快訊

貨車「二度逆向」正撞BMW大7 駕駛撞破擋風玻璃飛出嚇壞路人

上班時間帶女秘書上咖啡廳 原能會主委：為了公務沒什麼

水果不吃皮不必特別洗？擠下木瓜 連2年奪得「最毒水果」是它

聽新聞
test
0:00 / 0:00

賽前情報／礁溪溫泉馬拉松 與配速列車跑步玩祭典

運動筆記／ 運動筆記配速列車

礁溪溫泉馬拉松今年以台派混搭日派的「老派溫泉饗宴」為主題，邀請跑友來到礁溪，除了可以感受有滿滿節慶感的「台日老派變裝派對」，完賽後還可搭乘免費接駁「老派溫泉專車」，對這場海外跑旅首選的平地溫泉馬拉松，有最深刻的沉浸式體驗。

今年賽事仍保有「半馬衝刺王」以及「全馬爬坡王」的創意獎項，進入該路區域有興趣的跑友可自行參與。今年運動筆記配速列車將有23位列車長投入礁溪馬配速，身穿白綠色配速背心、頭綁空飄汽球，以進終點不超過三分鐘為原則，幫各位跑者掌握最佳速度。本賽事配速班次，半馬組：1 小時 45 分、2 小時、2 小時 15 分、2 小時 30 分、2 小時 45 分在 6:00 出發；全馬組：4 小時、4 小時 30 分、4 小時 45 分、5 小時、5 小時 30 分，於 6:15 起跑。請跑友們要特別留意起跑時間。

各班次名單如下：

圖片來源：筆記網路

筆記車長搶先看

圖片來源：筆記網路

車長身上的識別車牌

圖片來源：筆記網路

溫馨小提醒 

本賽事提倡環保減碳、永續地球理念，故完賽後將不提供紙本證書，全面改採電子證書。跑友可直接「掃描號碼布QR CODE」或是 「即時成績查詢網址：https://irunner.biji.co/track。皆可查個人成績及下載個人電子證書。

賽事最新消息都在【礁溪溫泉馬拉松 官方Facebook粉絲頁】

感心服務 就在運動筆記配速列車

相關新聞

賽前情報／礁溪溫泉馬拉松 與配速列車跑步玩祭典

礁溪溫泉馬拉松今年以台派混搭日派的「老派溫泉饗宴」為主題，邀請跑友來到礁溪，除了可以感受有滿滿節慶感的「台日老派變裝派對」，完賽後還可搭乘免費接駁「老派溫泉專車」，對這場海外跑旅首選的平地溫泉馬拉松，

跑步小品／關於跑步 謝謝這過每一天都堅持住的自己

2022年11月，就在我從韓國贏得亞洲模特大賽的模特明星獎之後，採訪記者問我：”你最想感謝誰？“我想了一想，我想到了一路上有太多需要感謝的人，但是，還是必須先好好的謝謝自己吧。我是杜威，我是一名在世界

賽前情報／礁溪溫泉馬拉松 全馬400列車配速計畫

休息一年的礁溪溫泉馬拉松，2022年重回礁溪國小會場，以【溫泉祭典】型態盛大舉辦，讓活動更加豐富、精彩。報名參加的朋友，若想專心跑完全程，又不想對於配速、補給、路線規劃等問題頭疼的話，一定要注意大會的

賽前情報／礁溪溫泉馬拉松 全馬530列車配速策略

宜蘭縣政府為創造湯圍溝歷史空間新風貌，提昇健康的溫泉休閒形象，保留傳統建築生活的共同記憶，建立舒適自然的開放遊憩場所，宜蘭的湯圍溝公園，業者結合溫泉、住宿、餐飲等多角化經營，讓礁溪溫泉成為北台灣泡湯的

賽前情報／礁溪溫泉馬拉松 半馬245列車配速策略

想一邊奔馳在落羽松翻紅點綴的賽道上，吸收來自山林間的芬多精，還可遠眺太平洋，俯瞰龜山島之美，這令人心曠神怡的景色讓您心動了嗎?請跟上配速列車一覽礁溪之美！ 此次配速列車除全馬組的配

跑步小品／關於跑步 不要懷疑自己、跑去看最美麗的風景吧！

《起步：跑步的契機》 跟許多人一樣，我一開始跑步的目的是為了維持健康跟體態。雖然嘗試過多種運動：游泳、重訓、空手道、拳擊有氧…但我不是所謂的「練武奇才」，對於運動也沒有太多興趣，每項都淺嘗則止，

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。