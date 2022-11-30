賽前情報／礁溪溫泉馬拉松 半馬245列車配速策略

想一邊奔馳在落羽松翻紅點綴的賽道上，吸收來自山林間的芬多精，還可遠眺太平洋，俯瞰龜山島之美，這令人心曠神怡的景色讓您心動了嗎?請跟上配速列車一覽礁溪之美！

此次配速列車除全馬組的配速列車外，半馬組共出動12位車長帶大家體驗田中的好山好水。此次半馬組 5 個班次，由145到245可選擇自己喜歡的班次上車，每列車以進終點不超過三分鐘為原則，帶著跟車的跑友從礁溪國小出發，環繞絕美的宜蘭版小日月潭〜龍潭湖，來趟溫泉鄉之旅。

半馬300配速員是由村棋哥及我(winnie姊)擔任列車長，路線如下︰礁溪國小(起點) → 礁溪路四段(台9線) → 右轉大忠路(宜2) → 左轉大忠路(宜5) → 龍泉橋 → 右轉林尾路(宜5) → 經兔子迷宮礁溪浴場、林美社區遊客中心 → 大楓橋 → 林尾路(宜5) → 經金棗文化館、美豐碾米工廠(水站1) → 靠右柴圍路(宜5) → 經艾德堡德國城堡民宿、白鵝村(水站2)→ 四結路(宜5) → 經柴圍佃圳水門公園 → 龍泉路 → 右轉龍泉路177巷 → 右轉漳福路(往龍潭湖) (水站3)→ 右轉環湖道路 → 經龍潭湖公園 → 直行漳福路(宜5-3) → 經Herbelle龍潭湖畔悠活園區、潭酵天地觀光工廠 (水站4)→ 直行龍泉路69巷/育龍路(逆向機車道) → 左轉龍泉路 → 四結路 → 過開蘭路 → 右轉四結路 → 三興巷(水站5) → 礁溪路一段247巷前路口左轉 → 右轉柴圍路 → 經白鵝村柴圍福德廟 → 林美環線自行車道(水站6) → 右轉林尾路(宜5) → 大楓橋 → 林尾路(宜5) → 左轉龍泉橋 → 直行大忠路(宜5) → 續接德陽路 → 經跑馬古道公園 → 湯圍溝溫泉公園前右轉 → 德陽路111巷 → 仁愛路48巷 → 右轉仁愛路 → 左轉和平路 → 右轉礁溪路四段(台9線) → 礁溪國小(終點) ，總里程是21.5公里。我們將以均速7′20”～7′25”來推進，每個水站預計停留時間45-50秒的時間，今年路線更動，路線起伏2022年小，歡迎大家跟上快樂列車回到會場。

活動當日會下雨，怕冷的跑友別可加件防水薄外套，記得仍要補充水分，快到補給站時我們會提醒各位跑友，前面有補給站喔...我們每個補給站都會進去補給，讓大家吃好、吃滿後再慢慢加速拉回原來的配速繼續前進。

這次出發時間是06：00，請跟車的跑友要看好我們配速車長的車牌，別上錯車了喲!週六就進行賽事，請大家這些天就就輕鬆跑，保持跑感就好，將體力留再比賽當天，跟上我們的配速列車。

今年礁溪馬設立了一個創意獎〜半馬衝刺王，當天上午8:00前完賽者，最後一個水站為衝刺起點〜林美站（W14）至終點，區間成績男女第一名，可獲得特色獎盃一座 + 綠衫。你(妳)跟上列車，最後拼盡全力取得這特別獎項啊！！！加把勁💪！！！