跑步小品／關於跑步 我想這是生命中的美好祝福

跑馬拉松，是跨出左腳之後再跨出右腳的身體移動；是錘鍊意志的生活鐵律；是無論晨昏都可以隨時出發的即興娛樂；更是全身肌肉與關節奏出的高亢戰歌。 我的馬拉松人生，是從頭頂上開始的。

第一根白髮被發現的時候，我慌張地用力拔除它，拔完之後又把頭髮撥來撥去謹慎檢查，確認沒有第二根之後，覺得自己重新青春起來。幾個禮拜之後，我又對著鏡子，拔起一根隱身在髮叢中的銀白，再意猶未盡地撥起前額髮堆，又有數根白髮中若隱若現。自此之後，白頭髮沒辦法遏止地多起來了。

因為這樣，我開始跑步抗老，從健身俱樂部的跑步機開始，濁重的呼吸與艱難的腳步，勾起對於「老」的恐慌，於是我開始跑步，希望跑得離這個字越遠越好。

持續了三個月，曾聽聞長跑前輩們形容的、跑步時的躍跳感，竟發生在我的腳下，身體裡彷彿有一組原裝的、被跑步喚醒的彈簧恢復了彈性，靠的不是長年倚賴的芳療師的纖手揉捏，也不是腳底按摩師父的十指捉穴，那是來自身體的主動運行而被喚起的一種節奏，讓我初次感受到全身躍動的輕盈與自由。

2018年初的古都馬是我的初半馬，帶著陌生與緊張衝線的當下，我知道自己會繼續跑下去。 兩年後，突如其來的疫情，將跑者們拆成「暫時休跑」與「戴口罩繼續跑」兩派，我因為無法忍受戴口罩換氣的窒息感，進入將近一年的休賽與停練期。幸而2022年初微解封，參加的第一場賽事，就是與朋友們一起報名的亞瑟士接力賽，每人負責約5公里，雖然比起平常的熱身跑還要短，但掛上接力帶的跑者們，藉此重溫學生時代大隊接力的專注，竟略為緊張和興奮，我們在清晨的冷空氣裡出發，邁出步伐的同時，也期待一切都將重回日常。

而今，跑進馬拉松的世界第六年，當初「老」的恐懼早已無蹤無影，當然並非跑步有什麼回春抗老的神效，而是在「活」與「動」的關係上有了更開闊的認知，不再被年齡與青春的亙古幻術所局限。 到如今，關於「跑步」這件事，究竟該怎麼表述呢？我想，沒有比「跑的時候難免厭世，跑完之後超級勵志」更合適的形容，而我認為，這就是跑步帶給我的最大祝福了。