全台第一場夾娃娃公益路跑 伯立歐蕎麥公益路跑2200人為愛啟程

2022第九屆「伯立歐蕎麥公益路跑」12月4日(日)6:30在彰化縣二林鎮二林工商開跑，超彭湃補給站龍蝦、泰國蝦、干貝、鮑魚等，還能邊跑邊欣賞全台唯一的蕎麥花田景色，近距離接觸味全龍隊長吳東融、球星曾陶鎔、小龍女啦啦隊、民視一姐梁佑南、知名藝人徐亨、元六、馬國畢及戲說台灣名演員、台灣那麼旺歌手等多位藝人朋友，跑完還能暢玩夾娃娃機的公益路跑，獎品有65吋電視、Dyson空氣清淨機、折疊腳踏車……等8000個獎品，不但吸引2200名跑者報名參加，超過700名的志工投入服務，共同相挺伯立歐建家園，還吸引許多附近居民與娃娃機迷前來試手氣。

(圖/大會提供)

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今天由行政院中部聯合服務中心洪宗熠副執行長、彰化縣王惠美縣長、二林鎮蔡詩傑鎮長、謝衣鳳立法委員、吳淑娟議員、洪騰明議員、頂新和德文教基金會蕭巧怡執行長、伯立歐顧問團楊奕強創團長、輝庭企業股份有限公司蔡長銘董事長、富味鄉食品股份有限公司劉兆華總經理、國際獅子會300-D3區李春季總監、壽米屋企業有限公司陳肇浩董事長、康博精準健康管理集團吳俊毅董事長、永溢環保科技有限公司陳國仁董事長、中源機電顧問股份有限公司林益輝董事長等多位關懷弱勢、熱心公益的貴賓一同鳴槍起跑。賽程分為半馬(21K)、健康(11K)、輕鬆(7K)3組，從二林鎮出發到竹塘鄉伯立歐家園預定地，沿途可以欣賞蕎麥花田、美人樹等田園風光，小鎮居民更大力支持，自發性加碼補給品，補給站數高達12站，有當地蕎麥美食外，更有龍蝦、泰國蝦、干貝、鮑魚、烤雞、烤豬、紅酒等，讓參加過的跑者都難以忘懷。

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第九屆除了沿襲往年的豐富內容外，今年更是由梁佑南、元六、徐亨、方琦、嚴長憲、羽庭、洪喻蕎、林奕妘、林秀芳、林薇、楊博智、楊子儀、林盈盈、張婧衧、張佳亦、張巧玫、施馨喻藝人朋友擔任7K領跑員，11K領跑員由馬國畢和其家人帶領，多位藝人朋友到場支持就是要挺伯立歐建家園。現場擺放40台有豐富禮品的夾娃娃機，其壯觀的畫面更由飛絡力電子股份有限公司總經理/伯立歐顧問團創團長楊奕強、伯立歐顧問團及友善公益的企業組織所贊助，成為台灣第一場夾娃娃機公益路跑，提供跑者及小鎮居民同樂，所得皆挹注於「伯立歐家園」建築經費。

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王惠美縣長說，伯立歐蕎麥公益路跑是彰化馬拉松嘉年華最後一場，同時也是最令人感動的，有身障朋友一起來參與，還有許多藝人朋友來響應做公益，跑者們的參與都是在幫助身障者，如果願意在完賽時將晶片捐出來，就能幫助伯立歐加快築夢家園的腳步。

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楊奕強指出：自從在今年擔任伯立歐顧問團創團長後，心心念念的就是如何幫助伯立歐早日籌措到經費，完成伯立歐家園的夢想，讓身心障礙朋友年老時都能有處安心居住的家園。建設經費1.8億元，目前籌措到的資金不到6千萬元，期盼廣邀更多的人來關注身心障礙者雙老的問題，共同幫助伯立歐。

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社團法人彰化縣喜樂小兒麻痺關懷協會陳忠盛理事長回應：一個身障社福團體要不假他人之手，靠自己的力量辦大型的活動不是件容易的事，能持續9年全部仰賴各界的善心人士、企業、組織、團體、跑者、志工等，感謝有您們，成為我們籌建家園這條路上的陪跑員。邀請更多民眾能加入我們，一起迎向夢想實現的一天。

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「伯立歐蕎麥公益路跑」由主辦單位彰化縣喜樂小兒麻痺關懷協會自2014年起辦理，為籌募「伯立歐家園」建築基金的公益路跑活動，已經連續辦理第9年，目的為鼓勵身心障礙者勇於走出戶外，與民眾一起在賽道上努力勇往直前；最終目標是期盼透過賽事，讓更多人看見並支持協會為身心障礙者在年老時，能有一處安身立命的家園在做的努力。

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