眼的牌子寫著305，台灣的pacer是綁氣球，第一次看到舉牌手也太新鮮！覺得pacer這樣舉全馬手臂好挑戰，不管怎樣我就要咬住舉牌手，心裡默許著！

B區出發離官方時間晚了5分鐘出拱門，其實賽前不確定最終成績是算個人還是官方，帶著懸念就這樣開始了！出發前10K，偷瞄手錶覺得配速有點快，一路上耳邊聽到群眾加油吶喊的聲音，但想保持專注不敢回應！當時就是眼神死盯著pacer不放，觀察到西方的pacer跑體感都沒在看錶，他們隨性跑時而聊天的模樣好輕鬆！但 看他們這樣一直聊又懷疑配速到底穩不穩，總覺得配速有點快，到底是真的快還是高樓GPS飄飄?心裡存疑但還是繼續認真跟跟！

305列車有點擁擠，大家跑得近常常腳步換一下就被踢腳，手臂擺一下又被隔壁碰到，當時跑起來很是躡手躡腳，車上還有乘客被踢腳直接撲街再從返列車上，覺得可怕！感覺當時的自己正在打一場生命的硬杖，好緊繃！印象深刻當時車上還有另一名華裔女生，看著她小小的背影志氣高昂，總是擺動雙臂認真的跑著，默許希望我們可以一起步入終點完成目標！

賽道兩旁人聲持續鼎沸，想仔細欣賞但沒有餘力，專注如我只能用力奔跑著！想稱讚一下水站配置，每次進水站前都能明顯看到兩色杯子，先是運動飲料再來才會是水。在長長的補給桌前站滿整列志工人員，雙手放滿杯子方便跑者快速取水，唯一不習慣的是大家喝完杯子隨地就丟，躡手躡腳的踩過杯子，抬頭發現列車長又開走了，就得趕快追起來！就這麼忽快忽慢的節奏來到28K，原來強而有力的雙腳瞬間疲勞湧現，啊⋯⋯我怎麼離列車約來越遠！眼睛盯著跟我一樣稍稍脫離的跑友，試圖穩住步頻調整回來，沒想到此時雙腿疲勞越發明顯，呼吸沒有喘但腳步就是提不起勁，這時候內心戲開始上演，怎麼辦還有14K才能回家屎定了，告訴自己千萬不能步兵，就算掉也要穩住跑完回到自己的節奏，只要腳不停歇，身體就會更隨！

爆掉的路上，我這才開始把目光投射在圍觀的群眾身上，這段是真正享受賽道的開始，看著群眾是怎麼的聲嘶力竭，長長的大聲公吶喊著有多賣力，現場人聲演唱、樂團表演多麼熱情。耳邊傳來韓國團體的江南style，啊 這群是韓國朋友！進入China Town 聽到熟悉的小貓叫，這果然是中國城！每一個畫面、聲音都讓人莫名激動⋯⋯就這麼一步一步終於進入了41K，前一刻覺得爆苦下一刻怎麼突然結束了，眼淚在這一刻突然在眼眶打轉，感動、不捨、疲累五味雜陳，真的能千里迢迢站在芝加哥賽道上，好不可思議！自己幹的大事就是最棒的，真的很棒！謝謝這眼前一切的一切，我真的完成屬於自己的六大馬~第一顆星 I got it!!!

終點前遇到Penny披著國旗用盡全力的衝進來，他開心的說有BQ破了破了！恭喜他309順利達標，2024前進波馬收集屬於他的第六顆星星！也將成為我身邊第一位拿到波堤的跑友，真羨慕啊！

賽後回到Hostel簡單盥洗過後，室友提議直接衝去Nike刻完賽成績紀念！（刻印免費但有時間限制）如果等大家休息完再出發肯定大排長龍！為了不想被人群淹沒，勤勞的蜜蜂即刻出動，刻印內容除了自己的名字、完賽成績還可以加一行想寫的字，我寫上了My first star！超喜歡這枚客製化的獎牌！

提供大家賽後收到的ITAB，一直以為是另一面紀念牌，後來才知道跟賽後刻印的東西幾乎一模一樣，如果計劃會去排印的跑友，賽前就不需花錢加購ITAB惹！

《好康分享》

芝加哥馬跑完當天憑號碼布免費參加Boat tour遊密西根湖（類似太馬憑號碼布玩遠雄海洋公園的概念）由於我們事先已經購好Sunset boat tour，所以當天tour 我們直接pass了！就分享大家在船上拍到的照片，高樓密集且高聳林立建築是芝加哥的特色，這現代的摩天大樓倒印在湖上的景致真的太迷人了，來跑馬的朋友安排這個行程踩點很必須！

10/11Medal Monday!!!

芝加哥馬隔天被稱為獎牌日，大家會帶著獎牌吃早餐、逛街，甚至搭飛機戴上一整天！第一次聽到獎牌可以這樣玩，鄉巴佬又覺得新鮮了，決定跟上潮流掛牌逛大街，突然迎面而來有人跟妳道congratulations ，此刻覺得優越感湧現，這遊戲真的跟城市融為一體，這誰發明的Medal day也太好玩惹！

Good Morning Chicago!!!

旅行，總有結束的時刻！回hostel看到室友打包行李，莫名有些感傷和不捨！時間真的過得太快了，我和Penny是隔天下午班機轉往多倫多，當天中午我們又去吃了一次Shake Shack，在芝加哥吃了兩次，想跟大家大推它的牛肉堡，鮮嫩多汁比M店好吃很多，來芝加哥的朋友記得一定要納入必吃清單！

旅跑第二站之～多倫多我來了！

行程分為郊區的尼加拉瀑布和市區觀光！Pearson airport機場一落地，SIM卡重置（美、加）網路通訊正常，PRESTO交通卡（空卡6加+儲值）販賣機起來，加國這張電車、地鐵、公車交通萬用卡，必買！

喜歡尼加拉瀑布的早安跑。涼爽的天氣碰上壯闊的瀑布風光，邊跑邊欣賞沿途的秋天景緻，秋天的楓葉紅透似假，時而紅時而黃時而綠，層層疊疊的模樣看著就覺得迷人。這樣跑著也覺得幸福，希望下次再來能跟全家一起來玩，一起欣賞這世界奇景之美！

瀑布區玩什麼？多倫多端搭船看瀑布Cruise、直升機helicopter、高空利索飛越瀑布Zip line、逛逛克里夫街Clifton Hill、Skylon Tower用餐、上觀景台用餐免購票！

首推搭船Crise近距離看瀑布（加拿大端收集紅色雨衣），船緩緩的駛入Horseshoes Falls，瀑布的水量誇張大，風勢加上水勢，站在船上的我們像是正在經歷電影災難片情節裡的暴風雨，瞬間大家尖叫聲連連全身都淋濕⋯玩水啦！

第二個推推是搭直升機一覽瀑布風光！第一次搭直升機超驚喜，高空映入眼簾看盡大自然的鬼斧神工，每個轉彎360角度都精彩，重點是價格相當實惠，合台幣算起來三千有找，短短15分鐘足夠讓人回味一輩子，慶幸早上下雨沒有影響下午的飛行，謝謝天！

下午離開瀑布區前，彩虹意外的華麗現身，彩虹從若隱若現漸漸越發清晰，跟瀑布結合的迷人模樣讓人一秒直衝回瀑布區，這樣的畫面叫人怎麼捨得離開！這一刻，突然覺得自己是全世界最幸運的人！

揮別不捨的回到了多倫多市區！想介紹幾個觀光小景點讓大家踩！

眺望市中心的島～Centre island，要去Ferry購票搭船8.7加，島上走走看看好愜意！這次有松鼠找我們搭訕，原來松鼠很有人性可以跟人眼神對峙，無敵可愛。Ron身上剛好有麵包可以給小松鼠，看它吃東西模樣好療癒！多倫多低溫乾冷，午後陽光露臉覺得舒服，因為是淡季關係餐廳、教學中心、遊樂場都沒開，少了喧嘩反而覺得更好。回程等待搭船，也看看夕陽。天色漸暗，船緩緩的駛回市區，看著市區建築燈光漸漸亮起，別有一番風味。

古堡Casa Loma、教堂The Cathedral Church of St. James、釀酒廠、多倫多大學都是地鐵、公車可以到的景點，大家可以踩點逛逛！

《Toronto Waterfront Marathon Expro》領物資地點是Enercare Centre，在賽前一樣有收到Mail提供選手編號和Code，今天進入會場不用安檢可以直接進入，工作人員幫忙掃Code後一樣會拿到物資紙袋，憑著紙袋上的衣服尺寸進入expo領衣服，參賽衣服領取動線清楚，所以很快就拿到物資了！

相較芝加哥，人氣、規模小是理所當然！但麻雀雖小，五臟俱全，博覽會該有的衣服、襪子、牛鈴、能量膠都買得到，重點價格比芝加哥便宜非常多！親民的價格不買嗎？有些知名品牌零碼出清的服飾、跑鞋真的很好撿，小小的會場依舊能逛得滿足！雖然信仰不夠，但買氣依舊很旺！

《Toronto Waterfront Marathon2022》Finish Time:3:08:06～我與PB最近的距離！

想先謝謝民宿奶奶早起幫我們準備營養早餐，French Toast 配上黑咖啡！馬拉松賽前能這麼優雅的點蠟燭、吃早餐配音樂，一生中大概只有今天！感謝奶奶三天來的照顧，這也是Airbnb中難得的經驗，奶奶家極美優雅的室內擺設和玻璃屋，浪漫的燈光佈置，在在都顯露出80歲奶奶生活的態度和氣質，默許自己80歲也能這樣優雅的過！

想來個民宿體驗，來多倫多推薦住這兒Caroline的家，熱心的奶奶天天聊，英文聽到爆，Amazing bed &Breakfast Down！早上7:30吃完早餐，整理好行李，不捨的揮別奶奶，我們要前往會場集合啦！

從住處55 Charles Street West到集合點市政廳步行大約1.6K，途徑Queen park(來多倫多跑步推薦這），一路上沒有看到太多宣傳或廣告是關於賽事的，但越接近會場冒出來的跑友越來越多！哇 腎上線開始熱情的分泌，身體開始想動起來了！今天一樣是B區出發，聯賽第二發預備備～

賽前的猶豫，上週跑完芝加哥，這週多倫多要認真拼，還是慢跑看風景？小夥伴說他想跑306看我要不要跟，心想 這剛好是我的目標耶！那次不跟？就這麼踏上425列車。

清晨的多倫多7度、乾冷，舒服的起跑溫度，體感非常好。一路上精神奕奕，看著大家熱情的歡呼聲滿是感謝！熟悉的海外加油團氛圍好不熱鬧，與群眾眼神交會的每個片刻，都能聽見如雷的吶喊，真誠為妳獻上加油！Taiwan～我聽到有人喊台灣，我們的客製化提高了外國人對於台灣的辨識度耶，心想 做這背心 值！

有別於上周的戰戰兢兢，這禮拜身邊有人幫配速，心情著實從容，看到攝影師能1秒微笑，心想 或許這場真的有機會可以破！多倫多的賽道平坦，美中不足是上下橋墩不少，部分路況不平整或需要經過輕軌的路段，前半馬93恰恰壓在306半馬的位置，心想如果後面爆炸了，那 ⋯跑就對了，告訴自己不要想太多！

一路順暢來到35K，以為順利的一切肌肉疲勞瞬間湧現，啊⋯我怎麼遠離列車一點了，眼睛盯著車努力告訴自己雙腳hold住hold住腳抬起來，內心戲不斷上演問自己～Did you do your best? 穩住陣腳，調整情緒不要因為獨跑而焦慮，也持續告訴自己頭腦保持清醒，轉移注意力來聽聽群眾的加油聲吧⋯⋯Keep going.Keep working.You almost there.

當時的加油聲突然變得好清晰，覺得自己不是一個人，身邊有這麼多人正為妳加油呢！承載著這麼多熱情的祝福，不管怎樣我都該勇往直前努力的奔回終點！終點拱門前看到308，啊～啊~真的還是差那麼一點,但是我知道自己真的已經盡力了，鼓勵著也安慰著自己～Yes, I did my best!!!我真的努力完成了~

連續兩場賽事在這一刻畫下休止符，在這疫情剛解封的時代，能勇敢飛到這麼遙遠的國度跑馬多不容易！雖然最終與PB無緣（上一篇網誌PB3:07:54）但一切的努力最終已幻化成美好的回憶，這是屬於我的一份精彩！

美、加雙城旅跑，一次旅跑解鎖3獎牌成功！2023芝加哥馬最近剛放榜，希望這篇網誌多少能幫助想去芝加哥的跑友們，一起開啟六大馬海外旅跑的大門！P.S. 在美、加現況已經沒有疫情問題，沒有快篩、沒有確診更不需要口罩！大眾交通工具搭地鐵、轉飛機沒有任何口罩限制，覺得能自由呼吸的感覺真好！希望台灣也能持續開放，徹底的流感化才能跟世界接軌！

11月初飛了一趟日本，很幸運被推薦代表桃園來千葉交流，日本的疫情現況就跟台灣類似，跑前要戴口罩並繳交健康聲明，跑後採訪也要口罩戴好才能說話！不同國家疫情開放仍有不同態度和限制，大家出國前還是要瞭解清楚並更新防疫規定，以免卡關！後記我的第二場六大馬，今天剛好放榜～I’m in I’m sooooo happy! I will be In Berlin Marathon 2023!!!2023有人也要飛柏林嗎？舉手～待續~～

商品推薦