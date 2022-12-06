賽事心得／東吳超馬 個人60分鐘&五小時接力秘訣大公開

東吳國際超級馬拉松，作為國內最早出現的超級馬拉松賽事，今年有緣以東吳學生的身分來參加60分鐘個人體驗賽及5小時接力賽。

2/3日一早，天空下著毛毛雨，我如往常上早八般出門前往東吳外雙溪，簡單用過早餐後，前往檢錄區檢錄領物資。整個學校此時充滿著比賽風情。領完物資稍作準備後，與學長姐們會合，站上這熟悉不過的東吳操場起跑線。小小的操場上此時人山人海，場邊無數媒體鏡頭，期待著開跑的那一刻，此時我想著，要是等等起跑衝第一個，不就能上新聞畫面了嗎?因此決定等等一開跑就全力衝刺。東吳超馬跑道上規劃是1、2道為24小時選手跑道，3-5跑道為30分鐘、60分鐘及五小時接力賽使用 早上9:00 Ten、Nine---Three、Two、One 鳴槍，東吳國際超馬30、60分鐘與24小時選手一同起跑，我與學長全力衝出，也就有了封面這張照片。

在前10幾分鐘，速度上都還蠻穩定的，而這時也逐漸口渴，我才發現到一個問題，只有24小時選手有補給，其他組別甚麼都沒有，眼看時間還有幾十分鐘，這時我選擇主動降速到4:20/公里。好在是在自己學校，場上、場邊都是認識的朋友們，跑起來可以說是熱血沸騰，源源不斷的加油聲，以及與學長姐擦身而過時互相加油打氣。下次參加60分鐘組時會先請朋友在場邊給水，相信成績上會有更好的表現，最終以34圈完成60分鐘個人體驗賽。

稍作休息後，時間很快來到下午三點，五小時接力賽午跑組檢錄時間，很高興田徑隊的邀請讓我有機會能參與接力賽。

賽事進行方式是一隊10人，一人30分鐘，以腳環晶片計時，因此把腳環換到下一棒的時間也算自己的。而交棒時間是前&後兩分鐘，大家或許有發現，訣竅就在這裡! 讓強的人在前兩分鐘就接，跑到最後兩分鐘，可是足足多跑了4分鐘呢。

這次我擔任的是午跑時段第四棒，17:30-18:00 在冬天的台北這時已完全天黑，二度站上操場的我在起跑前訂了一個小小目標-破個人5公里PB。

這時氣溫相較早上下降許多，同時跑道上人數也少了許多相對早上好跑，接過晶片後大步向前，跑起來那叫一個爽，3分尾的配速前進著。當然這個配速對我來說，到後面就漸漸撐不住了啦，最終以19圈完成我這一棒的任務。5公里成功突破個人紀錄來到19:26。

最終也在其他隊員的努力下，以61.567公里拿下東吳學生組第一名。

雖然是自己學校主辦的比賽，但我認為還有很多地方可以加強，或許是因為前兩屆因疫情停辦導致經驗沒有傳承？在比賽前發賽前通知時日期居然打錯，而重發又忘記付檔案，寄到第三次才終於是正確的；上午60分鐘組檢錄時，甚至拿別人的晶片給我？我要是沒檢查就白跑了；而接力午跑組頒獎時間更是一改再改，讓選手白白在會場等待幾個小時，才又說改到隔天早上一早頒發，我認為會出這些包絕非偶然，一定在程序上出了大問題，當然我非常肯定志工同學老師的付出與努力，但作為國際賽事，或許應該更謹慎一點。

最後再次感謝東吳田徑隊的邀請，以及所有在這場超馬服務的同學老師們！接下來，我們12/18臺北馬拉松見。

東吳國際超級馬拉松60分鐘個人體驗賽

總🥇& 五小時接力賽 東吳學生組 🥇、總🥉

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