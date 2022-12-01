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謝忻頂豔陽完成初馬！熱到在胸口狂塞冰塊

運動筆記／ Eulla

藝人謝忻在 41 歲生日這天以 6 小時 35 分完成初馬挑戰。圖/謝忻臉書粉專

熱愛戶外運動的謝忻，不時在社群發布跑步、登山、潛水等照片，在上週末 11/27 日正是她 41 歲的生日，她決定用人生第一場全程馬拉松來慶祝這特別的日子，早早就報名參加第四屆故宮南院馬拉松，並成功以 6 小時 35 分完成初馬的挑戰。

那天謝忻頂著南部熱情的太陽，穿著長袖的運動上衣和長褲，頭上則戴上胡瓜贈送的順澤宮帽子，全身包緊緊，但天氣實在太熱，途中她一度熱到拿冰塊狂往胸口塞來降溫，衝線的那一刻更是止不住情緒的放聲哭了出來，大喊著好累，她說：「我其實根本不知道我自己是如何完成那 42 公里的賽事。」

賽事當天豔陽高照，謝忻熱到拿冰塊狂往胸口塞來降溫。圖/謝忻臉書粉專

謝忻分享：「我只記得大家的加油聲、補給站唱的生日快樂歌、陪跑夥伴的激勵聲，還有完賽當下放聲大哭的謝若葦。嘉義的高溫絲毫沒有對壽星手下留情，連微風和樹蔭都是沿途的奢侈品，而艷陽下的故宮南院也如同海市蜃樓般地模糊。真的太熱了，我只能一直把冰塊往胸口塞，而且賽事太辛苦了，我在越過終點線後，直接情緒潰堤。」甚至她還在自己的貼文地下逗趣的留言表示，我在此宣布休息10年不跑步。

謝忻表示，自從報名全馬後，她就告訴自己一定要跑完。圖/謝忻臉書粉專

雖然嘴巴上這麼說，但其實謝忻比誰都還要堅持，她說：「從報名全馬的那一刻起，我就知道，我一定要跑完，因為雖然鼓勵的人很多，但看笑話的人也不少。『訓練有時是痛苦的，跑步有時也是痛苦的，但你如何看待痛苦，同時決定了你如何看待人生。』只要相信自己，就沒有不可能。」

謝忻：跑步有時也是痛苦的，但你如何看待痛苦，同時決定了你如何看待人生。圖/謝忻臉書粉專

最後她也感謝這一路陪伴她跑步的大家，不管是馬場上的跑有們、陪跑的朋友、物理治療師還是訓練的教練她都很感激，她真情流露的說：「如果沒有你們就沒有開開心心衝過終點線的我，也很謝謝堅強的自己，妳好棒、妳好勇敢、祝妳生日快樂！」朋友則問說，那明年你的生日目標是什麼，謝忻表示：「前年生日我在玉山，去年我在郡大山，今年挑戰了 42K 馬拉松，明年可不可以在 KTV 挑戰啤酒喝多少就好⋯⋯」。

新聞來源：謝忻

責任編輯：Eulla

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謝忻

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