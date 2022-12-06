跑步小品／你是我的眼 讓我們跑更遠！

（左起「中華視障路跑運動協會」秘書長帥氣保羅–蔡銘坤、理事長焦丕康和肉腳合影）

每個跑者都有自己獨特的跑步故事，視障跑者也不例外，人稱丕康的焦丕康，從小就因為遺傳性的「視網膜色素性失養症」，導致視網膜內的色素細胞慢性衰退，視力逐漸退化，只要光線不夠就看不見，這讓他後來決定投入穩定的公職服務，從稅務人員開始，直到因為視力問題從大同區公所會計主任的職務退休，整整從事公職22年。「我眼睛不好，也不想跑步，怕撞到人！退休後去上盲用手機課，老師問要不要試試看視障路跑？才知道原來還有視障路跑，我去上協會的臉書，就近選擇台大夜跑團，從民國107年到現在，跑齡四年…」。

（圖右的「中華視障路跑運動協會」理事長焦丕康在三商盃路跑代表協會接受捐贈 照片提供：蔡銘坤）

談到自己和跑步的緣分，丕康臉上始終漾著笑意，規律練跑以後，發現自己原先的過敏體質因為跑步促進血液循環而改善，體力也增加；最大的好處是，當他照顧受失智所苦而有些暴力傾向的老父親，可以承受父親突然的一巴掌或一腳踢，身體和心志的承受度都和以往不一樣，「慢慢把勇氣鍛鍊出來，面對不確定的環境，自己的成熟度也出來了！」兩年多前，丕康義不容辭扛下擁有全台14個跑團的「中華視障路跑運動協會」理事長一職，和得力助手–擔任秘書長、平時是視障陪跑員的帥氣保羅蔡銘坤一起來到《肉腳的跑步人蔘》節目，他們說：「我們不是弱勢團體，是一個運動團體，在各種活動中都想盡各種辦法推廣，讓更多人參與、知道我們！

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從北到南14個跑團的「中華視障路跑運動協會」

民國89年創立的「中華視障路跑運動協會」，有22年歷史了，目前153位會員全是視障跑者，另有三四百位陪跑員；最初只是在北田的一個小跑團，歷年積極推廣，至今從北到南總共有14個跑團。陪跑員的第一次會經歷「偽盲體驗」，以眼罩或口罩罩住雙眼，由合格陪跑員帶著跑走，體驗看不見的感覺。跑步時視障者的位置在右邊，陪跑者在左邊，兩人一手拉著陪跑繩，另一隻手擺臂。丕康說，即使是國手，偽盲體驗也會緊張，一位女性馬拉松國手在體驗時，左手臂始終沒有擺臂而伸直向前，就怕碰到別人或異物，顯見視障者跑步是不容易的事。

跑齡近二十年的老馬–帥氣保羅，第一次體驗偽盲是繞中正紀念堂一圈兩公里，身為老馬也「驚嚇到」，起初認為應該無法勝任視障陪跑，但在比賽時看到視障者奮力向前的身影，覺得如果可以幫助別人，又何樂不為？「我住在基隆，當時就參加距離最近的信義團，在國父紀念館跑，這幾年拜疫情之賜，不必出差，基隆也有跑團了，禮拜一就參加基隆團，也擔任團長；禮拜二在信義團、禮拜五到台大夜跑團支援，很多陪跑員都是看哪個時段、地點方便，機動參加。」

目前協會跑團的分布如下：（詳細練跑時間地點和團長資訊，請上中華視障路跑運動協會FB查詢）

【北區】台北：台大、信義、松山、中山、新莊、天母、台大校園夜跑團基隆、桃園、新竹

【中區】台中-黎明視障陪跑團、松竹視障陪跑團

【南區】台南、高雄

（信義團在國父紀念館團練 照片提供：蔡銘坤）

（參加三商盃路跑 照片提供：蔡銘坤）

「你是我的眼」 賽道暖心故事多

丕康印象最深刻的是自己的初馬–台中花博馬，最後幾K進入隧道，兩腿已經硬到不行，停下來再啟動非常吃力，「我的陪跑員一直猛喊：視障者 借過…！回音響徹整個隧道，聲音大到大家沒辦法裝作沒聽到」（笑…跑到終點時，主持人特別介紹了他，引起在場跑者歡呼，讓丕康感到自己受到重視肯定，心裡非常感動！已跑49馬的保羅，目標並不是百馬，擔任陪跑員這幾年的感動，讓他把目標放在接下來一次次的陪跑任務。記得2020年，他身為至今台灣唯一一位視障百馬跑者周志柔的陪跑員，在疫情中完成百馬心願，「我感到無上光榮，非常驕傲光榮！」

**延伸閱讀 ：一百場看不見的馬拉松！https://reurl.cc/WqAdx7

另外，更令他想不到的是，陪跑讓他找回對初馬的感動，「我今年陪一位視障者跑初馬–烏來馬，其中越野的2K很不好跑，跑完後我熱淚盈眶！初馬一生只有一次，因為陪跑，我又體會到了初馬的感動！12月我還將陪另一位跑太魯閣馬初馬，我非常期待，一定要好好準備，希望自己能繼續在陪跑的路上…。」

組龍舟隊、認養台北馬補給站 讓更多跑者認識協會

協會為了讓更多跑者認識並加入成為夥伴，近年一直努力參加各種活動，像是今年端午節，特別組了一支「睜一隻眼閉一隻眼龍舟隊」，成為史上首支參加龍舟大賽的視障者隊伍；十月份舉行的UTB跑者節，也上台自彈自唱表演，今年的台北馬，協會認養了位在全馬賽道19.8K處的補給站，「今年是第一次，如果成功，明年會在半馬賽道也認養一個補給站，協會將擔任志工負責倒水，會員也會幫跑者加油，希望大家到時跟我們打個招呼，互喊一聲加油！」

「睜一隻眼閉一隻眼龍舟隊」是國內首支挑戰龍舟賽的視障者勁旅 照片提供：蔡銘坤）

（協會會員與陪跑者在UTB跑者節自彈自唱好精彩！照片提供：蔡銘坤）

許多視障跑者速度驚人，保羅指出，國際級馬拉松賽事，如台北馬和渣打馬，一位視障者可以配四位陪跑員，每十公里換一位，在規定的地點交棒，而且是在行進中交棒，不必停下來（但陪跑員交棒後要自己跑回終點喔～）。有些跑友卻步於擔任陪跑員，就是因為覺得很多視障者速度很快，但協會強調，包括願意陪走者、或9分速10分速都歡迎，因為每位視障跑者的速度大不相同，歡迎各種速度的跑友加入陪跑行列！

陪跑的條件基本上，如果你1 喜歡跑步 2 個性有點雞婆 3 喜歡聊天 4 以上皆是 5 不確定 不論你屬於上述哪一種，都可以聯繫協會先試試陪跑再說。丕康微笑著說，陪跑員不能任由自己的速度跑，而必須以視障者為主，「視障跑者真的把生命交在你的手上，你生命中有多少人這麼信賴你、願意把生命交在你的手上？你會發現，當下的你是多麼有力量！」

（享受陪跑的柳妙貞，與視障夥伴一起～上：跑過海風馬拉松的水坑，下：挑戰淒風苦雨的風櫃嘴 照片提供：柳妙貞）

（不論是左：25個上坡的馬祖馬、或右：平緩的河濱，享受兩人三腳的跑步之樂 照片提供：柳妙貞）

丕康的初馬以5:33完賽，跑著跑著曾經獲得國道馬的視障組第一名，他的第二馬–渣打馬就破5，成績來到4:54。「我的目標是能跑很久，我有僵直性脊椎炎，盡量跑一休一，讓我的肌肉可以放鬆；跑步可以降低我的發炎狀況，現在我不求速度也不求距離，希望能穩定的健康跑下去，重點是養成運動習慣，為健康、為開心、為享受而跑！」他也分享，最喜歡天母運動公園跑道的空氣，「呼吸完全不費力，舒服的呼吸感覺讓你跑步更輕鬆！大家可以來跑跑看！」至於享受陪跑喜悅的保羅，已預約了一位視障者跑明年的名古屋女子馬，到時他將是「萬紅叢中一點綠」，以配速員身分體驗純女子馬拉松。保羅本身擁有領隊、導遊執照，視障者也很喜歡跑旅，「我要好好做功課，把我看到的每一幕、經過哪些風景，好好轉達給他們。我要仔細做功課、好好準備，這就是我希望的跑步目標。」

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