賽前情報／礁溪溫泉馬拉松 全馬400列車配速計畫

休息一年的礁溪溫泉馬拉松，2022年重回礁溪國小會場，以【溫泉祭典】型態盛大舉辦，讓活動更加豐富、精彩。報名參加的朋友，若想專心跑完全程，又不想對於配速、補給、路線規劃等問題頭疼的話，一定要注意大會的配速列車相關資訊。在全馬SUB4列車安排，由運筆專業寫手、配速經驗豐富的俊毅哥，以及大雄兩人技術擔綱，帶領想突破個人路線PB、順利破四的選手們，如願完成目標。

全馬路線自會場出發後，先往五峰旗風景區暖暖身子再折返下來。前半程21K幾乎為緩和好跑的路面，平均配速會落在5:20min/K；沿途不少特色民宿、觀光工廠映入眼簾，15公里會經過龍潭湖風景區，搭配舒適涼爽21~22度氣溫，預計1小時52分完成前半程。接下來連續九公里的上坡是全馬重要關鍵，不求快、穩穩地呼吸並注意心率，配速到24公里會慢慢降至6:00min/K，然後分段再降至7:30min/K，預計在2小時57分爬升最高點。接下來近7公里連續下坡，放鬆身體將配速加快到4:50min/K；來到較為平緩道路時，速度恢復至5:30min/K，此時距離會場僅剩5公里，還有餘力的選手，可以大膽全力衝刺啦。當然，想與俊毅哥、大雄一起返回終點的，仍可一路喇賽，預計在大會時間3小時58分XX秒完美壓線抵達。

SUB4 配速策略重點整理

全程分六段不同配速；

上坡慢慢推進、下坡順勢加速；

進補站不刻意停留，靠近前10公尺，可自行加速補給，再調整回到配速區間；

沿途請留意個人心率狀況，尤其在連續長上坡時；

依照個人汗水流失程度，適當補充水分及電解質；

賽前一晚務必睡眠充足，至少6~7小時，並於起跑前兩小時前吃完早餐。

中途想要多欣賞風景，或品嘗每一站補給美食的選手，也可隨時換車(我們有不同速度的列車)。畢竟開心跑步是第一優先，切勿勉強自己過度負荷心率。