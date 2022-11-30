跑步小品／關於跑步 謝謝這過每一天都堅持住的自己

2022年11月，就在我從韓國贏得亞洲模特大賽的模特明星獎之後，採訪記者問我：”你最想感謝誰？“我想了一想，我想到了一路上有太多需要感謝的人，但是，還是必須先好好的謝謝自己吧。我是杜威，我是一名在世界各地旅行工作的模特，然而。不論我有沒有在旅行中，不論我在哪一個國家，我都自詡為一名 跑者。因為職業的關係，各種花俏又時髦的工作照片出現在社群網站。眾人也以為這樣的我，似乎天生就擁有人人稱羨的身材比例，但是小時候的我，曾經很胖。胖得看不見腳趾。那是160公分，80公斤的樣子。你能想像嗎？

小時候我最大的夢想，就是希望自己瘦下來，瘦的可以看見自己的手腕骨的形狀。這在很多天生就擁有苗條身材的人眼中是多麽悲微的夢想啊。那時候的我。肢體不協調，心肺能力極差，打球永遠只有被球打到的份。就連最簡單的1600m跑步測驗，也要25分鐘。這樣的小胖子，在90年代，成績至上的台灣教育體制裡面無疑是邊緣人的象徵。

因為這樣的童年，相較於團體活動，我更喜歡單兵作業，也許是下意識地想逃避各種需要面對分組的壓力。因為我受不了那種，被挑選到剩下來也沒人要的滋味，那種周遭的眼神和空氣的凝重，太難受了。直到國中，仰賴青春期的身體，稍稍搭配飲食控制，便能獲得極大的減肥效果。那是第一次感受到，原來瘦下來的走路是這麼輕鬆。但我仍然不認為自己會愛上運動，尤其是跑步的那種撕心裂肺。“大概只有瘋到無可救藥的人才會愛上。”我這樣想著。渾渾噩噩的我，渾渾噩噩的進了高中，憑藉身高的優勢，在逛街的途中，誤打誤撞的進了凱渥模特經紀公司。

一瞬間那個邊緣人，在校園裡搖身一變，成了話題人物。畢竟，加入經紀公司，那是多麽光環的一件事啊。我長高了，體型是瘦了點，但體脂和自卑是騙不了的人。眼神的不自信，過高的體脂，沒有好的身體線條，我在舞台上沒有好的表現。於是在一片稱羨的眼神之下，其實我在公司根本接不到工作。也許是青少年時期的賀爾蒙作祟吧，我不願意就此認輸。我開始走進健身房，開始了飛輪，拳擊，重量訓練，唯獨就是沒有跑步。我鄙視的想著“跑步？多無聊的運動？像個倉鼠一樣。”靠著極端的飲食控制，高壓且毫無節制的一天4-5堂運動課程，降下了體脂，增加了身體線條但物極必反是世界不變的真理，就在工作的運勢開始抬頭，我走過了大學畢業，來到了合約的終點，我想要出國走走，想趁著現在的勢頭出國闖蕩。

我以為我已經不再一樣。誰知道人生的黑夜就這樣來臨。長期的壓抑，壓力，我的身體開始出現體重反彈，從72公斤，在短短一個月內暴增15公斤。我的食慾開始毫無節制，像個無底洞一樣再也無法感受到飽足感，我一直吃，一直吃如果不用理智在中途停下，那大概就會是在三個便當塞進肚子裡之後的嘔吐才能讓我停下來。我的情緒開始暴躁，暴躁之後又接著憂鬱，直到有一天我坐在客廳感受到無盡的焦慮，四周的牆壁像是機關一樣壓迫的我不能呼吸，我才意識到，我病了。那年我25歲。我發現，我還是原來的那個，自卑的小男孩。一切都沒有改變。

為了不想讓家人擔心，我偷偷掛號了神經內科，俗稱 精神科門診。我走進診間醫師看著我，我看著他，在他聽完我的自述，抽了血之後，我不安的坐著，像是等待法官宣判的囚犯。但他仍然看著我，然後幽幽的說：我認為你沒病，你可以走了。“我不可置信地瞪大雙眼，急忙解釋身上的各種病症，各種煩惱，因為自古以來只聽過有人來了這裡走不出去，卻沒聽過有人想進來卻被拒之門外的？我想著，難道我連渴望就診都要被排擠嗎？醫師看出了我的焦慮，繼續說著，他認為我是壓力太大，抽血的幾項數值的確微恙，但他相信我能找到放鬆的方法治癒自己，因為他看我是個聰明的孩子。不希望我太早開始服藥。說到這裡，他收回了我的掛號單，退回了我的掛號費，接著說，去買本書，去跑跑步吧。找個讓自己靜下心的方法，你會不一樣的。掛號費退給你，因為我不會收一個沒有病的人的錢。

我已經不記得自己在診間坐了多久，只記得眼淚不停的流。也許是因為被信任，也許是因為被期待，又或是知道自己可以有再來一次的機會。走出診間，我不願意再等到明天才開始行動。我當下就去買了書，買了人生第一雙專業的跑鞋。關掉了手機，遠離了社群網站的是非和比較，強迫自己沈浸在安靜的世界裡。我下定決心，昨天的我已經死了，今天的我是新的，我要新的生活。

每天提早一點點上床睡覺，每天提早一點點起床，不再糾結健身房的課程和時數，試著放鬆的在戶外跑步，即使我的起步只有9分速和5公里。我在書中學會了正念，學會專注，懂得什麼叫做心流，什麼叫做過度負荷。在跑步的過程中我基本上不帶手機，我渴望安靜，我渴望聆聽呼吸，有時候我追求高強度的訓練，有時候也放縱的允許自己慢下來。我不再害怕單調的跑步動作，反而在單調當中發現了調節和覺察自己的樂趣。雖然比原本的規劃晚了兩年，但透過重新來過的機會，我不只讓體重回到了原本的比例，甚至更勝以往。我的目標，從單純的減重，進一步為了追求更好的跑步表現。為此我遠離了菸和酒，以及深夜的派對和無意義又消耗精神的社交場合。雖然咖啡仍然是戒不掉的精神糧食，但這一次出發，我知道自己能夠不再一樣。

到現在我跑步五年了，我成功的在國外找到自己的市場，每一年有大半的時間會在各個國家之間旅行工作，我從紐約時裝週，走到美國西岸拍攝了LEVIS的廣告，在台灣接到了大型連鎖健身房TRUE YOGA FITNESS的代言，甚至在2022年，到韓國參加模特大賽贏得亞洲模特大獎。一切都是這麼的不可置信，但即使外在環境如何變化，跑鞋和書本，已經是行李箱裡的常駐角色。

我跑過紐約的中央公園，跑過舊金山的電影場景，跑過了LA的海邊，跑過上海的圓環，跑過了北京的巷弄胡同，跑過首爾的溪邊。跑步現在是我認識一個城市的方法和樂趣。

在紐約，我甚至提起勇氣，加入了當地的跑團，認識了一群朋友，一起運動，一起聊天，一起在運動後吃吃喝喝，這是我從來不敢想像的群體生活。

每一次旅行，我期待用身體感受每一個城市的氣溫變化，光線強弱，路面起伏，人文風情。每一個轉角過後的風景都讓我充滿遐想又興奮。雖然偶有想要偷懶的時刻，但我開始捨不得失去任何一天，可以體驗這種 好好活著的滋味。現在，我不再煩惱能不能瘦下來，或是我也不再在意他人的眼光，因為那已經不再是我的重點。每一年給自己新的目標，跟著科學化的課表訓練。（即使間歇的課表還是一樣的痛苦）。

縱使有的時候，在深夜之際，或是上台之前，我感覺到那個自卑的老我又出現來提醒自己的不足。但我會看看今天完成的課表，看看至今為止堅持累積的里程，深深的吸一口氣，慢慢的吐出來。“是，我知道我不會是最優秀的，也許永遠也不會是。但是我走過的每一里路，都有目標，有方向，而且對得起每一天的自己。”雖然一路走來要感謝的人太多太多，但最終最應該謝謝的，是這個，大風大雨都堅持過來的杜威。因為有昨天的堅持，才有今天的我。所以關於跑步，我想說的是，謝謝這個每一天都堅持住的自己。