2022 世界田徑攝影大賽入圍名單大公開 竟有場景入圍兩次

2022年即將進入尾聲，也代表每位揮灑汗水的運動員們，又完成了一頁屬於自己的新篇章。而繼先前 世界田徑總會 ( World Athletics ) 已經公佈的三張 世界田徑攝影年度決選照片 ，近期也公佈了所有進入入圍名單的 26 張照片，讓世人看見不一樣的田徑觀點。

延伸閱讀：【話題】 停格經典 ! 2022 世界田徑年度攝影決選名單出爐 三項作品將角逐最後榮耀

入圍相片

本次的世界田徑年度最佳攝影作品總計有 110 件，共來自 33 個國家的攝影師作品。而最後將參賽作品縮小到 26 張入圍，或許在欣賞照片的同時，你也可以排序你心目中的那張最佳照片。

澳洲的 Kurtis Marschall 參加世界田徑錦標賽 Oregon22 男子撐桿跳高資格賽。(圖片來源：WA / Morgan Treacy)

“彩虹之上的某處”：荷蘭選手 Rutger Koppelaar 在慕尼黑歐洲錦標賽男子撐桿跳決賽與天空完美呼應。(圖片來源：WA / Kai Pfaffenbach，Reuters )

慕尼黑歐洲錦標賽 110 米欄決賽中 Sasha Zhoya 跨破了最後一道欄架。(圖片來源：WA / Matthieu Tourault, Mattphot Photography )

瑞典 Mondo Duplantis 在世界田徑錦標賽 Oregon22 男子撐桿跳決賽中，創造世界紀錄並贏得金牌，觀眾為其瘋狂。(圖片來源：WA /Christian Petersen，Getty Images )

英格蘭 Abigail Irozuru 參加在亞歷山大體育場 2022 年伯明翰英聯邦運動會女子跳遠決賽的練習跳攝影：David Ramos，Getty Images

Andreas Hofmann 在慕尼黑歐洲錦標賽標槍資格賽中展現絕佳表現。(圖片來源：WA /Felix Sanchez Arrazola, fotorunners.es )

千里達及托巴哥的選手 Jereem Richards 在英國伯明翰亞歷山大體育場舉行的英聯邦運動會男子 200 米決賽中，奪得金牌後慶祝。(圖片來源：Phil Noble，Reuters)

德國選手 Kristin Pudenz 在 慕尼黑歐洲錦標賽 女子鐵餅比賽中獲得銀牌。( 圖片來源：Klaus Peters )

瑞士的 Ditaji Kambundji 在貝爾格萊德世界室內錦標賽的 60 米跨欄決賽中摔倒後。( 圖片來源：Tobias Lackner )

在加州胡桃市舉行的第 62 屆聖安東尼奧山大學接力賽中，參賽者於早晨中在進行障礙賽。( 圖片來源：Kirby Lee )

韓國世界室內金牌得主 Woo Sanghyeok 在多哈萬達鑽石聯賽中跳高 2.33 米後慶祝。( 圖片來源：Vinod Divakaran，Inside Qatar )

牙買加的 Shericka Jackson 在世界田徑錦標賽 Oregon22 上以 200 米冠軍的身份衝過終點線。( 圖片來源：Solene Decosta )

比利時選手 Nafissatou Thiam 參加世界田徑錦標賽 Oregon22 ，並於女子七項全能 跳遠比賽中的動作照片 -( 圖片來源：Jasper Jacobs )

在塞爾維亞舉行的世界田徑室內錦標賽第三天，美國選手Grant Holloway 在男子 60 米跨欄半決賽中大幅領先對手。( 圖片來源：Sam Barnes，Sportsfile )

瑞典的 Mondo Duplantis 在世界田徑錦標賽 Oregon22 男子撐桿跳決賽中創造世界紀錄並贏得金牌。( 圖片來源：Christian Petersen，Getty Images )

瑞典 Mondo Duplantis 在洛桑舉行的萬達鑽石聯賽比賽期間跳過六米。( 圖片來源：Chiara Montesano, Vinco Sport )

位在德國慕尼黑的歐洲錦標賽女子 800 米決賽中的賽道和天空顏色匹配。( 圖片來源：Quentin Felden )

瑞典的 Mondo Duplantis 在俄勒岡州世界田徑錦標賽男子撐桿跳決賽中打破世界紀錄。( 圖片來源：Pawel Skraba，Super Express Media Group )

世界 U20 錦標賽女子 4x100 米接力決賽中，一隻特羅鳥站在跑道上。( 圖片來源：Oscar Munoz Badilla，fotografiadeportiva )

美國選手 Noah Lyles 在俄勒岡州世界田徑錦標賽男子 200 米決賽中奪得金牌。( 圖片來源：Ezra Shaw，Getty Images )

德國選手 Lea Meyer 在美國俄勒岡州海沃德球場舉行的世界田徑錦標賽，女子 3000 米障礙賽時頭朝下落水。( 圖片來源： Martin Rickett, PA Media )

荷蘭選手 Rutger Koppelaar 在慕尼黑歐洲錦標賽參加男子撐桿跳決賽。( 圖片來源：Andrej Isakovic，Agence France-Presse )

巴哈馬的 Shaunae Miller-Uibo 在世界田徑錦標賽的 400 米比賽中即將完成賽事。( 圖片來源：Jeff Cohen )

世界紀錄保持者 Barbora Spotakova 在捷克錦標賽中參加標槍比賽( 圖片來源：Eduard Erben，Czech Photo Agency )

目前最後決選即將訂於12月初，正式公佈今年度的田徑攝影照片，屆時再請各位熱愛攝影和田徑的跑者期待。另外看完所有照片後，你是否有最心儀的照片呢，不妨在心中做一個排名，打造專屬於你的田徑年度照片吧。

參考資料：World Athletics

責任編輯：Chun]

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