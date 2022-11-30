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賽前情報／礁溪溫泉馬拉松 與配速列車跑步玩祭典
礁溪溫泉馬拉松今年以台派混搭日派的「老派溫泉饗宴」為主題，邀請跑友來到礁溪，除了可以感受有滿滿節慶感的「台日老派變裝派對」，完賽後還可搭乘免費接駁「老派溫泉專車」，對這場海外跑旅首選的平地溫泉馬拉松，有最深刻的沉浸式體驗。
今年賽事仍保有「半馬衝刺王」以及「全馬爬坡王」的創意獎項，進入該路區域有興趣的跑友可自行參與。今年運動筆記配速列車將有23位列車長投入礁溪馬配速，身穿白綠色配速背心、頭綁空飄汽球，以進終點不超過三分鐘為原則，幫各位跑者掌握最佳速度。本賽事配速班次，半馬組：1 小時 45 分、2 小時、2 小時 15 分、2 小時 30 分、2 小時 45 分在 6:00 出發；全馬組：4 小時、4 小時 30 分、4 小時 45 分、5 小時、5 小時 30 分，於 6:15 起跑。請跑友們要特別留意起跑時間。
各班次名單如下：
圖片來源：筆記網路
筆記車長搶先看
圖片來源：筆記網路
車長身上的識別車牌
圖片來源：筆記網路
溫馨小提醒
本賽事提倡環保減碳、永續地球理念，故完賽後將不提供紙本證書，全面改採電子證書。跑友可直接「掃描號碼布QR CODE」或是 「即時成績查詢網址：https://irunner.biji.co/track。皆可查個人成績及下載個人電子證書。
賽事最新消息都在【礁溪溫泉馬拉松 官方Facebook粉絲頁】
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