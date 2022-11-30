賽前情報／礁溪溫泉馬拉松 全馬530列車配速策略

宜蘭縣政府為創造湯圍溝歷史空間新風貌，提昇健康的溫泉休閒形象，保留傳統建築生活的共同記憶，建立舒適自然的開放遊憩場所，宜蘭的湯圍溝公園，業者結合溫泉、住宿、餐飲等多角化經營，讓礁溪溫泉成為北台灣泡湯的勝地。近年來礁溪的觀光景點也有目共睹，除了大家所熟知的礁溪溫泉，另外也有抹茶山(三角崙山) / 五峰旗瀑布 / 龍潭湖 / 林美磐石步道 / 渭水之丘 / 跑馬古道 / 猴洞坑瀑布等知名景點。

礁溪鄉擁有優美的自然風光與全國唯一的平地溫泉(aka 美人湯)，礁溪溫泉泉色清無臭，水質含有碳酸氫鈉成分，對皮膚有軟化角質層、滋潤功能，洗後光滑柔細不黏膩，不論是浸泡、沐浴、或經處理後成為礦泉水飲用，都對身體健康極有幫助。而透過馬拉松賽，選手可以享受到礁溪優美的景緻，更能在賽後體驗絕佳的礁溪溫泉，讓參賽者能飽覽礁溪人情及美景，展現礁溪小城活力，透過體驗溫泉、美食等地方特色，是全台絕無僅有的一大享受。無論是犒賞自己、呼朋引伴或是家庭旅遊都是最佳的選擇喔。礁溪溫泉馬拉松今年以台派混搭日派的「老派溫泉饗宴」為主題，邀請跑友來到礁溪，除了可以感受有滿滿節慶感的「台日老派變裝派對」，完賽後還可搭乘免費接駁「老派溫泉專車」，對這場海外跑旅首選的平地溫泉馬拉松，有最深刻的沉浸式體驗。

今年運動筆記配速列車將有23位列車長投入礁溪馬配速，身穿白綠色配速背心、頭綁空飄汽球，以進終點不超過三分鐘為原則，幫各位跑者掌握最佳速度。本賽事配速班次，半馬組：1 小時 45 分、2 小時、2 小時 15 分、2 小時 30 分、2 小時 45 分在 6:00 出發；全馬組：4 小時、4 小時 30 分、4 小時 45 分、5 小時、5 小時 30 分，於 6:15 起跑，請跑友們特別留意起跑時間喔。

很開心這次將由 Andy 奇育、Carol 珮瑩擔任全馬5小時30分配速員一起努力爬山，吃好吃滿，開心的將大家穩穩的帶回終點喔。

全程馬拉松 活動路線

礁溪國小(起點) → 礁溪路四段(台9線) → 右轉大忠路(宜2) → 直行五峰路 → 五峰旗風景區折返 → 右轉大忠路(宜5) → 過龍泉橋左轉得子口溪防汛道路 → 右轉十六結路 → 經三民國小 → 左轉接林尾路(宜6) → 左轉林尾路(宜5) → 經金棗文化館、美豐碾米工廠 → 靠右柴圍路(宜5) → 經艾德堡德國城堡民宿、白鵝村 → 四結路(宜5) → 經柴圍佃圳水門公園 → 龍泉路 → 右轉龍泉路177巷 → 右轉漳福路(往龍潭湖) → 右轉環湖道路 → 經龍潭湖公園 → 直行漳福路(宜5-3) → 經Herbelle龍潭湖畔悠活園區、潭酵天地觀光工廠 → 龍泉路69巷前右轉 → 左轉大坡路二段 → 右轉梅洲二路 → 經橘之鄉蜜餞形象館、亞典蛋糕密碼館、宜蘭窯烤山寨村 → 右轉二結村道路 → 右轉二結路 → 過雙崙橋 → 宜蘭忍者村前 → 左轉匏杓崙路 → 經匏崙社區公園、橫圳福德廟 → 往櫻花陵園 → 右轉林尾路 → 經淡江大學蘭陽校區、林美石磐步道 → 淡江大學蘭陽校園大門管制站前圓環 → 左迴轉續接林尾路 → 林美社區遊客中心前 → 左轉林尾路(宜5) → 經兔子迷宮礁溪浴場 → 左轉龍泉橋 → 直行大忠路(宜5) → 續接德陽路 → 經跑馬古道公園 → 湯圍溝溫泉公園前右轉 → 德陽路111巷 → 仁愛路48巷 → 右轉仁愛路 → 左轉和平路 → 右轉礁溪路四段(台9線) → 礁溪國小(終點)

全馬路線圖

https://ppt.cc/fFQywx

配速策略

起跑後開始 3 公里會跑到五峰旗停車場折返(微上坡)，之後就一路平緩繞著龍潭湖跑一圈，到 25 公里開始，就要進入全馬大魔王 - 櫻花陵園路線，將會煎熬7公里，努力爬升約500m至第 32 公里到達最高處，此時下坡時要注意速度不要突然加快，很容易抽筋喔 (下坡約5公里)。以全馬5小時30分完賽，均速將會是7'48'/km(含補給時間)，本次總共會有13個水站(約每3公里會有一個補給站)，預估每站停留20秒~30秒，前25K會以均速7'00'~7'10'來配速，上坡路段將以8'20'~8'30'配速，預計到站時間為5小時28~29分，希望大家一起努力爬山，一起順利的回到終點喔。精美的完賽口罩!

本賽事提倡環保減碳、永續地球理念，故完賽後將不提供紙本證書，全面改採電子證書。跑友可直接「掃描號碼布QR CODE」或是 「即時成績查詢網址：https://irunner.biji.co/track」。皆可查個人成績及下載個人電子證書。

目前看天氣預報週六會是多雲短暫雨的天氣，中午的體感溫度會來到28度，請跑者務必做好防曬，也別忘了多多補充水份喔，我們週六馬場見!!!