訓練心得／我型我速萬金石馬拉松訓練營開箱
首先要感謝台北的朋友-桂香，告訴我這個好消息，讓我有機會報名我型我速萬金石 2023 mizuno訓練營。第一階段要先繳交相關資料審核，結果順利率取。第二階段要進行五千公尺測驗與面試，教練特別強調，並不是跑得快的就一定會錄取，也不是跑得慢的就沒有機會。當天我依照教練期望的穩穩地跑出均衡的配速，雖然速度沒有很快，但跑姿和配速應該還不錯。結果真的如同教練說的，有幾位跑很快的跑者，並沒有被錄取。
我覺得錄取的條件，是整體考量，譬如說平常是否有好的運動習慣，跑步是否能夠穩定配速、跑姿是否良好...等等。
在徵選面試過程時，琦琦教練就和參與徵選的跑友們分享了很多跑步的心得，琦琦教練提到，每一個人想上好訓練課程，要先學會當自己的教練，能了解自身的狀態，有獨立思考的能力，且培養良好的習慣，這讓我感到非用的受用。
兩個階段我都幸運地錄取了，報到當天就拿到一箱滿滿的Mizuno裝備，從跑帽、跑衣、跑褲、跑鞋、三雙襪子、鞋袋。一拿到Mizuno Rebellion，這雙鞋子擁有G3大底，抓地力強等特性，三明治底，跑起來會有叭叭聲，幾次的練跑下來，剛好都碰到下雨，鞋子跑在泥濘的草地之後，清洗非常容易，清水沖洗一下就馬上很乾淨了。
這是一雙適合磨合型、競速型的好跑鞋，我實際跑了22k長距離測試，跑感相當不錯，鞋子的後半柔軟，腳感直接，有極佳的避震、穩定性也很好，透氣度也不錯。缺點是舌片有點大。
幾次的練跑下來，除了鞋好穿，讓我整體的體感感覺相當不錯，鞋子的表面很容易清洗，讓我在一個月之後的五千公尺測驗，又進步了30秒以上。期待接下來在專業琦琦教練的指導，與擁有Mizuno Rebellion好跑鞋的完美配合下，能夠再創個人新紀錄。
最後附上萬金石 2023 mizuno訓練營學員的大合照，希望大家都能完成訓練課程，都可以順利跑出好成績。
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