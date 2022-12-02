賽前情報／礁溪溫泉馬拉松 半馬200列車配速計畫

跑在風光明媚的宜蘭，跑後的礁溪溫泉泡湯非常享受的馬拉松行程，很容幸能夠擔任2022年礁溪溫泉馬拉松200半馬配速員，擔任配速員除了平時的練習之外，對賽道的了解，才能穩穩的配速成功，此次同班配速的列車長上茗、丹尼與我共3位列車長，有我們的帶領協助下，來完成這場配速任務。

半程馬拉松 (21.5KM) 礁溪國小(起點) → 礁溪路四段(台9線) → 右轉大忠路(宜2) → 左轉大忠路(宜5) → 龍泉橋 → 右轉林尾路(宜5) → 經兔子迷宮礁溪浴場、林美社區遊客中心 → 大楓橋 → 林尾路(宜5) → 經金棗文化館、美豐碾米工廠 → 靠右柴圍路(宜5) → 經艾德堡德國城堡民宿、白鵝村 → 四結路(宜5) → 經柴圍佃圳水門公園 → 龍泉路 → 右轉龍泉路177巷 → 右轉漳福路(往龍潭湖) → 右轉環湖道路 → 經龍潭湖公園 → 直行漳福路(宜5-3) → 經Herbelle龍潭湖畔悠活園區、潭酵天地觀光工廠 → 直行龍泉路69巷/育龍路(逆向機車道) → 左轉龍泉路 → 四結路 → 過開蘭路 → 右轉四結路 → 三興巷 → 礁溪路一段247巷前路口左轉 → 右轉柴圍路 → 經白鵝村柴圍福德廟 → 林美環線自行車道 → 右轉林尾路(宜5) → 大楓橋 → 林尾路(宜5) → 左轉龍泉橋 → 直行大忠路(宜5) → 續接德陽路 → 經跑馬古道公園 → 湯圍溝溫泉公園前右轉 → 德陽路111巷 → 仁愛路48巷 → 右轉仁愛路 → 左轉和平路 → 右轉礁溪路四段(台9線) → 礁溪國小(終點)

半馬路線及高度圖參考

半馬組總長約為 21.5 公里，今年路線與去年相同，從礁溪國小出發後，先伴隨山景前進，途經柴圍佃圳水門公園，經風景明媚的龍潭湖公園，經在地的光觀工廠，讓跑者更了解礁溪的美，也讓大家一覽宜蘭的在地風景名情。 配速策略： 這次半馬組實際距離約有21.5公里，屬於超半馬賽事，比標準半馬多了些里程配速會有點落差，提醒跑者要特別注意。在爬升部分由上面的高度圖來看，有幾個坡要特別注意，分別是9-12K、17.5K處有比較陡峭的上下坡，但跑者不用擔心，整段路程上下坡路段大約海拔+-40公尺，列車長的配速策略為： 上坡配速約5分40秒/公里 下坡配速約5分15秒/公里 平路維持約5分28秒/公里 讓跑者可以在大約1小時58分至59分左右回到終點，順利完成破2。

補給策略

本次賽事補給站共有6站，分別為3.5k/6k/8k/11.4k/13.5k/17.6k，經過補給站會以降速不停為主，配速約略降10-15秒左右，而車長們會前後分配進補給站，因此不用擔心喝完水之後，會找不到列車長，依照自己的習慣進行補給，等到出補給站時，配速會逐漸調回預定的配速，乘客們不用為了跟上車長而加速度，最重要的是要確實喝水補給，適時補充水分跟能量。

賽前提醒

距離賽事只剩下幾天，高強度的訓練可以減緩，避免受傷，可以多吃點碳水化合物(比正餐的量多三分之一即可)儲備能量。

訓練很重要，休息更重要，絕對要睡飽，賽前千萬不要熬夜。

賽前晚上可以泡個熱水澡，讓肌肉舒緩，早早就寢。

賽前晚上將所需要的裝備及補給品準備好，不要到會場慌亂尋找，影響參賽心情。

早餐一定要吃，起跑前3~2.5小時吃完，吃自己習慣的早餐即可，忌油膩、高刺激性的食物。

賽前排空也很重要，等廁所跟上廁所很花時間。

面對逆風及上坡可以將身體往前傾，也可以節省一點體力。

最後也是最重要的，賽中如果身體不適甚至有暈眩的狀況，請立即停下，尋求大會人員協助，如果狀況無法恢復不要硬撐完賽，跑馬是為了身體健康，賽道永遠都在。

祝大家都能順利達標，無傷完賽。 跑完記得泡個溫泉放鬆♨️