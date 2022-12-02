賽前情報／礁溪溫泉馬拉松 全馬500列車配速計畫

大台北的溫暖後花園──礁溪

礁溪，可說是大台北地區進入東半部的門戶之地，除了因聞名全國的溫泉而成為旅遊勝地，也有著五峰旗風景區、林美石磐步道、近幾年爆紅的櫻花陵園渭水之丘、聖母山莊抹茶山景等風景優美之處。參加一場礁溪馬拉松，便有機會玩遍所有地點，最後再享受令人疲憊全消的美人湯，十分值回票價。

冬戀蘭陽溫泉季 替跑旅加溫

今年的礁溪溫泉馬拉松，搭配「冬戀蘭陽溫泉季」活動一同舉行，活動時間從比賽前一天（12/02）到隔週末（12/11），跑者們不僅能在比賽期間共襄盛舉，若是意猶未盡，更能於隔週再訪美麗的溫泉鄉。

12/2(五) 17:30祈水感恩禮暨感恩之夜，也是礁溪馬的選手之夜🥳，邀請美聲歌手🎙王艷薇、🎙梁文音獻唱，為系列活動揭開序幕。

12/3(六) 05:20 #2022礁溪溫泉馬拉松，自礁溪國小出發🏃‍♂！飽覽礁溪最優美的景緻，賽後貼心提供「老派溫泉專車」帶你體驗水質絕佳的礁溪溫泉♨，及欣賞溫泉小鎮的人文風情，非常適合來場犒賞自己的輕旅行或全家親子旅遊🧳。

賽後隔天緊接12/4(日)踩街嘉年華；12/05(一)–12/11(日) 溫泉美食旅展，消費滿百贈好禮、消費滿千抽液晶電視、空氣清淨機、switch遊戲機、5星飯店住宿券、餐券、泡湯券、紀念品…等多項好禮🎁。

台日老派變裝派對 跑出新形象

本屆主辦單位也於半馬與健跑組中，特別增加了「台日老派變裝」的玩法，邀請跑者們發揮創意，在賽道上成為最吸睛的一顆星，並也準備了豐厚的獎品，讓參與者滿載而歸。

（台日老派變裝派對活動頁面）

運動筆記配速列車 歡迎您的搭乘

本屆礁溪溫泉馬拉松，依舊由運動筆記配速列車團隊為各位服務。

（本屆礁溪馬，運動筆記配速列車提供全馬、半馬各 5 班次之服務）

全馬5:00列車 配速計劃報你知

本班次為設定於大會時間5:00:00進站之列車，將由子其、忠諭擔任列車長，引領跑友們共享小鎮中的湖光山色，於櫻花陵園鳥瞰蘭陽平原與太平洋，享受各式美食補給，並於指定時間完成賽事。

（路上請認明 5:00 車牌）

本屆賽道大致與2020年相同。起跑後，會先往五峰旗風景區方向微上坡 3 公里，之後到第 24 公里處皆於平緩偶有起伏的礁溪城鎮與近郊移動；而自第 25 公里起，便要進入本場賽事最為挑戰的櫻花陵園路線，爬升至接近第 31 公里左右，抵達標高將近 550 m 之最高點；最後的路程雖多為下坡，不過來到此處已有累積一定的疲憊，亦須注意腳步。

里程（km） 路況簡介/注意事項 跑動時平均配速（time/km） 休息站/休息時間 累計時間 0 ~ 4 1. 往五峰旗風景區2. 微上坡 7'00' 3.3 km休息 20 秒 0:28:20 4 ~ 24 1. 礁溪小鎮2. 路面些微起伏 6'50' 7.8 km、10 km、12.4 km、14.5 km、17.9 km、21.9 km、23.9 km各休息 20 秒 2:47:20 24 ~ 32 1. 往櫻花陵園連續上坡2. 7 km 爬升約 500 m 7'30' 26.5 km、30.4 km各休息 60 秒 3:49:20 32 ~ 37 1. 連續下坡2. 下坡須注意腳步 6'20' 32.5 km、35.5 km休息 30 秒 4:22:00 37 ~ 38 陡上坡約 500m 後下坡 7'30' 無 4:29:30 38 ~ 42 1. 下坡至約 40 km2. 平緩至終點 6'50' 38.4 km休息 20 秒 4:57:10

以此配速計劃進行，預期進站時間為 4:57:10，保留些許因交管、美食、熱鬧氣氛深受感動而耽誤的緩衝時間。

原則上平地跑動時配速會落在6’40” ~ 6’50” / km間上山跑動時配速會落在 7’25” ~ 7’35” / km 間，下山跑動時配速會落在 6’20” ~ 6’30” / km間；各站休息時間為列車長之設定，跑友仍須依身體狀況及補給情形自行調整長度，避免因強行跟車而造成身體不適。

運動筆記配速列車，感謝您的搭乘。#礁溪溫泉馬拉松#運動筆記配速列車#bijipacer#RunForYou#RunForChange#RunForTaiwan