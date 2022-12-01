陳彥博備戰育空極地超馬！雷理莎：擁抱後就不說加油了

陳彥博趁空閒時探練雷理莎。圖/雷理莎臉書粉專

近期台灣超馬好手陳彥博，正在為加拿大育空極地超馬賽備戰，拖著他的雪橇進行 6 字環台訓練，這一天的行程他來到了高雄，並將該城市的最後一站選在高雄美術館，因為這裡對他來說是一個充滿回憶的地方，而且還有一位生命中很重要的朋友－雷理莎。在抵達美術館時，陳彥博雪橇北南台灣模擬訓練已經完成了快 400 公里，雷理莎看到他疲憊的眼神，瘦了 5 公斤、曬得焦黑的身材，但他卻在發著光，而這件事也影響了雷理莎。

陳彥博在高雄的最後一站選在美術館，和雷理莎相擁鼓勵。圖/雷理莎臉書粉專

雷理莎分享：「好幾年前，我隻身在台北，沒有成績，經濟也不穩定，但又不想斷掉重回運動員的夢想，於是靠著一邊當模特一邊訓練來養夢想，有時候連房租都快繳不出來。記得有一次在跟我媽通完電話，我笑著說我很好，掛上電話後思緒卻陷入了泥沼⋯⋯」。當時雷理莎打從心底覺得自己怎麼可以這麼沒用，但她不想讓自己待在那負面情緒裡，只想趕快找個樹枝把自己拉起來，剎那間她想到同為運動員的彥博是怎麼樣的從無到有，儘管他打了上百通的電話找贊助，被拒絕百次也不放棄，陳彥博不但沒有抱怨當運動員有多辛苦，反而只管著繼續找方法走他的路。

陳彥博的努力讓當時陷入低潮的雷理莎被光芒照亮。圖/雷理莎臉書粉專

想到陳彥博努力的故事，雷理莎的心情緩和了下來，心裡慢慢被照亮了，因此她轉過來看著自己說：「雷理莎，妳該停止自憐了」。

儘管擔任運動員面臨重重難關，但陳彥博不抱怨反而持續找方法堅持下去。圖/雷理莎臉書粉專

故事過了幾年後來到了現在，雷理莎站在美術館的地標石，和陳爸媽跟潘老師一起，看著陳彥博到來，陳媽媽笑著說：「他就是皮，就是固執。」雷理莎答著：「是呀，就是因為固執，所以大家現在都在這，而他兩個月後會帶著大家的愛，出發育空比賽。」

陳彥博 6 字環台訓練抵達高雄美術館時和爸媽一同合影。圖/雷理莎臉書粉專

隔天陳彥博特地去拜訪正在訓練的雷理莎，並一起吃了晚餐，陳彥博告訴雷理莎：「為什麼高雄的終點會選擇美術館，是因為我們一起在這訓練時，對我很有意義，謝謝你。」

陳彥博和雷理莎一起享用晚餐，互相鼓勵。圖/雷理莎臉書粉專

雷理莎回說：「這對我也很有意義，畢竟美術館是我從小跑到大的地方，我們真的跑了好久，對吧！擁抱後送你出門，就不說加油了，你就繼續做那位調皮又固執的男孩吧！你自然會知道接下來該往哪裡走。」

雷理莎：擁抱後送你出門，就不說加油了，你就繼續做那位調皮又固執的男孩吧！圖/雷理莎臉書粉專

新聞來源：雷理莎

責任編輯：Eulla

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